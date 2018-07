Recuerdo del Rey

BALANCE DE LOS 39 AÑOS DEL REY



En su último día en activo, quiero agradecer al Rey sus 39 años de servicio hacia España, en mi nombre y en el de todos aquellos inconscientes incapaces de apreciar lo necesario que ha sido para el bienestar y desarrollo de España. Y como le dijo don Álvaro Domecq a Rafael de Paula tras su última corrida, le diría al Rey: "y ahora, maestro, déjate querer".



MARTÍN: ¿Creen ustedes que un hipotético rey de España Cayo Lara, recibiría en audiencia a un jefe de partido de extrema derecha vestido con camisa negra y guerrera blanca de Falange? ¡Lo que habrá tenido que tragar el Rey estos años!



INMIGRACIÓN



Paco dice que le da vergüenza ver humillada a la GC de esta manera sin poder custodiar una frontera como deben hacerlo. Tendríamos que aliarnos con Renzi que dijo que si Europa no hace nada en sus fronteras, se los llevarían al centro de Bruselas y a ver cómo lo gesitonan porque esto es vergonzoso.

Araceli: De permitirlo la legalidad, los militares deberían de tener una mayor presencia en el territorio español, como por ejemplo, custodiar las fronteras para que los inmigrantes ilegales no se rían de este país y de nuestras autoridades.



ASUNTOS ECONÓMICOS



MIGUEL: Al hilo de la petición del Banco de España de subir el IVA para reducir no sé cuántos millones de déficit, echo en falta cabezas despiertas y voluntariosas con imaginación para atreverse a recortar las subvenciones a los sindicatos (por ejemplo), suprimir empresas públicas que no sirven para nada (por ejemplo) y atreverse a decir que mientras se llena la caja de la Asamblea Nacional Catalana, se recortan los sueldos a los funcionarios de Cataluña; en vez de pedir una subida del IVA que, como es lógico, animará las ganas de comprar de los ciudadanos.



PREGUNTA PARA RAMÓN TAMAMES



FRANCISCO: dice que te escuchó en una entrevista en Informe Semanal defender la conveniencia de que se reforme la Constitución para que recoja la definición de España como una nación de naciones, siguiendo las tesis de los independentistas.¿en qué se basa para definir a España como nación de naciones?. Una cosa es que España esté formada por diversas regiones con sus tradiciones y costumbres particulares, pero de ahí a llamarlas y considerarlas naciones es un despropósito ¿qué quiere decir al defender esta idea de España nación de naciones, y explicarse en antena, sería de agredecer.