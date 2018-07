Los dineros de Podemos

MONEDERO



CARMEN: Otra de las cosas que alega Monedero -y que parece que hasta ahora nadie le reclama- es que el dinero que cobró lo ha invertido en La Tuerka. Bueno, pues tendrá las facturas de lo que ha pagado para poner en marcha La Tuerka: sueldos, compras, alquileres... ¿existen esas facturas? ¡Venga, hombre, que a los demás si nos piden que acreditemos las entradas y salidas!



OTRO: Le piden a Monedero que enseñe la factura de los famosos ya 425.000 € y contesta que no la tiene porque no se la enviaron.................vamos a ver una cosa, cuando uno hace un trabajo para un pais extranjero, eres tú el que emite la factura (si es dentro de la UE va sin iva por el iva compensado entre paises) luego ??? como es que cobraste casi medio millon de euros y no hiciste ninguna factua ??? luego lo cobras como persona fisica y tres años mas tarde haces una SL y lo declaras para dejar de pagar a hacienda 130.000 € ..........pero hay mas aun.............ese dinero fue a parar a podemos............y que yo sepa eso es ilegal tambien, es financiacion de un partido................luego hiciste trampa en la universidad con la ley de incompatibilidades , que tambien te callaste para evitar donar el 20 % a la universidad en la que trabajas.



Angeles: Los que trabajamos para el extranjero sabemos perfectamente lo importante que es guardar los contratos y las facturas. Pero sobre todo los contratos ¿Dónde están? ¿Porque no lo enseñan?

JUAN: Nos pensabamos que los de Podemos eran como Michael Landon saliendo de una nube blanca impolutos e inmaculados, ahora resulta que son humanos con sus miserias y algunas virtudes.

VICENTE: decían en el programa estos días refiriéndose al tema catalán, que el personal votaría al original Esquerra frente a la fotocopia, CiU, si ambos decían lo mismo. Si se aplica a SIRIZA – PODEMOS, estamos en las mismas respecto al PSOE, porque si no nos sacan de la OTAN, no salimos del euro, pagan la deuda, cumplen en definitiva con todas las obligaciones de un estado serio, qué es PODEMOS? Una caricatura del original, del PSOE.

FERNANDO: ¿cómo es que no están en la cárcel como medida preventiva? ¿cómo es posible? ¿cómo no se embargan todos sus bienes como medida de prevención? qué barato sale robar en España.



Ramón, dice que además de la “no paridad” lo que le sorprende y cree que no se ha comentado lo suficiente es la presencia de Amanecer Dorado con 17 diputados en el Parlamento y su dirigente en la cárcel.