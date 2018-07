La financiación autonómica

CUENTAS y ayudas DE LAS CCAA



GONZALO: Lo de Castilla y León es más grave. Todas las gasolineras que están limitando con otras comunidades han quebrado porque no paraba ni un solo camión por el céntimo sanitario que otras no lo han puesto para sanear sus cuentas.



Francisco: Luis Vicente Herrera tiene toda la razón del mundo. Pero sería más creible si cuando denuncia el diferente trato no se refiriese sólo a Cataluña. Valencia o Castilla la Mancha, por ejemplo también han sido muy beneficiadas.



JAVIER por contra: ya está bien de Valencia, de la Fórmula 1 y del dinero mal gastado que da la sensación que solo se ha gastado dinero aqui y que la culpa de la crisis la tenemos nosotros. La Nueva Fe de Valencia la estamos pagando los valencianos...en GALICIA han hecho una ciudad cultural que ha costado 600 millones de euros y nadie dice nada; en Cataluña hicieron un Forum que costó 2.000 millones de euros y nadie dice nada ...SABE VDsr.rodriguez que valencia es la 3 ciudad de valencia y todavia tiene la estacion central en medio de la ciudad y no esta soterrada??????' sabe que ha sido la última ciudad en tener AVE???...SABE QUE APORTAMOS MAS DE LO QUE RECIBIMOS



ANA: En Valencia no se ha incumplido por dar más al ciudadano si no por haber tenido unos políticos irresponsables .Que además no han dejado de cobrar ni un céntimo de sus nada merecidos sueldazos A muchos valencianos nos han arruinado para siempre y los culpables no han pagado por su despilfarro,para ellos no ha habido recorte ni sacrificio .



MARÍA: Nunca he estado mas de acuerdo con que lo que está haciendo Montoro con las autonomías es populismo para amortiguar el descalabro electoral que se avecina. El resumen es que de la crisis solo están saliendo los ricos, el gobierno espera que esto escampe por sí solo y, mientras, nos sacan a los doberman para que no votemos a Podemos.



José: ¿Por qué pudimos estar de acuerdo, al menos yo, con la amnistia fiscal que era, sin ninguna duda injusta pero necesaria? ¿No fueron, debido a esa amnistía, perjudicados los ciudadanos cumplidores en beneficio de los que no habían cumplido con sus obligaciones fiscales?. Pues porque el fin justificaba los medios. ¿Por qué, entonces, no estamos de acuerdo, con la nueva financiación? En ésta ocasión ocurre lo mismo.





JUAN: En el caso del Consejo Económico y Fiscal se da la diferencia pero también en otros. En materia medioambiental, algunas Comunidades Autónomas premian a quienes contaminan más otorgándoles límites de emisión de contaminantes más altos cuando por razones económicas deciden utilizar combustibles más contaminantes que el que venían utilizando.



RECUPERACION



FRANCISCO: Yo creo que en el mejor de los casos hemos tocado fondo. Ojala a partir de aquí todo vaya poco a poco mejor. Esto tampoco es fácil si tenemos en cuenta que esta recuperación viene dada en gran medida por factores externos como el precio del petróleo, por ejemplo.