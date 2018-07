Hartazgo ciudadano

El discurso de Rajoy



Xavier, desde Barcelona: Me parecieron bien… pero 1 semana tarde. Hechos, quiero hechos. Eso de sacar pecho para arrugarse a los 5 minutos viene a ser lo mismo que ha venido haciendo el Estado durante 35 años respecto al nacionalismo: dejar hacer.



Otro: el Presidente dijo lo que tenía que decir, ahora está en los ciudadanos españoles si hemos entendido el mensaje. Los ciudadanos catalanes sí entienden a sus políticos, cosa que no ocurre con el resto del estado español.



FERNANDO: Después de escuchar a Pedro Sánchez, afirmar que si el fuera presidente modificaría la constitución para arreglar el problema catalán, solo es cuestión de tiempo que el psoe de la independencia a Cataluña, solo tienen que tener el poder los sociolistos y asi ya tendran la independencia los catalanes. Y me pregunto una cosa : Quien es un presidente de gobierno o presidente de un partido para decidir que se tiene que reformar la carta magna ? no tendría que ser el pueblo español, mediante votación quienes decidiéramos tal cosa ?

decidiéramos tal cosa ?



Juan: La clave del problema planteado por Mas no es el propio Mas, ni siquiera Junqueras, el problema reside en un PSOE que debía hacer piña con el PP, un PSOE que en Madrid dice una cosa y en Cataluña otra, que critica al Gobierno por hacer lo mismo que hizo el Gobierno de Felipe González, y que plantea un menú vegetariano a quien es un carnívoro hambriento: porque a los nacionalistas les da la risa floja cuando escuchan las soluciones al desafío de Mas que plantea Pedro Sanchez: reforma de la Constitución -ellos no la quieren-, Estado Federal -ellos no lo quieren-, o diálogo -ellos no quieren dialogar, aunque en su estrategia de demagogia utilizan una y otra vez conceptos como la democracia, el diálogo o el derecho a voto para encubrir con conceptos que hacen llorar a Bambi un auténtico golpe de Estado que nos hará llorar a todos.



JULIÁN: El problema de algunos catalanes no es que se sientan distintos al resto de los españoles, es que se sienten superiores, de ahí su desprecio a la Constitución y su actitud de estar por encima del bien y del mal. Ya es hora de que alguien les ponga en su sitio y de que el Psoe deje de contarnos en plan mantra que hay que cambiar la Constitución. Cambiarla para que España no se rompa pero para que haya regiones de primera y segunda clase ¡ NO !!



Sobre las opciones que había para parar el 9-N



FEDERICO: Sobre las urnas, se decomisan del almacén o almacenes donde estaban. O dar una orden de que los colegios no se abrirán. En la puerta 2 Mossos. Y SE ACABÓ. Menos tibiezas. Lo de los fiscales quedará en agua de borrajas. Con independentistas no hay solución. Lo quieren todo, no se conformarán. Y NO voy a ceder en lo que me corresponde para que una minoría lo tenga mejor.



Otro oyente: Imaginemos q se solicita realizar una manifestación y se rechaza su celebración y, a pesar de ello, los organizadores la convocan. ¿Las autoridades deben dejar q se celebre o actuar en consecuencia para evitarla dando q jo tienen autorización para hacerla? Pues con la convocatoria para las urnas en Cataluña lo mismo.



Luis: Como catalán no independentista considero que el gobierno ha actuado con asombrosa cobardía. No pueden pasarse un año asegurado que no habrá votación y luego decir que no la han impedido parar no provocar violencia o mala imagen. El delito estaba previsto y anunciado. No había que esperar a que se cometiera para impedir lo- Ahora los que estamos incendiados somos los engañados.



MONTSE: Pero Herrera, no sabéis de donde viene este asunto, Garzón está ahora trabajando como asesor del gobierno de Cristina Kisner