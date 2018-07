Variedad de temas

ENTREVISTA A FANJUL

Miguel: yo también soy islamófobo entonces. Si no se comportan con arreglo a nuestras costumbres y a nuestro sistema de valores, que se vayan. El problema es que somos muy débiles y que tenemos miedo a lo que digan los demás. Nuestros antepasados tomaron la decisión de expulsar a los moriscos, que fue muy duro, pero era la única solución que tenían porque no podían fiarse de ellos.

Martín: opino lo mismo. Me niego a cambiar mis costumbres y modo de pensar para resultar "políticamente correcto" a unos pacatos, que para más inri se llaman a sí mismos progresistas

Sobre El velo: BLANCA: Hace poco cogí un vuelo a Barcelona y delante de mi había una pareja de musulmanes. Digo pareja por decir algo, ya que la señora llevaba la cara tapada y solamente se le veían los ojos. Yo le pregunté a la señorita que recogía las tarjetas de embarque y comprobaba los documentos cómo sabía ella que la persona que iba a embarcar era la del documento, y no un señor con bigote. La pobre no supo que contestar, pero ahí quedó la cosa. Yo quisiera saber cómo y cuando las autoridades averiguan quien está detrás del velo. ¿Qué foto llevan en el pasaporte? Es una pregunta que me hago constantemente.

GENERALES

CHEMA: Si como dice Pablo Iglesias las Elecciones Generales van a ser un pulso entre el PP y PODEMOS no me extranaria que el PP sacara una nueva mayoria. Todo depende del repunte de la Economia y la creacion de empleo. Si asi se diera, no nos vendria mal otra Legislatura con Rajoy al frente. Nunca cambies si las cosas van por buen camino!!!

Municipales:

Me ha parecido oir al señor Camacho que en las próximas elecciones municipales se dará un batacazo el PP.

Pienso que si eso es así, será una vez más por la capacidad autodestructiva de los españoles.

Mi perspectiva desde Sevilla y a pesar de mi antipatía por la derecha, es que lo han hecho bastante mejor que el desastre de gobierno anterior formado por la coalición PSOE -IU.



ELECCIONES EN GRECIA

Ramón pregunta si creéis que a una semana de las elecciones hay alguna posibilidad de cambiar esas encuestas que dan la victoria a Syriza y también que comentéis la responsabilidad de esa tercera fuerza que salga en los resultados y que al parecer y vistos los sondeos, parece que va a tener la llave para formar gobierno con este partido o Nueva Democracia de Samarás



Subida de impuestos de Obama

Paola: Pero de verdad creen que subiendo los impuestos a los ricos se soluciona el problema???

VENEZUELA

Silvia: Está muy bien que habléis de la situación en Argentina pero echo de menos un recuerdo a lo que están pasando en Venezuela con flata de alimentos y de servicios básicos a costa de los gobernantes que cada vez viven mejor mientras oprimen a la sociedad que les ha puesto ahí.

Colea el asunto Pedro Sánchez y el GPS

Jesús: Sobre la injusticia de acusar a Pedro Sanchez por perderse en EEUU y la respuesta del rector. En mi opinión, el rector obra perfectamente, si en las universidades españolas el retraso no fuese la norma, otra imagen empezaríamos a dar. La dureza de algunas universidades de EEUU es la que las pone donde están y no el nepotismo y la endogamia.