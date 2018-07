PASIÓN DE CATALANES:



RAMÓN: soy catalán vivo en Baleares no me van a dejar votar el 9 noviembre, pero si viviera en París sí me dejarían votar... qué curioso si vivo en otra región de España me consideran contaminado españolista. Otra pregunta sería: ¿qué ocurre si por ejemplo un pueblo o una región de Lérida quisiera seguir siendo española? ¿La dejarían votar aparte? aún más fácil: ¿qué dirán Mas y Junqueras cuando el Valle de Aran quiera independizarse de Catalunya?



Enma: dice que la desobediencia civil se produce desde hace años en Cataluña con la exposición constante de la bandera secesionista por parte no sólo de particulares sino también de ayuntamientos y otros entes públicos , y esa permisibilidad por parte de las autoridades ha contribuido a la situación que ahora tenemos.



Félix: Junqueras cita ahora a la desobediencia civil. Mi pregunta es ¿también va a desobedecer o está mandando al pueblo a que se moje mientras él observa como luchan las tropas para su "cerrazón antiimperialista"?



OTRO oyente: El amigo Oriol se cree que es el adalid de la Democracia, y no es más que un equivocado que cree que las leyes que no le favorecen son injustas. Ahora se compara con Martin Luther King, equiparando su lucha contra el racismo, que fue un claro ataque a los derechos humanos, con la del independentismo catalán, que considero que es un capricho identitario.



Juan desde GIRONA: De cachondez nada ... las cosas que dice el señor Junqueras se las cree al 100% y lo peor es que tiene legión de seguidores que le creen, le siguen y citan todo lo que dice, letra por letra. Y no argumentes nada en contra porque rápidamente te tachan de: TRAIDOR, UNIONISTA, COLABORACIONISTA, NO ESTIMES A CATALUNYA, etc, etc ...Va a por todas y caiga quien caiga.



MARTÍN: Sería interesante saber qué consecuencias tendría para un ciudadano normal residente en Cataluña si se declarase en desobediencia, sobre todo en el pago de impuestos autonómicos, en uso de su derecho a declarar injustas algunas de las acciones de la Generalitat. Si al pasar por la barrera de peaje de una autopista no entiendo el mensaje escrito únicamente en catalán y no pago, ¿qué ocurrirá?



SOBRE LA DESPEDIDA DE ANA BOTELLA y las elecciones en Madrid



Jose Luis: Es posible que al final se llegue a dar la sorpresa y que el PP revalide sus mayorías absolutas en comunidad y alcaldía no por sus propios méritos, sino como mal menor ante el miedo de lo que puede ser un gobierno que junte a PSOE, IU y Podemos. Todas las encuestas tienen escaso valor porque aún no se han puesto caras a candidaturas como la de Podemos, y las ilusiones que pueda inspirar el nuevo líder del PSOE se pueden esfumar si se siguen presentando las mismas caras, como la de Tomás Gómez.



OTRO: Estupendísima noticia. Cristina Cifuentes sería una estupenda alcaldesa. Se lo merece y sabe. También Esperanza Aguirre.