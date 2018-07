Lío en el PSOE

PSOE:

El PSOE está pasando por una época demasiado de culebrón con tanta tensión interna, guerra de liderazgos, pérdida de intención de votos, aparición del enemigo Podemos, adelanto de elecciones y hasta con "Pedro José, estoy embarazaaada"... Tanta movida interna suele conllevar descalabro electoral, como le pasó a UCD o al mismo PSOE tras el felipismo.



Alfonso: Escuchando la tertulia de hoy veo que dais por un hecho el que Susana Díaz va a arrasar en las elecciones. Y yo me pregunto de donde viene esa convicción, sobre todo cuando los andaluces vemos como el gobierno andaluz lleva años sin hacer nada. Todos los proyectos importantes paralizados, solo hay dinerito para algunas actuaciones en Sevilla. Una comunidad donde los niños tienen que llevar a principio de curso papel higienico al colegio como parte del material escolar.

Una comunidad donde los médicos trabajan al 75 %, etc, pero lo mas importante es que en esta ocasión no ha habido pasta para regar los campos andaluces con el maná de la subvención... veremos a ver que pasa.



Jose: ¡Qué bien ser de IU-A!.Gobernar sin ser responsables ni del paro ni del atasco de urgencias...Y el banco público ¿ a costa del resto del los españoles...?.¡Qué cara mas dura!.



Antonio: Me gustaría saber cómo los que criticaron a Alberto Ruiz Gallardón por salir del Ayuntamiento para ser ministro, acusándole de ser poco serio y a la Sra.Botella de no estar legitimada para ser alcaldesa por no haber ganado unas elecciones, sin embargo ahora van a justificar con total normalidad democrática la operación de la presidenta de la Comunidad de Andalucía quien, por cierto, ya gobierna sin haber ganado unas elecciones.

EXCARCELACIÓN DE BÁRCENAS:

Dolores: No puedo entender que la oposició se escandaliza por la excarcelación de Bárcenas y no votaran la modificación aprobada ayer por el PP en la que será Delito la financiación irregural de los partidos y más IMPORTANTE aún, los condenados no podrán salir en libertad condicional si no han devuelto lo robado. Por otra parte, tenemos a imputados del caso ERE o los miembros de la familia Pujol que ni siquiera han entrado en prisión.



María teresa: Al final, como siempre, nos quedaremos sin saber de dónde han salido los casi 50 millones que Bárcenas tiene en Paraisos Fiscales

SOBRE LOS DINEROS DE MONEDERO

JUANJO: Hay que informar a Hacienda de los ingresos procedentes del extranjero y también al Banco de España de lo recibido y el concepto y ver si hay convenio de doble imposición, por tanto síi hay que declarar lo recibido del extranjero tanto moneda como otro concepto.

De LOS DINEROS DE LA GENERALITAT

INMACULADA: , claro que necesita dinero la Generalitat, el otro día salia en la prensa que están creando estructuras de Estado y que hay 30.000 funcionarios pertenecientes al Estado central, por lo tanto tendrán que asumir esas nóminas. Por otro lado ayer decía el Sr. Mas Colell, que van a aumentar un 20% los funcionarios de la Hacienda catalana, y que el banco público, que también van a crear, necesita no se cuantos millones y el resto de consejerias tambien.

Bankia y Caja Castilla la Mancha

Miguel: 23000 millones de Bankia frente a 10000 a CCM con la diferencia de tamaňo de ambas cajas hace que lo de Bankia sea un juego de niňos.