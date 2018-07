Ambiente electoral

PROPUESTAS ELECTORALES



FINA: Me he quedado helada con la propuesta de Alberto Garzón... que dice que crearían un MILLÓN de trabajadores públicos!!! Francamente no sé si es que nos creen tontos... o lo son ellos... que no sé qué es peor!! Nos vendría de cine tener un millón de funcionarios más!!! Más policías... más personal sanitario... más profesores... (espero al menos que sean esas las plazas que piensa crear... y no sean más enchufados de su partido chupando del bote...) Como utopía, como sueño... no está nada mal!!! Vamos que muchos ya estaríamos preparando oposiciones!!! Pero... ¿alguien le ha explicado a este y otros señores, que el empleo público tiene que tener unas partidas presupuestarias de dinero público... lo que supone más financiación??? ¿¿ y que más financiación supone más déficit público??? Vamos... este señor quiere convertirnos en Grecia!!!

ANDALUCÍA

Alfredo: Muy de acuerdo con los comentarios de Carlos con respecto a las elecciones andaluzas; no está muy lejos el batacazo que se dió CiU, por las mismas intenciones. Y de las declaraciones de Rafael Hernández, portavoz del PP.¿qué me decís?; espero que Naranjito le de a Albert Rivera mejor suerte que a nuestros futboleros en el ¨82.



Teresa: Lo inaudito, como dice el CIS, es que todavía hay gente que vote por alguno de los dos grandes partidos. Uno, juzgado por la Gurtel y hasta con una fianza, y el otro a punto, con lo de los Eres. Es increíble como pueden presentarse como nuestros salvadores cuando, por igual, nos han metido en esta crisis económica y moral, y nos quieren sacar de la peor forma posible. Este país no tiene remedio.



Siguiendo con Andalucía



Jose maría: alguien puede explicarme porque el PP tiene que facilitar el gobierno del PSOE en Andalucía, cuando en las ultimas elecciones, aun siendo la lista mas votada de lejos, los socialistas se apresuraron a pactar para que no gobernaran. Los andaluces tienen exactamente lo que se merecen. En democracia todos tenemos que ser consecuentes con lo que votamos y los andaluces sistemáticamente votan al PSOE para que los mantenga subsidiados y contentos.



IGNACIO GLEZ



María del Carmen: como se puede hacer desparecer el honor y hacer caer a una persona en poco tiempo? El presidente de la C. de Madrid ha presentado todos los papeles que tiene sobre su famoso "atico". No ha tardado ni un minuto en salir a dar explicaciones, en denunciar, etc, etc. Cuanto menos es pelín injusto



GLORIA: Después de conocer las declaraciones de Ignacio González y del Sr. Cerezo, y teniendo en cuenta que ha sido archivada la denuncia presentada ante el TS por el asunto del ático, creo que esto suena a persecución del Sr. González



José miguel: Indicios de qué? ¿De qué delito? Sólo son insinuaciones pero no pruebas de nada. Me parece todo una maniobra para apartarle de la carrera política.

José: El delito, de ser verdad y demostrado, estaría en que el dinero procedente del crédito hipotecario con el que se pagó el piso fue a parar a una sociedad del propio Ignacio González tras la que estaría el testaferro. Por lo tanto, cadaa pago mensual de la misma es un trocito de piso blanqueado.



MÁS:



MARIA: Me gusta que se investigue a Podemos hasta debajo de la alfombra, pero, con el resto de partidos que pasa



Financiación del partido de Iglesias: manuel: Si lo que ha dicho el interlocutor venezolano es cierto y tienen la documentación, Podemos es un partido ilegal y por tanto hay que ilegalizarlo.



Final de la copa del rey

Arturo: Yo opino que la final de la Copa de Su Majestad el Rey de España, se debiera disputar en Melilla, en el campo de deportes de la legión, y con su banda de música interpretando el Himno Nacional. A ver qué tal...