Incansables

PASIÓN DE CATALANES



JAVIER: Si ganase Izquierda republicana en Cataluña y eso fuera un desastre para Cataluña……. (lo que han dicho ustedes) eso sería lo que el pueblo catalán decidio y por tanto ‘sarna con gusto…….’



Otro JAVIER: Sería mucho pedir un día para salir a la calle en Catalunya y pedir que la familia Pujol-Ferrusola devuelvan lo expoliado, no digo 1.800.000 personas como en la Diada, aunque sea la mitad, pero una gran manifestación? o es que la gente está más interesada en la independencia que en el expolio de la tesorería catalana ?



ALEX: Tengo que daros una noticia impresionante:

¡ Hay vida después de Cataluña !

Hay pajarillos volando en el cielo, nubes, viento, risas, sexo, etc.

Ellos estarán tan contentos, pues se habla de ellos y de sus rollos sin parar, pero yo estoy agotado de escuchar sus monsergas.



Pongo la tele, ellos. Pongo la radio, ellos. Abro un periódico, ellos. Entro en un bar a tomar un café, ellos en la tele. Por mí, como si fundan un país con Escocia y Gibraltar

No puedo "Más".



BECAS



FRANCISCO: Hoy prácticamente sin excepción los medios de comunicación nos informan del recorte en el presupuesto para becas. De todos esos medios muy pocos nos recuerdan que el ministro de educación dijo y sigue diciendo que el presupuesto para becas ha subido, es decir que el ministro miente.



DEUDA DEL FÚTBOL



Me gusta mucho el fútbol, y me gusta el pique sano entre amigos. Pero la deuda que tienen con el estado me parece una auténtica vergüenza. Por mi como si tuviera que desaparecer mi equipo o el que fuera. 564 millones de euros !!!!. A mi empresa y a mi nos gustaría que nos trataran con la misma manga ancha. Ahora podemos ampliar el "España nos Roba" a "El fútbol español nos roba", y no pasa nada !!!!!!