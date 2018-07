Falsificaciones a tutiplén

FACTURAS FALSAS DE UGT



JUAN: Por fin, y si la Infanta Cristina resulta imputada, mucha gente pedirá la República; sin embargo, ¿qué es lo que deberíamos pedir ante los casos de corrupción del PSOE y UGT? ¿Por qué callan todos los políticos andaluces? ¿Qué más necesitan? ... por cierto, que sí que han tardado en descubrir lo que era la forma de vida andaluza del progreso social.



JUAN MANUEL: La JA no puede ponerse de perfil porque el uso fraudulento de dinero público por UGT siempre ha estado ahí y la JA ha hecho la vista gorda a cambio de favores, como los que constantemente sufrimos los empleados públicos, es decir, funcionarios y laborales de la JA (los que accedemos por oposición), que no empleados de empresas públicas y otros chiringuitos que la JA usa en beneficio propio parditista y político, con la gran ayuda interesada de UGT y otros.

UGT cobra y los políticos de la JA juegan a la política para su propio interés, eso sí, con el dinero de todos.



JOSE: Se llevan el dinero de los parados, los contratos de trabajo en el SAS un desastre, enchufismo en todas la áreas de la Junta y aun así, les votan. Pues los ciudadanos andaluces se lo tienen que hace rnirar.



Isabel: En Andalucía, todo el mundo sabía y comentaba lo del fraude de los cursos pero ¿alguien le ha preguntado a los supuestos participantes de los cursos? Muchos de ellos firmaban que recibían muchas más horas de lo que realmente recibían o incluso sin asistir, y callaban. Aprender era lo de menos; lo de más era engordar el curriculum o cubrir el expediente cuando eran obligados a hacerlos.



Martín: Los sindicatos mayoritarios, CC.OO. y UGT, creo que deberían subvencionarse SOLO con las cuotas de sus afiliados, y en todo caso con una X en la declaración del IRPF.

Esto no creo que sea contrario al papel que les concede la Constitución.



Con el cambio de régimen estos dos sindicatos se hicieron con TODO el patrimonio sindical, apoyados por sus partidos PSOE Y PCE, y marginando a la CGT que no tenía partido político de apoyo, a pesar de haber tenido más peso durante los años anteriores.



FUERA DE ANDALUCÍA TAMBIÉN: Comunidad autónoma de Castilla y León

Tengo una pequeña empresa con 2 empleados. La empresa encargada de gestionar los riesgos laborales, nos presenta todos los años unos cursos de formación. Esos son malísimos y no nos sirven para nada, pero ellos insisten en que al ser subvencionados nada perdemos al hacerlos. Ellos nos lo gestionan todo, rellenan los exámenes, nos dan el diploma y además nos hacen un regalo por cada curso que contratemos. El año pasado, por cursos de 240€ que son los subvencionados al 100% nos han regalado 2 ordenadores portátiles de bastante más precio que el propio curso. Y así todos los años. ¿Cómo es esto posible?



PETRÓLEO EN CANARIAS



Alberto: podrían decir qué parte revertiría en los españoles si se encuentra petróleo. ¿Quién se queda con los beneficios?



BRUNO: Para saber lo que tiene la bolsa hay que pinchar de exploración y eso es muy leve. Si hay cantidad, hay que pinchar de explotación y eso se puede hacer tipo Nigeria y será más peligroso o tipo Noruega ( prototipo de conservacion ecológica total). Por supuesto, si pincha Marruecos, que les protesten en Rabat a ver que tal



Gonzalo: ¿y que hagan las prospecciones en marruecos a cinco leguas de las españolas no tienen ningún peligro ni van a hundir el turismo canario?. cuando los marroquís tengan petróleo se reirán de los canarios.



Antonio: es de esperar que por coherencia, todos los que se oponen a las prospecciones, circularán en bici, tendrán cocinas eléctricas y no usarán ropa elaborada con compuestos derivados del petróleo. Esto es lo de siempre: todos queremos tener todas las comodidades y ser muy solidarios y ayudar a los sin techo, pero los pozos de petróleo y las nucleares que se las pongan a otros, y los centros de reinserción social que los pongan en otro barrio. Ya está bien de cinismo. Además, si lo explota marruecos ¿qué van a hacer?



MUNDIAL



JAVIER: Lo de que las ligas europeas son mas largas y por eso los países europeos caen antes no cuela, la mayoría de los jugadores Uruguayos, argentinos, brasileños juegan en ligas europeas, otros serán los motivos, los jugadores sud-americanos " muerden " en los partidos los europeos besan.



PACO: el 65 por ciento de los goles que se marcan en la liga española los hacen los fichajes extranjeros porque sencillamente los autóctonos juegan para ellos



BAJADA DE NATALIDAD



DAVID: En primer lugar, que haya baja natalidad es bueno, en el mundo ya somos demasiados. En segundo lugar, hubo 330.000 nacimientos, y 300. 000 abortos. Yo no llego a una conclusión, pero lo planteo. En tercer lugar, ¿Cuantas adopciones internacionales hubo el año pasado? En cuarto lugar, no es la única razón, pero sí la principal, de la baja natalidad: el hecho de que en España no se puede vivir con un solo sueldo.



TEMA HAMBRUNA EN LOS NIÑOS



PACO: No quiero restar importancia a la noticia pero sí he reflexionado sobre ella después de escuchar que en España un matrimonio con dos hijos estaban por debajo de la pobreza con un sueldo de 1200 euros mes, entonces pense que en mi familia que eramos 10 contando a la abuela que no recibia paga ninguna viviamos con las 4750 pesetas que cobraba mi padre como dependiente, no pasamos nunca hambre e ibamos todos a la escuela (no habia comedores de ninguna clase) eso si pasabamos la ropa de hermano a hermano, libros los que nos valian por supuesto los bolis eran de todos, lapiceros etc. tenias que esperar a que terminara un hermano para empezar tu, los boligrafos lapiceros etc estaban mucho mas caros que hoy en dia como muchas muchas cosas mas, perdon año 1965 por favor hagan cuentas entre 4750 de antes a 1200 euros de ahora gracias de antemano por leer este correo un abrazo.



DOS PREGUNTAS DE ROSA:



1.- ¿La Infanta Cristina síi debe de ser coparticipe del presunto fraude de su marido, y el Sr. Messi no responde del presunto suyo porque la culpa la tiene su papá?.



2.- ¿Como “juzga”la sociedad a los fiscales de ambos casos y a sus actuaciones? ¿Y a jueces como “Castro” y “Alaya”?



Quizás algún día seamos capaces de crecer como país democrático, solo lo haremos el día que seamos capaces de actuar al dictado de la cabeza y delos principios y no de los intestinos.