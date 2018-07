Demasiados frentes

SOBRE LA ACTUALIDAD EN GENERAL



Godofredo: La dimisión de Maleni, la imputación de la Infanta, las SICAV de Luxemburgo... Mientras la actualidad anda distraída en otros asuntos, el proceso independentista catalán sigue su curso como la carcoma en las patas de una vieja silla. Tendremos un otoño caliente.



DIMISIÓN DE MALENI



JOSE: Resulta que la Sra. Magdalena Álvarez por fin dimite de su cargo y ella se siente perseguida y quiere si sale libre, volver a su puesto,pero mientras eso llega, según algunas informaciones, esta señora pasara a cobrar 10.000 €/mes hasta el año 2017 y luego su pensión vitalicia. Yo también quiero ser perseguido...



AFORAMIENTO



CHEMA: Alguien puede explicar con claridad que ventajas tiene un aforado? Si alquilo mi apartamento a un aforado y no me paga el alquiler, puedo demandarle? Y si puedo, cuales son los juicios que evitaria el Rey Juan Carlos con su aforamiento?



LA IMPUTACIÓN DE CRISTINA DE BORBÓN



Jorge: Simplemente quiero decir que en mi caso, mi mujer es administradora de una sociedad, que yo manejo y que ella firma lo que le digo que firme. Y como yo conozco varios casos.

José: Habláis de la condena mediática y de la pena de papel al ya estar condenada en los medios y en la opinión pública, pero ¿qué me dicen de la condena familiar, plasmada en su ausencia en los actos de proclamación y en la despedida del Rey Juan Carlos? ¿No ha sido la familia real la primera que la ha colocado en el ojo del huracán?



Inma: Que la abogacía del Estado y la Fiscalía consideren meras conjeturas las sospechas sobre una persona que participaba al 50% en una Sociedad que ha realizado durante años prácticas delictivas ya lo dice casi todo. Y que además los técnicos de Hacienda tampoco consideren un problema presentar facturas falsas para eludir al fisco ya clama al cielo.



MANUEL: si la infanta no es culpable, ¿tampoco son culpables las parejas de todos l@s empresari@s que son dueños de las empresas al 50% y que hay unas escrituras de constitución donde lo firman?



DIMISIÓN DE WILLY MEYER y SICAVS



Martín: una de dos, o el ex-europarlamentario Meyer es un caso extraordinario de honradez, no se enteró de lo que firmaba, y en consecuencia no nos vale para representarnos; o hay algo más que no se ha dicho.



Una oyente: no es sólo Willy Meyer, somos muchos los que pensamos que lo de las sicav es una vergüenza de proporciones descomunales. Será todo lo legal que se quiera pero ni es ético ni es estético. y la dimisión de Willy Meyer es totalmente coherente con lo que piensa su formación y con lo que pensamos muchos ciudadanos. Me alegro de que haya alguien que al menos tenga un gesto de decencia en este país.



Luis: creo que a este señor se le hace una injusticia por lo que ha explicado Ignacio, las sicavs son lo mismo que los fondos de inversión. En ambos casos no se tributa si no se rescata. En España, se prostituyen cuando son individuales en lugar de instituciones de inversión colectiva. en este caso, es obvio que es colectiva.



Emilio: dice que se os olvida un pequeño detalle y es que la sicav, tributa al 1%. ¿a cuánto tributan el resto de fondos de pensiones y de inversión?.



Francisco sobre eso dice: que el agravio está en ese 1 por ciento: después de ese 1 por ciento, tributa particularmente el rendimiento que genera al que recibe los fondos en su IRPF. (O Impto Sociedades en caso de persona juridica) Cuando una persona en vez de en una SICAV lo que participa es en una S.L. o S.A., la entidad tributa al 30% (tipo general) y en el caso de reparto de dividendos, esto pasaran a engrosar su renta por lo que volverán a tributar. La SICAV no es que luego no repercuta en el beneficiario del rendimiento producido, sino que su tributación supone un agravio respecto a otras formas societarias.



PEDRO: Estoy de acuerdo con la explicación que ha dado su colaborador sobre el tratamiento fiscal que reciben las Sicavs, pero lo que se debe perseguir es el uso fraudulento que el participe principal hace de la misma al cargar sus gastos personales (viviendas, viajes, vehículos, consumos, yates, servicios exteriores, etc), como gastos de la Sicav, con lo eluden declarar los mismos como ingresos y por tanto pagar impuestos.



Narciso: Tengo una duda, si una SICAV fuera una empresa normal, tributando al 30%, además de esa tributación en el IS, ¿Tambien tributaría el socio cuando desinvierte en esa empresa? Ahí está el ahorro de las SICAV y lo que deberían de cambiar, porque yo soy accionistas de ciertas empresas y pago doble, en el IS por los rendimientos de mi inversión y cuando liquido mis acciones en el IRPF.



David: todo eso está muy bien, que a los funcionarios nos quiten los fondo de pensiones estatales y que los señores políticos europeos tengan un fondo de jubilaciones, inversiones etc… es un poco escandaloso no?