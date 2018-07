Variedad de temas

SUELDOS



JUAN: El Salario del Presidente Parece que os sorprende la solución del PSOE y Pedro Sánchez. El PSOE, como siempre, solo busca empobrecer a todos, y no pierde ni un segundo en pensar ni razonar nada.

JUAN MANUEL: Si Sanchez gobernara no bajaría los sueldos por debajo del suyo ... Se subiría el suyo por encima de los demás ...



Rocío: no puedo sentir más que estupefacción al escuchar que en este país os alarmeis cuando se trata de bajar los sueldos para altos cargos, y no cuando se trata el tema en referencia a jóvenes y parados haciendo alusión a disminuir los salarios mínimos, que en muchos casos rozan lo indecente para poder sustentarse de un modo digno. No soy partidaria de disminuir sueldos, si no costes laborales e incitivar a las empresas a contrar con salarios dignos que nos permitan acceder a vivienda y en general consumo, que es lo que mueve la economía de un país.

En general:



Antonio: Está la oposición “fuera de sí”, exagerando con la “represión”, y todo tipo de locuras, ... porque tiene que intentar borrar la recuperación económica conseguida por el país, ... no saben cómo llamar la atención, mentir sin límites, e irritar a la población con auténtica histeria como los que se amordazan. No son capaces de trabajar con el PP para calmar nacionalismos alocados, ni tirar del carro de la estabilidad, ... son leones de la publicidad, solo publicidad llamativa. No hay contenidos.



RECUPERACIÓN ECONÓMICA:



Guillermo: Pregunten, pregunten por la calle si hay recuperación. .con un salario minimo de 634 euros...contratos por horas y pagando 3 euros...Les irá bien a ustedes

Ley de seguridad ciudadana



Mariano: estos de Izquierda Plural que montaron el numerito en el congreso ¿ no tienen nada que decir de lo que pasa en los países de sus amigos con la libertad de expresión y manifestación?



Otro: Izquierda Plural y ERC son partidos minoritarios y tienen derecho en el tiempo estimado a la palabra en el Congreso, pero sus actos teatrales de función escolar en los escaños rozan el ridículo extremo. Pero lo peor de todo es que logran su objetivo: salir en los noticieros y llamar la atención. No me quiero imaginar lo que harán los Podemos cuando ocupen tantos escaños como se estima hoy en día.



INMIGRACIÓN:



JAVIER: En el tema de la verja de Melilla, servidor no cree que los que la saltan sean precisamente los que pasan hambre, sino los que a través de las mafias se les promete el paraíso terrenal. Me da que los que realmente pasan hambre son los que mueren alli y no tienen fuerzas para atravesar media África.



JUAN IGNACIO: Me pregunto si los que se llaman progresistas han considerado el hecho de que la inmigración ilegal lleva aparejada inexorablemente la explotación sexual, la de menores, el trabajo ilegal, la casi exclavitud. Etc.

No son malas las vallas, incluso las electrificadas de las instalaciones militares por las que nadie protesta. Ambas son necesaarias; tanto como las políticas de ayuda al tercer mundo



MAS TEMAS



ANA os pregunta vuestra opinión por el cierre de google news por la ley de la propiedad intelectual;