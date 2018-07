Desánimo entre la gente

REFLEXIÓN EN GENERAL: ANTONIO: Nicolás está dando en el clavo,. .. es que se ha invadido la sociedad, el arte, la cultura ... etc. Por qué un ayuntamiento tiene que dedicarse a organizar obras de teatro, recitales de poesía, sala de exposiciones ..etc . etc .. es una locura, de ahí una administración hipertrofiada, excesos y corruptelas ... y falta de espacio para la iniciativa privada y el empleo.



CHAVES Y GRIÑÁN

ICÍAR: totalmente de acuerdo con Casimiro gª vadillo responsabilidad política y dignidad por parte de los mandatarios pero ¿no cabe esperar que por parte de chaves y Griñán que dejen voluntariamente sus escaños? ¿no es suficientemente grave el caso de los eres?



ALBERTO: Para cuando se den todos esos pasos, todo lo que han hecho habrá prescrito. Y suma y sigue.



JUAN: Ayer dijo la Presidenta irán voluntariamente a declarar porque "no tienen nada que ocultar ni que temer" ... pero que nosotros sepamos NUNCA han ido VOLUNTARIAMENTE a declarar ante el Supremo o ante ningún otro tribunal, sino que lo tendrán que hacer ahora -poco voluntariamente-

OTRO: Según Fiscalía, hay un primer agujero de 855 millones de euros, y bien sea por omisión o por acción, ya es bastante para no estar de acuerdo con la justificación. Un político que no es capaz de darse cuenta de semejante agujero, no es merecedor de tu defensa. Si lo del informe de UCO fiscalía es mentira, entonces hay que encerrarlos a ellos.



Otra: La política no es una profesión ( aunque se ejerza como tal ) sino un servicio público. El único sentido de prestar este servicio es gobernar y proponer reglas claras de este juego en el que estamos todos. Griñan y compañía como mínimo han demostrado no estar a la altura de la responsabilidad que tenían. No son aptos para gobernar. Solo tienen que dejar la política y ponerse a trabajar como todos nosotros. Luego que la justicia siga su curso y que sean condenados si se lucraron.



OTRO: En mi opinión, un grupo social, los políticos, que están ahí por voluntad propia, que hacen las leyes que se deben aplicar, y que se ponen ellos el sueldo y las prebendas, deberían dar ejemplo, incluso en su vida privada. Por tanto si hay dudas sobre su comportamiento, deberían dejar el puesto en el acto. Recordemos que en otros países dimiten por copiar tesis o por ser vistos en alegres compañías.



Nicolás: Y la financiación del PSOE-A con los ERE siendo ellos secretarios generales, también es solo responsabilidad política????

JOSE: Cómo queda el parlamento andaluz cuya comisión estudió los eres sin encontrar nada irregular? No son responsables de ineptitud?



Jose: Si a un empresario, le desaparecen 800 millones sin control, se le cae el pelo. Si un empresario entra en concurso, se le investiga hasta lo mas minimo para ver si hay culpa por mala gestión. A un político, un presidente de comunidad, un alcalde arruina es ayuntamiento, no pasa nada.

Eso es justicia¡¡¡



TERESA: ¿Culpabilidad política y no económica? ¿Cuál es peor? Es más negativo a veces mirar para otro sitio que "trincar" la pasta. Tantos años gobernando han convertido esta Comunidad en un cortijo para ellos y sus amigos. Pero todo esto se conocía antes de las elecciones y ahí los tenemos de nuevo, en su cortijo.

NESTOR: Legislar para sacar impuestos, abaratar despidos, todo esto hemos sufrido el resto sin que haya revueltas (y hasta para eso sacaron leyes) y ahora es injusto el que hayan mirado para otro lado?? Nadie sabia lo de Barcenas?? de los ERES? De Pujol?? por dios, injusticia es como estamos y ellos pactan para no hacerse mucho daño!!!!!



Cristóbal: pero a ver, es que muchas de las cosas que se ven, de acuerdo en que no son ilegales (también es verdad que si yo tuviera que legislar, lo haria a mi favor) son bastante reprobables etica y moralmente. mira que yo no soy de podemos, porque no comulgo en las soluciones propuestas, pero es innegable que el diagnostico es brutalmente acertado, y lo mejor, no paran de regalarles votos cada dia!!



PLEBISCITARIAS EN CATALUÑA

Juan Antonio: Vamos a ver, porque no entiendo muy bien el interés de esos partidos por unas elecciones plebiscitarias en Cataluña. Salga lo que salga, para ser gobierno y hacer cualquier cosa desde el gobierno de Cataluña, hay que jurar, o prometer, la Constitución, así que si eso se hace luego no se puede proclamar la independencia, y si lo hacen sin jurar, o prometer, la Constitución ¿para qué quieren unas elecciones plebiscitarias? ¡Que lo hagan ahora... si tiene monas de pascua!

SOBRE UNA POSIBLE QUERELLA:

Juan Antonio: es una vergüenza que el fiscal jefe de Cataluña no haya imputado todavía al sr Mas y a su estado mayor. Quizás sea por padecer el síndrome de Estocolmo o por un amiguismo exacerbado. Por favor, que haga algo de una vez el fiscal general