España es la mejor

PARTIDO DE ESPAÑA Y CORONACIÓN DE FELIPE VI



JOSE: Como español y aficionado al fútbol, anoche estaba dolido y sentía impotencia porque una de las mejores selecciones de todos los tiempos, no era capaz de tan sólo marcar un gol. Los jugadores estaban cabizbajos, les pesaba la estrella o es que el objetivo era demasiado grande, me quedo con las palabras de Del Bosque" he visto que la mirada de los jugadores no es la misma de Sudáfrica". Pienso que no es momento para el derrotismo, esta gente nos lo ha dado todo, son muy GRANDES , dos Eurocopas y un Mundial. Si estoy de acuerdo no es la mejor forma de irse de un Mundial, pero ahora es cuando hay q estar con ellos. Vamos a por el Mundial de Rusia !!! España!!!



LOURDES: no podemos pretender que nuestra liga sea la mejor del mundo mundial, llegar a todas las competiciones , ademas ganarlas....Los jugadores son personas , no superhombres. Los primeros que quieren hacerlo bien son ellos ,por orgullo, palmarés...pero no pueden . En el deporte hay algo que es supercontundente para el resultado a favor, er físico. Como no tengas buena forma y fondo el otro te sacude. Y eso es lo que les ha pasado. Sin mas. Son los mismos excelentes jugadores de siempre, pero desfondados. Nadal ha adaptado su juegp a su forma física, sino sería imposible que llegara o que estuviera donde está. O llevas a los que mejor han terminado físicamente la liga, a los enchufados sean quienes sean, o te pasa esto. Que los de renombre no puen más.



FINA: Hazme ciento... fáltame en una... y no me has hecho ninguna!!!" refrán verdadero donde los haya!!! Lo mismo con el Rey... que con la selección española de fútbol!! Con lo que tenemos que agradecer a uno... y las alegrías que nos han dado los otros!!! Hasta yo, que no me gusta nada de nada el fútbol, hace 4 años salí a celebrarlo a la fuente de mi cuidad!!! Qué hay que hacer en este país para que te reconozcan SIEMPRE lo que haces y te lo agradezcan SIEMPRE? Fácil... MORIRSE!!! Y como todos están vivitos y coleando... caña al Rey... y caña a Casillas (antes San Casillas)o a Del Bosque... antes héroe nacional... etc Como dice Forges.... PAÍS!!!!



PASCUAL: no es alegre venirse tan pronto, pero no me negarán que no es lo mismo venirse una vez que sabemos lo que es se campeones del mundo que cuando nos veníamos antes, sin saber si lo veríamos algún día



JOSE: Cuando Mou se cargó a Casillas, con la ayuda imprescindible de

Florentino I,el Rencoroso, lo comentamos.La Selección lo pagará.Y lo

pagó. Casillas ha quedado devaluado. La Selección machacada.



MANUEL: Hoy llevo un polo con los bordes de la bandera de España porque hoy es el día que tenemos que sentirnos orgulloso de una generación que nos ha dado lo inimaginable, la gloria y el orgullo de sentirnos español no le demos la espalda.



OTRO: como puede alguien meterse con la selección? Unos patriotas es lo que son. Han sacrificado la gloria, unos dinerillos que ni ustedes ni yo vamos a ganar esta semana; y todo para poder venir a la coronación de Felipe VI!!!! Y van y los obligan a jugar contra Australia. Lo dicho, unos héroes.



OTRO: La Selección Española ha fracasado porque su juego del tiki taka dependía fundamentalmente de la maestría de Xavi Hernández, y la edad y el cansancio le ha quitado ese don. Esperamos que la monarquía no fracase con el nuevo Rey Felipe, el cual no domina el tiki taka de su padre, pero sí posee una mentalidad más germana que quizás nos venga bien.





MARTÍN: Hemos pasado unos años, 6 según ustedes mismos, más centrados en el circo (futbol) que en el pan. Ahora, precisamente en esta fecha, con nuevo Rey, quizá es la hora de pensar más en el pan.



Nuevos cambios, dice MARIANO: llegan tiempos de grandes cambios, cambiamos de Rey, cambiaremos jugadores de Selección, de Seleccionador y también les toca a los políticos, éstos tienen dos años para convencernos, presentarse con siglas no engañosas con programas realistas y decir la verdad a los ciudadanos.