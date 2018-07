A vueltas con la reforma fiscal

TEMA AFORAMIENTO



IVÁN: Me hierve la sangre cada vez que habla Cayo Lara sobre el Rey. Ahora dice que hay que tratar al ciudadano Borbón, que ha sido rey 39 años, igual que a Lolo, mi vecino del quinto, contable. Si el diputado autonómico más vago de España está aforado, ¿no lo va a estar el Rey Juan Carlos después de 39 años de servicio continuo a España?



ANTONIO: Cuando se dice que todos somos iguales ante la Ley, es tanto para recibir justicia como para reclamarla. El aforamiento impide que cualquiera pretenda reclamar justicia de forma indiscriminada, con el único objetivo de hacer ruido, aún sabiendo que su reclamación es, al menos, indemostrable si no falsa.



En estos tiempos de juicios mediáticos, donde los Medios difunden y, muchas veces condenan por anticipado, el aforamiento es necesario. A no ser que se castiguen muy duramente las acusaciones sin fundamento y su difusión.



JUAN: Si hay tantas dificultades en un tema tan simple como el Aforamiento del Rey ¿A quién votamos para que gobierne España con un MÍNIMO de sentido común? No es que a mí me guste especialmente el PP, es que me horroriza todo lo demás, y desde Andalucía qué os voy a contar del PSOE o IU.



REFORMA FISCAL



CARLOS: Nos han subido los impuestos... han abaratado el despido ...y si ahora lo entiendo bien , hacienda va a cobrarnos hasta si nos despiden????? a este ritmo dentro de poco Montoro nos pondrá un impuesto por nacer



Manuel: Soy un ingeniero superior que tiene la mala costumbre de cumplir años, en concreto 55. He sido "agraciado" con el despido de una multinacional, ¡qué suerte que se verá beneficiada con una rebaja en el impuesto de sociedades! Tengo dos hijos estudiando una carrera, .luego vendrá el master. Acabo de enterarme de que la indemnización por despido no estará exenta de IRPF si se perciben más de 2000 euros por año trabajado. Estoy en este supuesto. Planifiqué mal mi futuro, a los 61 años y si Dios no lo remedia, calcularán el importe de mi pensión, con más de 35 años cotizados, ...y me quitarán aproximadamente un 7% por cada año que falta hasta los 65...eso quiere decir que, después de cotizar al máximo toda mi vida, mi pensión se verá reducida en un 28% aproximadamente todos los años que pueda vivir. También me cambiaron las reglas del juego en mitad del partido...MENUDO PANORAMA



José: ¿Las indemnizaciones, pensiones y demás prebendas de los políticos van a pagar IRPF o solo las indemnizaciones por despido de trabajadores?

Como siempre reformas y recortes que no afecten a la clase política y su entorno



ALBERTO: Vamos a ver, todas las deducciones por alquiler, cuando no es así:

- Desaparecen, efectivamente, para los inquilinos

- Pero, para los arrendadores (caseros) SE REDUCEN Y UNIFICAN al 50% (antes, 60% general o 100% para determinados casos)



Laura: me parece tremendo que la reforma incluya que tributen las indemnizaciones por despido, es vergonzoso que no se den cuenta de que somos los que tenemos nómina los que estamos sacando adelante el país mientras nos dure claro!! Y encima con el riesgo de que te echen cuando quieran y te sigan chupando la sangre.



HÉCTOR: El mismo día, que me comunican que se va a realizar un ERE en mi empresa (no debe haberse enterado del cambio de ciclo que dice el gobierno), me entero que voy a tener que tributar por el despido. Bravo, bravo. A cambio de esto y de perder la desgravación por alquiler, la próxima vez que encuentre trabajo, mi irpf bajará un 1%. Bravo de nuevo





Sección MA

Jose Antonio: Ganar entre 20 y 35 mil brutos debe ser de ricos cuando líquido se puede quedar en 1.200-1500 e ,pues estos pagarán más

El tercer tramo lo representan los trabajadores que ganan entre 20.200 euros y 35.200 euros, cuyo gravamen de IRPF será del 31% en 2014 y del 30% en 2015. Con este tramo acaban los ciudadanos para los que la reforma anunciada por el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, es más beneficiosa. Concretamente son aquellos que ingresan hasta 24.000 euros y que, según los cálculos del Gobierno, tendrán una rebaja media de 23,5%.





LUIS: no hay nada que celebrar con la bajada de impuesto, los empresarios estamos cansados de soportar la soberbia del gobierno viendo cómo no reduce ni un ápice el gasto público, es de vergüenza el despilfarro del central y autonómico, ¿por qué no analizamos el sistema de encomiendas y de ejecución de obras/servicios mediante las empresas públicas??.... ese es el gran problema de este país



IÑAKI: Para cobrar 2000 euros por año trabajado, no hace falta tener un sueldazo. Cobrando un neto de 1500 euros al mes (unos 28000 brutos al año) y cobrando 33 dias por año ya te salen mas de 2000 euros por año. El problema es que esa indemnización se considere como rendimiento del trabajo, porque si te despiden en noviembre, por ejemplo, y llevas 4 o 5 años trabajando, el año en que te despiden has "ganado" mucho dinero....



JUAN: La indemnizacion por despido tributara a partir de 2000 euros por año. No se trata de imdenizaciones de mas de 50000.

Es decir cualquier persona con salario superior a 20000 euros tendra una parte de su indemnizacion gravada. Por otro lado, una persona directivo o no de mas 50 años, que posibilidades tiene de volver a encontrar trabajo? Hasta ahora vivian de la indemnizacion.



MANUEL: ¿Cuántas veces se va a retener por IRPF a los asalariados?

Una en nómina Otra en el despido. Otra por pagarte el paro, ya que al tener dos pagadores en un mismo año, por muy pequeño que sean los sueldos, te toca hacer la declaración y no te quiero ni contar si encima te sale otro trabajo en el mismo año y entonces tienes tres pagadores en un año. Mejor no coger ese trabajo, por que si echas cuentas al final se lo queda el Gobierno. Creo que están estudiando también cobrar IRPF en el transporte público y los taxis.



PREGUNTA DE UN OYENTE: .



Pregunta: para un despido efectivo el 30 de junio (comunicado ya hace un par de meses al trabajador), ¿está las empresa obligada a realizar la retención en base al nuevo anteproyecto o tiene que mantener las retenciones como en la actualidad ya que la ley todavía no se ha aprobado? Se trata de un despido muy elevado, de más de 350.000 euros.





MOMENTO PABLO IGLESIAS



ALFONSO: Por una cosa o por otra no había escuchado nunca hablar a Pablo Iglesias. Con esa demagogia barata y chusca en el oeste americano habría acabado como los vendedores de elixir de crecepelos: teniendo que salir por patas de los pueblos.



LUCÍA: Me temo que en las palabras de Pablo Iglesias sobre ETA en el Ritz si se dice algo importante. Y no por decir que la violencia tiene razones politicas, sino por introducir esta observación con un PERO, que es igual que "sin embargo" Iglesias declara: "Diría que ETA causa dolor, PERO diría que tiene razones políticas". Eso si es grave: hay dolor, pero tiene razones. Se le vieron las ideas.



SELECCIÓN ESPAÑOLA



Del Bosque no debe seguir,HA HABIDO FALLOS POR INERCIAS DE LAS QUE.ESTA PRESO y más con lo que se sabe ahora de los problemas en el vestuario. De la eliminación de la selección ha salido.muy tocado ,DEBE.IRSE