Variedad de temas

ADIÓS DE RUBALCABA



MARTÍN: Ante la salida del Sr. Rubalcaba la mayor parte de los diputados han glosado sus virtudes y le han deseado suerte. El Sr. Cayo Lara dijo que "una retirada a tiempo es una victoria"; yo añado: y Cayo se empeña en ser derrotado.



Otro: Se va Rubalcaba y deja el PSOE en manos inciertas y con números muy bajos, no tanto culpa de él sino de la herencia zapaterista que dejó el partido hecho unos zorros. Rubalcaba vuelve a la universidad, pero han pasado 21 años desde que dio su última clase, así que tendrá que ponerse al día en tres meses.



Xavier pregunta a Nicolás: Por favor, para poder sacar yo algunas conclusiones. ¿Alguno de los candidatos a la Secretaría General del PSOE le ha pedido consejo?



Recursos por la imputación de la infanta Cristina



Inma: Verdaderamente bochornoso lo del fiscal Horrach. En su auto casi llega a acusar al juez Castro de prevaricación. Sí, sí, la justicia es igual para todos. Es lo más normal del mundo que la fiscalía se oponga e intente ridiculizar descaradamente a un juez instructor que, lo recuerdo, NO ESTÁ CONDENANDO A NADIE. Simplemente apunta indicios de que ha podido cometer un delito. Y además cuando citó a declarar a esa persona, ésta no sólo no aclaró sus dudas sino que se negó a contestar a la mayoría de sus preguntas. Que toda la maquinaria de la justicia española se haya puesto en marcha para intentar evitar esa imputación, que en cualquier otra persona no habría despertado el menor reparo, ya lo dice todo sobre eso de que "La justicia es igual para todos". Es una auténtica vergüenza.



GONZALO: Si la infanta Cristina hubiese seguido el ejemplo de Willy Mayer, dimitiendo de las empresas de su marido porque no sabía nada del fraude, incluso los de izquierdas la hubiesen puesto de ejemplo de honestidad. Willy no sabe nada de la sicav, dimite y es un héroe, la infanta no sabe nada de sus empresas, no dimite y la que le cae



Sobre la Unión Europea



MARIANO: parece que al Reino Unido le va mejor estar con un pie dentro de la UE que con los dos dentro o los dos fuera ¿pero a Europa le perjudica o le beneficia esta aptitud?



Artur Mas



Iván: Artur Mas parece últimamente uno de esos escapistas, que está en uno de esos grandiosos actos y ve venir a un Borbón o a Rajoy y sale huyendo del lugar. Me recuerda también al tipo del anuncio de ese juego de mesa, el de "aceptamos pulpo como animal de compañía". Si no se admite lo que quiere, se va.