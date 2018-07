ESCOCIA vs CATALUÑA



JAVIER: Lo único que les falta a los nacionalistas escoceses es la cesión de competencias, especialmente las de educación, para ganar el próximo referéndum.



Miguel: ‎Siendo catalán y contrario a la independencia, me hubiera gustado que escocia hubiera votado que sí a la independencia, solo para que los politicos iluminados de mi tierra hubieran visto las consecuencias económicas y de aislamiento que ello conlleva...fuera de la unión, fuera del paraguas de una moneda fuerte y demás alegrías económicas.



SANTOS en el mismo sentido: En mi humilde opinion, muchos en Cataluña se llevarían una sorpresa si se quedasen fuera de la Unión, a ver qué opinan cuando tengan que asumir los gastos de un Pais, como defensa, exteriores, etc. Posiblemente se den cuenta de que no son la locomotora de España, como ellos piensan.





Otro oyente: Si ellos, que sí fueron nación antaño, han preferido la estabilidad de la unión antes que las aventuras independentistas, me imagino que los catalanes harían lo mismo si legalmente consiguieran poder votar, cosa que por ahora Artur Mas no ha conseguido, ya que Cataluña nunca fue una nación.



MARTÍN: En mi modesta opinión creo que los escoceses estarán dentro de poco (cuando obtengan más transferencias de Londres) como están ahora los catalanes.

Con amplias cotas de autogobierno, y con un sentimiento creciente de independencia, que desembocará en el futuro en la petición de otro referéndum. Sólo aprecio dos diferencias, una, que nosotros tenemos, afortunadamente, una constitución que regula estas situaciones; y la otra es que los políticos escoceses parecen tener el suficiente sentido común, por ahora, como para no alentar guerras del tipo Londres nos roba, y desearían mantener a la reina como jefe de Estado.



GUILLERMO: Me gustaría poner de relieve la actitud ambigua y para mí

hipócrita de la Unión Europea que está mucho más preocupada por los

movimientos secesionistas de países ajenos como en Ucrania que en

países de la propia Unión. Es necesaria ya una actitud más firme y

clara sobre lo que supondría la desanexión de un territorio.



JESUS: Y dale con comparar Escocia con Cataluña...estáis haciendo la ola a los nacionalistas catalanes. No establecer paralelismos, por favor...que al final se lo van a creer y la desilusión, tras la intervención del TC, será de comparación de democracias, cuando la realidad no tiene nada que ver con ello.



PACO: Cataluña: estos políticos y subvencionados no la quieren para mejorar el país sino para mejorar ellos y que los casos puyol queden impunes



Antonio: hace años, un dirigente nacionalista vasco, ante un posible referendum sobre la independencia decía:

P.-¿qué pasaría si sale el SI?

R.- Pues que habremos conseguido el objetivo y el Pais Vasco se convetirá en un estado independiente con todo lo que eso supone.

P.- ¿y si sale no?

R.- Hombre, pues continuaremos luchando el tiempo que sea necesario, hasta conseguirlo.

Esta es la aceptación de democracia de los nacionalistas.



Alfonso: El señor Mas nos dice al resto de los españoles: nosotros nos vamos y dejamos de contribuir al sostenimiento del Estado pero, como pretendemos seguir en la Unión Europea, mantendremos el libre acceso al mercado español, del que obtenemos un superavit anual de 18.000 millones de euros.

A mi me parece que se está pasando de listo.



REFORMA DE LA CONSTITUCIÓN



CARLOS: Hablan mucho de reformar la constitución para dar gusto a los nocionalistas , pero :



-- Para hacer una reforma se necesita un gran consenso



-- La quieren hacer para que la mayoría acepten las peticiones de la minoría , se queden a gusto ( que nunca se quedarán )



-- A lo mejor , si se pregunta a todos los españoles , se encuentran con que lo que la mayoría cambiaría sería para reducir competencias a las autonomías , no para aumentarlas



Reflexión sobre el PSOE



INMA: El discurso de los nuevos dirigentes socialistas no ha cambiado un ápice del de los antiguos, y en consecuencia se van a pegar el mismo batacazo en las elecciones. Y como sigan refiriéndose a Podemos con ese tono de suficiencia y esa mirada despectiva, más gordo aún, porque muchos de sus ex-votantes van a votar a Podemos y los socialistas no están en situación de despreciar ni minusvalorar a sus votantes.



En el mundo del Toro, por lo del Toro de la Vega



Herminio: Yo no soy muy taurino, pero, los que están contra los toros por tortura ¿están también en contra, por ejemplo, de comer langosta,

centollos, cangrejos, etc. porque hay que cocerlos vivos? ¿eso no es

tortura?