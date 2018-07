Los sueldos de los dirigentes

SANIDAD ayer en el CONGRESO:



CHEMA: Todos estamos de acuerdo que es obligacion de la oposicion criticar al gobierno y ofrecer alternativas mejores, lo que no tiene pase es que una diputada de la oposicion llame verdugo a un Ministro, que lleva un dia en su puesto, amen de criticar su supuesta gestion futura. Sres Diputados: Sean Vds. mas sensatos y cuiden su lenguaje.



JAVIER: Que una persona, diputada por mas señas, le diga a otra persona que usted ha venido a rematar la faena de Ana Mato , de ser verdugo de las mujeres, y no solo no haya recogido su abrigo del guardarropas y se haya ido a su casa sino que le den una ovación sus compañeros, denota el calado político de este pais.



TRANSPARENCIA Y SUELDOS



JULIO: Sería maravilloso, aunque no creo que se atreva ni el Gobierno a hacerlo, ni la Oposición a proponerlo, que al amparo de la Ley de Transparencia que estrenamos ayer, se dieran a conocer los “sueldos” de los Presidentes y Directores Generales de Empresas, Sociedades y Fundaciones Públicas, como AENA, ADIF, RENFE y otros cientos. Como ud. sabrá tanto la designación, como los sueldos de esos cargos, son de libre designación.



ALBERTO: A mi me parece normal que algunos altos cargos cobren mas dinero que el presidente o los ministros. Estas personas se supone que estan en su puesto por sus méritos y su preparación mientras que los otros son politicos cuyos méritos, normalmente, solo lo son en el ámbito de su partido. Tambien deberían de tenerse en cuenta a la hora de opinar sobre sus sueldos las pensiones, vitalicias en muchos casos, que cobran unos si y otros no.



RAFAEL: en mi opinión el requisito para acceder a un cargo público sería, un mínimo de 5 años cotizados en S. Social , y su sueldo la media de los ingresos declarados en los 5 últimos años



Miguel: Yo creo que eso de que deben cobrar más para tener a los mejores es muy discutible, hemos tenido a gente con tarjetas black y otras muchas cosas y desde luego no eran los mejores ni de lejos...

Ismael: la transparencia en la contratación pública es obligatoria en el perfil del contratante de las web de los ministerios o consejerías, a partir de cierta cantidad, según la ley de contratos del sector público. Parece una novedad la página web puesta en marcha hoy, pero en realidad, esa información, en su mayor parte, ya estaba visible. Quizás ahora esté más visible y concentrado, pero tampoco es una transparencia fuera de lo normal,en lo que a contratos se refiere. Respecto del sueldo, en principio, en la ley de presupuestos vienen las retribuciones. es cuestión de saber donde buscar; pero más información, mejor explicada y no solo con matices, nunca viene mal. Saludos a todos.



ELENA: solución al sueldo de Presidente del Gobierno: imitar a Estados Unidos. Es el Presidente saliente que a unos días de dejar el cargo sube por decreto el sueldo del que vendrá, independientemente de que sea su partido o la oposición quien acabe de ganar las elecciones. Así el Presidente Saliente no puede ser nunca acusado de auto-subirse el sueldo.



OTRO: Si no me equivoco el gobierno lo forman el Presidente y sus ministros, y en todo caso algún Secretario de Estado, por eso me llama la atención que a una diputada diga que faltan las remuneraciones de 250 "miembros del gobierno". ¿Estoy equivocado yo o su señoría? Cataluña y Andalucía ¿van a sacara paginas semejantes?



Alicia: yo quiero saber lo que ha ganado jose bono , con su hípica y su publicidad,, pepiño blanco , el presidente de castilla la mancha, y sobre todo : las cuentas de la junta de andalucia



BEATRIZ: Y por que no se bajan los sueldos de los demas en vez de subir el del Presidente del Gobierno y los Ministros.

Con el resto de funcionarios se ha hecho, se han congelado, eliminado las pagas extras....

Es otra posibilidad a tener en cuenta, pero creo que a ellos no se les ha ocurrido.





EL SMs de la discordia y Pablo Iglesias



Miguel: También fue el él del sms? Yo creo que este Iglesias es el Pequeňo Nicolas Bolibariano... Está en todas partes, no da puntada sin hilo y cobra hasta por respirar. Uno de los pequeños es un enfermo y otro es un peligro. Siendo dos personajes tan fecundos en sus apariciones, me pregunto si existira una foto en la que el Pequeňo Nicolas y el Pequeňo Bolivariano aparezcan en la misma foto, seria un incunable.



ERNESTO: Parece sorprendente que, tanto Pablo Iglesias como el PSOE, compitan por el dudoso honor democrático de haber organizado el acoso a la sede del PP el 13 de marzo de 2004, en plena jornada de reflexión. ¿Están orgullosos de saltarse a la torera las normas de la democracia? ¿Es ese su nivel de respeto al funcionamiento del sistema de libertades políticas?



José maría: Convocar un acto ilegal ¿no supone la comisión de una falta o delito? Si alguien se atribuye ese acto o sabe o dice saber quién fue… ¿no debería alguien iniciar acciones legales para dirimir que responsabilidad real tiene? ¿Seria lo mismo si reconociera haber sido yo?





EMIGRANTES:



JUAN: Fijaros en lo que ocurre con la industria aeronáutica ern Sevilla, por ejemplo. Esta industria es principalmente de montaje de partes y sistemas de avión, por lo que son necesarios técnicos y especialistas, pero ¿qué formación aeronáutica se ha impartido hasta ahora en Sevilla? pues la Ingeniería Aeronáutica. ¿Y dónde se hace la ingeniería aeronáutica de la aviación europea? Pues en Francia y Alemania, luego nuestros ingenieros no tienen más remedio que emigrar. y así casi todo.