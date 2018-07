Variedad de temas

ASUNTOS ECONÓMICOS



MANUEL: Con la bajada de IRPF me parece estupendo, yo cobro 960 € al mes, si me bajan la retención un 2% me supone un aumento de mi cobro de 19.20.-€ al mes, mientras que a un directivo que cobre 3.000.-€ al mes (que los hay) cobrara 60.-€, el triple que mi subida. ¿Esto es justo’ ¿Estas subidas son las que van a levantar el país?



FRANCISCO: Las rentas altas serán las mejor tratadas, con un ahorro fiscal que casi multiplicaría por diez al que puedan tener, por ejemplo, los mileuristas. El tipo máximo del IRPF se situará claramente por debajo del 50%, esto supone, para unos ingresos de 100.000 euros anuales, una rebaja fiscal de unos mil euros anuales, mientras que para unas rentas de unos 20.000 euros el ahorro de impuestos es de unos ciento cincuenta euros. Lo dicho: nada nuevo bajo el sol.



REY/FÚTBOL



Vamos a ver, a nivel internacional sí es cierto que la coronación sale en todos los medios, pero casi se destaca más la derrota española en el Mundial



Sobre la manifestación de los republicanos, no autorizada:

IGNACIO: Tengo una pregunta para ellos, que se les llena la boca de decir que el "pueblo" ha salido a la calle a pedir referendum.

¿La gente que habia ayer en la calle, son "pueblo" para ellos? Porque creo que eran bastante mas que los que han salido estos últimos días con banderas republicanas.

Y no soy Monarquico para nada, pero me revientan los políticos que usan la palabra "pueblo".



Xavier, desde Barcelona: Pues yo, entre los habituales de las manifestaciones republicanas, crispados, radicales por acción o por omisión, muchos de ellos con aspecto de profesionales de la cosa, y la gente que ayer acudió a ver y saludar al nuevo Rey, francamente, me quedo con estos últimos.



Agustín: Durante toda mi vida he defendido la II República y estoy seguro de que de no ser destruida por la sublevación militar del 1936, España sería ahora un país tan avanzado como puede ser Inglaterra o Francia, pero ahora tenemos una monarquía parlamentaria que tiene el apoyo de la gran mayoría del pueblo. Es actual, moderna y más cercana al pueblo que la mayoría de los presidentes las repúblicas europeas. Los que crean que esta es la monarquía de la derecha y de los ricos, y que la república siempre es democrática y progresista, ni saben de historia ni saben de política. No necesitamos ahora ninguna república, lo que necesitamos es un gobierno de hombres honestos y capaces; una Administración Pública al servicio de los ciudadanos y una justicia verdadera. Eso es lo más “republicano” que se puede pedir en estos momentos



SOBRE EL ACTO EN EL CONGRESO:



CHEMA: Los señores Mas y Urkullu no aplaudieron al rey porque ellos no son mucho de tocar las palmas en estos actos. Ellos, con su arte y su gracia caracteristicas, solo se arrancan cuando se trata de un compas por bulerias o por rumbas. Seguramente por eso el Sr. Mas montó esa rueda de prensa posterior donde el fin de fiesta sería un flamenquito donde los dos se arrancarían por fiesta hasta altas horas de la madrugada y es que eso se lleva en la sangre y no lo pueden remediar.



LUIS: ¿En qué lengua hablaron Mas y Urkullu en sus concersaciones en el Congreso durante la proclamación del Rey? ¿en catalán o en euskera? Me imagino que en castellano, esa lengua que ellos desprecian y que sin embargo les es tan útil para hacerse entender. Una muestra de que las lenguas deben unir y nunca separar.



Sobre los accesos al lugar: ROSARIO: ¿Ustedes no han estado nunca en el día de Francia, en Francia? Pues lo mismo que están diciendo, no se podía llegar a donde hacían el desfile, ni por metro, autobús ni nada, así que no es tan raro



MIGUEL: Lo que se vio ayer fue lo justo y no hacía falta nada más. La normalidad de la sucesión en la corona fue la nota más destacable en una jornada histórica.



JAIME: En mi familia hemos sido de tradición monárquica. "Tradición " cosa que significa poco, ya que las tradiciones se tambalean solas en estos tiempos. Una de las cosas que dijo ayer el rey y le da una un significado más allá de la tradición fueron sus palabras " la monarquía símbolo de la unidad de todos los españoles. "

Sólo por eso para mi ya significa más que la tradición.

Sólo espero que lo haga muy bien y ponga las cosas en su sitio.