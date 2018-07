Indignación ciudadana

Cuentas de BANKIA:



ANTONIO: mi profunda decepción con la supuesta falsedad de las primeras cuentas, creo que el informe de los peritos judiciales del Banco de España es demoledor. Lo grave son los 350.000 accionistas de a pié, dueños de preferentes que de nuevo se les queda cara de "tontos".

Seguimos engañando a la gente y así solo vamos al deterioro de todo..........



Sobre Rato dice Manuel que se defiende como gato panza arriba porque sabe que le espera



Chema: Pero os parece lógico las explicaciones del sr rato de que el pensaba que esa tarjeta era parte de su sueldo, que el no sabia, que el decía, el estimaba que...., d verdad se piensan que todos somos idiotas?



EXCARCELACIÓN DE ETARRAS



MANUEL: Cuando el Sr. Mayor Oreja decía que el señor "ZP" había pactado con eta, toda la progresia le tacho de bocazas. Todo esto responde a una hoja de ruta pactada con "ZP". Y el PP traga con todo. A eso se le llama cobardía. Todo esto es la herencia del buenismo socialista.



JUAN: Esta decisión judicial es una muestra palpable de la politización de la justicia. La separación de poderes en España en este momento no existe. A pesar de que el Tribunal Supremo dictamine en contra estos tipos no volverán a la cárcel, y esto es otra muestra de la pasividad y debilidad del gobierno, que no borra a estos magistrados que actúan de manera sectaria. La justicia está podrida en este país y esto viene de lejos.



FRANCISCO: Es una indignidad y una cobardía por todos los que miran para otra parte. Mi apoyo y solidaridad incondicional a todas las victimas que hoy estarán desoladas.



Otro: En efecto resulta indignante la puesta en libertad de esos asesinos, máxime, si como afirma el Sr. Onega, no se ha cumplido la ley.

Sólo cabe consolarse pensando en oscuras razones de Estado, como se ha sugerido, y de las que se saquen beneficios desconocidos por la mayoría de la población.



Ernesto: Creen ustedes, de verdad, que el Estado ha derrotado a ETA, viendo que etarras o allegados ocupan un poder muy importante en los ayuntamientos e instituciones vascas, al tiempo que asesinos múltiples salen a la calle con cumplimientos de pena ridículos?



FRANCISCO: Pudiera ser que la diferencia de criterio entre una sección y otra de la Audiencia Nacional no sea tal diferencia sino una mera cuestión técnica derivada del momento en el que se ha presentado la solicitud por parte de los etarras, es decir, una cuestión de plazos. Yo se lo he escuchado hoy mismo a un abogado de la AVT



ENTREVISTA A ANA PASTOR



EULOGIO: Hoy que estaba la Sra. Pastor, me habría gustado comentarle que, me pareció muy interesante, hace unos días, la petición de la Sra. ministra a las autoridades francesas, para que terminen, de una vez, el tramo hacia París que aún es de velocidad convencional. Pero, ¿podría aplicarse su ministerio para terminar, también de una vez, el tramo entre Atocha y Chamartín? ¿Por qué tienen que estar unidas por alta velocidad Madrid y Marsella y no Atocha y Chamartín?