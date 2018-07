Fútbol así no

FÚTBOL



MARIO: Mientras haya presidentes que hacen las declaraciones que dijo ayer Cerezo, protegiendo al frente atletico, esto no tiene solución



XAVIER: Pues sí, hay gente como un adulto con dos hijos capaz de desplazarse para pegarse y matar -o morir-, añado yo: y tiene derecho a voto, que evidentemente es algo inevitable, pero que explica quizás según qué cosas.

Antonio:, La violencia en el fútbol se mama desde pequeñito. Si metes a tu hijo pequeño de 10 años en un equipo de fútbol y vas a los partidos te quedas escandalizado de escuchar las barbaridades que gritan los padres a los niños del equipo contrario, al árbitro e incluso al entrenador!! Y esto es generalizado!

Antonio: hay que buscar responsables. Los primeros los propios hinchas, y no me refiero a los ultras, estos la tienen simplemente por eso, por ultras. Me refiero al aficionado "normal" que pita a las directivas cuando ejercen acciones contra los vándalos ultras (por ejemploy el año pasado a Del Nido cuando inicio su campaña contra los Biris. Tuvo que dar marcha atrás no por la presión de estos, sino por la de muchos aficionados "de bien").

Guste o no el tipo, el único que tuvo 00 para acabar con ultras fue Laporta, luego años después Pérez. Los campos estarán más en silencio, pero habrá menos violencia. ¡Ultras fuera de los campos!

Manuel: Se ha intentado por todos los medios erradicarla, en algunos clubes más que en otros y el resultado es el mismo : EL VIOLENTO SE AMPARA EN LA MASA PARA LLEVAR A CABO SUS FECHORIAS. Hace unos días han pasado por Madrid un grupito de hinchas del Liverpool, ¿ recuerdan el espectáculo de gamberrismo vs violencia que dieron en Madrid ? ¿ No se aplicaron medidas durísimas contra los hooligans del Liverpool? ¿Creen que porque Florentino ha movido a los ULTRAS del Madrid dentro del estadio ha conseguido erradicar ago ? PUES, NO, acérquense a los alrededores del Bernabeu un día de partido ... da miedo. ¿SE atreverían Vds ir al NOU CAMP con una bufanda/camiseta del Madrid a ver un partido ? Si sales vivo será porque te sacan las fuerzas de seguridad. ESTO NO TIENE NADA QUE VER CON EL FUTBOL, es cultural o mejor dicho falta de educación, de ética, de principios, de cultura



IGNACIO: Creo que el partido se tenía que haber suspendido,porque si no parece que no tiene nada que ver, que los aficionados y clubs tengan consecuencias.



ELECCIONES EN IU



Oigo con preocupación esta mañana, que en las elecciones de Izquierda Unida, ha ganado Tania Sanchez; Esa candidata, que se está demostrando que se beneficia de su cargo como tantos otros. Con la indignación que existe por toda la corrupción que ha habido en España, veo que esto no hace mella en lo que se llama" la izquierda plural". ¿Que está pasando?; en esta España que siempre se ha dicho de dos bandos,¿solamente importa la corrupción si viene de gente de lo que se llama "la derecha"?. Que piensan los votantes de I.U., ¿¿¿¿si son corruptos de derechas, a la carcel con ellos y si son corruptos de izquierdas, a darles cargos?????. Así no acabaremos nunca con la corrupción, por que veo que todos tenemos un precio; Para unos ese precio es de miles o millones de euros y para otros ese precio es tener a los de sus ideas en los cargos públicos. No se, si tenemos lo que nos merecemos, pero sí, lo que pedimos a gritos "amiguismo y amiguetes".



DIMISION de la vocal de ciu en el CGPJ



Angel: Si todo es legal, con esta señora de CIU, Porqué dimite???



Vladimiro; si trae de Andorra 9000 euros, será que el banco lo tiene Andorra y allí tiene sus ahorros. Tendrá que declarar de donde ingresa el dinero, si su trabajo está en España.



Esther: Lo indecente es que la gente tenga el dinero en Andorra y no este en España cotizando aquí. A saber si el de la hermana y el de ella era todo uno de una de las dos sola.



CARLOS: El problema de la Pigem, no es si pasa 10.000 ó 9.000 €…el asunto es que tiene pasta fuera de España…por qué ? Esa es la cuestión. No hay bancos en España ?

Diego: Pues yo creo que dimite para evitar que le investiguen "ese dinero" que tiene en Andorra y estar dos meses en las portadas.



MARIANO: ¿es delito traer dinero del extranjero? Yo pensaba que el delito era el sacarlo del País ¿de donde han venido muchos millones supuestamente invertidos en las costas españolas?



PRIVILEGIOS POLÍTICOS



ALEJANDRO: Lamento escuchar decir que los políticos no tienen tantos privilegios, ¿en serio? Me imagino que lo está diciendo de manera sarcástica. Porque los políticos no es que tengan pocos privilegios, es que tienen muchísimos, cuando no deberían tener ninguno.



BANCO DE ALIMENTOS:



ESTRELLA: soy voluntaria, tengo unas experiencias fantásticas, la última ayer, un mendigo que conozco de verle pedir en la zona donde vivo,entro en el comercio donde hacíamos campaña y salio con dos barras de pan y un bote de tomate, dicho bote lo depositó en el carro de alimentos recogidos para el Banco de Alimentos.Sin palabras ¿no?.



MÁS:

MARTÍN: ¿Algún comentario sobre la decisión de las autoridades de Tarragona de prohibir la venta de artículos considerados de tradición española?



CATALUÑA:



victor: el entrevistado ha hablado de solidaridad circunstancial? ¿el estado español también debería pagar las deudas catalanas sólo de forma circunstancial y no for ever and ever?



PEDRO: El entrevistado pasa por alto al hablar del límite de la solidaridad lo que Catalaña obtiene del resto de España, la Caixa el 70%, las aseguradoras el 80% y así sucesivamente. ¿quien obtiemne mas de quien? limitar al 2% la solidaridad pero no los beneficios. Históricamente Cataluña ha depredado al resto de España. Pedro



Xavier: Habla de “origen, de sentimiento, de lengua”: yo, por origen, por sentimiento y por lengua, soy tan catalán como los secesionistas, o sea, que por favor, generalizaciones no.



OTRO: El Sr. Sanchez afirmaba hace poco que habría que reconocer que Cataluña tiene su lengua y cultura propias, y en consecuencia que eso le hacía merecedora de una mayor cuota de autogobierno. El resto de España tiene su cultura y lengua propias, por tanto, según la teoría de Sanchez merece una mayor cuota de autogobierno. ¿No sería mejor reflexionar antes de hablar ex catedra?