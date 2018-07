Asuntos políticos

PODEMOS y VENEZUELA



CHEMA: El mayor antidoto contra PODEMOS son Chavez y Maduro. Faltan 12 meses para las elecciones generales y durante este periodo Venezuela va a saltar por los aires. Desgraciadamente puede haber hasta guerra civil dada la inmensa cantidad de armas que hay en la calle.



Milagros: sabemos que Maduro pretende desviar la atención de la situación del pais...pero asi como pasaba con Chavez, si seguimos haciendonos los ciegos sordos y mudos ante tanta barbarie indolencia, irrespeto y fascismo... las cosas pueden salpicarnos. Esta declaración de Maduro solo persigue, que el estado español conteste y asi poder decretar otro EXPROPIESE que le dara puntos, desviara la atencion y lo mas importante le dara la oportunidad de raspar alguna olla española que le de un poco de aire unos dias mas...



PEDRO SANCHEZ



JUAN: Si consiguiera arreglar el PSOE, se merecería ser Presidente del Gobierno de España, porque el PSOE no tiene remedio.



Sandra: me podrían decir lo que ha hecho Susana Díaz en Andalucía??? Algo concreto para la ciudadanía, por ejemplo, porque aquí se la conoce como el “piquito de oro” pero de acciones, pocas.



SOBRE El GOBIERNO: JOSE: Creen ustedes que el posible batacazo del PP después de haber tenido que tomar medidas tan drásticas era remediable?? No le habría pasado lo mismo a cualquier otro partido en su caso??



ARAGON



El gobierno de la Sra. Rudi no sólo ha tenido que lidiar con la deuda heredada, sino con un socio peculiar, el PAR , al que ha tenido que hacer concesiones, entre otras, y en mi humilde opinión, las comarcas; creadas por el PSOE para satisfacer a este partido regional, y hoy puestas en entredicho por los mismos que las crearon.