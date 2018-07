Variedad de temas

CULPABLES DE LA CRISIS



ALICIA: Es alucinante ,el Banco de España ,es culpable también .....Francia,Portugal.Italia ...en fin ,del mundo mundial .jaja !

Los propios bancos ,no tienen culpa alguna ,Verdad ?



ANTONIO: Mientras el Sr. Fernandez Ordoñez era cómplice cuando sus colegas saqueban los bancos, echaba la culpa a los trabajadores públicos y recomendaba la bajada de salarios:



Jose desde VALENCIA: Los ciudadanos podemos ser procesados por negligencia, dejación de funciones o inacción. Es delito no atender como buen padre de familia a los hijos (cita del código penal ) por no atender a víctimas de un accidente, etc. etc. Por qué los políticos no pueden serlo? Como dejo claro ayer el Sr. Barroso, Fernández Ordoñez, Solbes y el propio Zapatero fueron unos irresponsables al mentir sobre la situación del sistema financiero español. Esta negligencia, inacción o dejación de funciones ha hecho mucho daño a millones de españoles. De haber actuado a tiempo, en lugar de ir pregonando tonterías posiblemente esta situación que estamos sufriendo no hubiera tenido lugar o por lo menos la crisis no hubiera sido de la virulencia que estamos viviendo. Si todos los españoles somos iguales ante la Ley, estas actitudes deberían tener sus consecuencias.



EL RESCATE DE LOS BANCOS



PACO: en E.E.U.U. los bancos que fueron rescatados hasta que no devolvieron el dinero y los intereses a la Reserva Federal tuvieron observadores del gobierno en los consejos de administración. ¿Por qué aquí los bancos rescatados no tienen observadores del Banco de España?.



SOBRE EL REY



XAVIER: Al hilo de lo que debiera hacer o no el Príncipe con el llamado “problema catalán”, desde Barcelona recomiendo algo básico: que tántos que con tanta desenvoltura se permiten aconsejar al futuro Rey, y que son corresponsables del delirio de Artur Mas y cuanto representa, realicen aquello tan clásico: confesión de la culpa, acto de contrición y propósito de enmienda.



PSOE



INMA: El hecho de que la inmensa mayoría de la derecha apueste abiertamente por Pedro Sánchez para la secretaría del PSOE es una clara invitación a los militantes para que voten por Madina.



DAVID: Estoy completamente de acuerdo con pilar, cualquier dirigente de cualquier partido debería tener mínimo ciencias políticas y haber trabajado fuera del partido para saber que es la vida real,



IGNACIO: SERIA BUENO LLEVAR A ALGUNOS POLÍTICOS ALPROGRAMAQUE HABÍA ANTES EN LA TELE ¿SABES MAS QUEUN NIÑO DE PRIMARIA? lo peor de todo, es que el resultado no nos llamaría la atención... ES TRITE PERO ESTAMOS ACOSTUMBRADOS



MARTÍN: También soy partidario de eliminar las "juventudes" en los partidos.

Los jóvenes, considerados individualmente, son unos miembros más .

OTRA cosa es que bajo el nombre de "juventudes de" tal o cual partido se esconda una facción radical, con ideario no totalmente coincidente con el partido padre.

En tal caso se trataría de otro partido No olvidemos que el PCE nació de las Juventudes Socialistas.



POR CONTRA: Soy biólogo, profesor, concejal y secretario general de Nuevas generaciones de Córdoba. He sido electricista, pintor y camarero hasta que pude vivir de mi profesión. Desempeño mis cargos políticos quitándole tiempo a mi vida personal. ¿Considera usted señora Pilar que soy el problema de la policía actual?



Terrorismo islámico y la audiencia nacional



Arturo: El cabecilla de la red de captación yihadista en España, estuvo preso en Guantánamo y al llegar a España la Audiencia Nacional le dejo libre y sin cargos en dos días. La Audiencia Nacional sigue empeñada en continuar la investigación del caso Couso que es como pedir responsabilidades al Estado Español por la muerte de un banderillero en el ruedo. Parafraseando a Pacheco la Audencia Nacinal es un cachondeo. Luego se extrañan del descrédito de la Justicia en España.



SOBRE “A Coruña” o “La Coruña”



FRAN: Según el diccionario de Panhispánico de dudas de la Real Academia Española, dice al respecto de "La Coruña": "... salvo en textos oficiales, donde es preceptivo usar el topónimo gallego cómo único nombre oficial aprobado por las Cortes españolas, en textos escritos en castellano debe emplearse el topónimo castellano... "Me parece a mí que está bastante claro, ¿no?



MIGUEL: También podría poner 'A León' o 'A Valladolid' por estar en la misma ruta. En serio, los topónimos en la lengua vernácula de un territorio deben utilizarse en ese territorio, pero no fuera, por ello en territorios castellano hablantes debería ponerse 'La Coruña'. Ejemplo contrario ocurre en Cataluña, en donde los indicativos ponen 'Saragossa' en lugar de Zaragoza ¿Allí no vale lo del topónimo oficial? Como siempre esto es la ley del embudo y es el lado ancho para las lenguas diferentes del castellano... En el fondo lo que les duele es que el castellano lo hablen 500 millones de personas y sus lenguas muchos menos.