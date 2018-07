Variedad de temas

Anticipadas en Cataluña

Iván: Creo que el sr. Mas ha anunciado con tanta anticipacion las elecciones, para estar todo este tiempo acaparando las tertulias y los titulares. Espero que no se le haga el juego.



Jose Antonio: Las movidas de Más e independentismo lo pagamos también EL RESTO d los españoles. Cataluña se lleva ella sola la mitad d ayudas financieras del Fondo de Liquidez Autonómica, etc, del Gobierno d España.

TERESA ROMERO:

MERCEDES: perdon pero para mí sí que es una irresponsabilidad grandísima que por suerte ha acabado muy bien y me alegro. Un error efectivamente lo puede tener cualquiera pero vamos, con la alarma que hubo que se te “olvide” u omitas decir que has estado en contacto con pacientes de ébola porque la fiebre no te pasa de 38 manda narices la verdad.

Jose: Ella no es médico, no debe decidir lo que cuenta al medico y lo que oculta.Por tanto es otro error juzgar que a la médico le puede ocultar el riesgo a que ha estado sometida.



Ernesto: Es comprensible no querer machacar ahora a Teresa, la enfermera curada del ébola, y pasar página. Pero hay que tener en cuenta que, además de mentir y poner en juego el prestigio de la doctora, la puso en grave riesgo de contagio, y a su familia, lo mismo que a quienes le hicieron una depilación acto seguido, pudiendo haber provocado una extensión de la enfermedad.Eso es muy irresponsable, máxime cuando se trabaja en la sanidad.

Alberto: Es cierto que las formas del consejero de Sanidad no fueron las mejores, pero se le criminalizó y ahora debería ponerse a todo el mundo en su sitio y en vez de ser sor Teresa de Calcuta que vociferó la izquierda, se diga que engañó y puso en riesgo a un montón de gente por su negligencia. Y también se debe decir que el sistema y la comunidad actuó bien y no que era un desastre