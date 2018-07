Variedad de temas

PSOE



Javier: Me da la sensación que los posibles candidatos del PSOE quieren para captar votos, parecerse o acercarse a PODEMOS o IU, y sacar votos de ahí, pero la impresión es que no solo no van a sacar votos de esa forma sino que los van a perder como un grifo abierto, radicalizarse va a ser su tumba.



CHEMA: Sr. Rubalcaba, "A buenas horas mangas verdes" Que lastima que haya usted esperado a su homenaje y despedida para mostrarse a todos los españoles con esa firmeza en el cumplimiento de su deber, aun en contra de algunas de sus convicciones, pensando solo en el bien de España. Ojala sus compañeros que aspiran a sustituirle hayan tomado nota, pero estoy seguro que sera usted criticado por su postura.



Martín: De acuerdo en el buen papel que ha hecho el Sr. Rubalcaba en esta ocasión, también hay que reconocerle otras buenas intervenciones, Pero de ahí a pedir para él el Toison, hay un trecho. No olvidemos sus mensajes de móvil el día de reflexión antes de las elecciones.No olvidemos que todavía no se ha iniciado la necesaria renovación del PSOE, que es un asunto nacional, no sólo de partido.



SOBRE LA JORNADA DE AYER EN EL CONGRESO



Pucho: Me gustaría saber que podía pasar si yo un ciudadano normal y corriente voy al congreso y me pongo a mostrar pancartas, panfletos y banderas inconstitucionales y además ponerme a berrear. Me imagino que el sr presidente llamaría a las fuerzas de seguridad y a comisaría. Entonces por qué se le permite a los señores diputados que tendrían que dar ejemplo? Y otra cosa: si hay una serie de señores diputados, senadores y demás políticos que no están de acuerdo con el sistema político que rige en el país, por que siguen chupando del sistema? A trabajar!!!



Javier: La abdicación del Rey está produciendo un efecto multiplicador de friquismo entre los partidos minoritarios de izquierda, con la honrosa excepción de Uxue Barkos. Sabedores de que los medios de comunicación están más receptivos, estos políticos de pacotilla ya no saben qué hacer para tener su segundo y medio de protagonismo en los noticiarios. Cualquier día veremos al diputado Tardá en el Congreso vestido de faralaes.



Otro: Algunos diputados se salieron del congreso ayer, ellos cobran de mis impuestos por su trabajo. Si yo dejo mi trabajo porque el tema no me gusta y me voy a la cafetería, voy a la calle. Esos diputados, ¿son inimputables, como el rey?. Pueden hacer lo que les de la gana?. Se les va a sancionar? O van a seguir cobrando como si no pasara nada?



Jose: El problema de estos nuevos republicanos es el desprecio que tienen hacia España y hacia a quienes la defendemos.



SOBRE DURÁN: Durán fue muy injusto ya que si realmente los han dejado de lado, los que lo han hecho son los gobiernos, no el Rey, por tanto tendría que haber separado una cosa de otra



Javier: Con Duran y Lleida se han usado mil formas para que deje de tocar moqueta y hotel de cinco estrellas, agua hirviendo, aceite, disolventes....y nada, pero me da la sensación que al final se va a despegar por su propio peso, no por los métodos utilizados sino por gravedad.



ARTURO: A los mismos que les parece excelente que Fidel traspase el poder a su hermano, sin que los cubanos hayan votado nunca una monarquía hereditaria, les parece mal que el Rey abdique en favor de su hijo Felipe, por cierto con una formación y cultura democrática muy superior a la de cualquier facineroso Castro.



MANUEL: Cuando decís que este debate no está en la calle, no sé a qué calle os referís. No soy políticamente muy activo ni radical de ninguna manera, ni los ambientes en los que me muevo, y el debate sí está en la calle. Es cierto que no se están produciendo disturbios como en Brasil, pero claramente el debate está en la calle.

Tampoco me vale ese argumento de que es un debate oportunista, aprovechando la abdicación del rey. Ese argumento sería como decir que fuimos oportunistas cuándo se empezó a plantear el tema de la violencia machista cuando comenzaron a aumentar las muertes por este motivo.

Otra cosa es que la manera de plantear el debate.



(Defensa de los republicanos) Inma: Escuchando los comentarios de algunos tertulianos me reafirmo en que en 39 años los republicanos hemos sido mucho más respetuosos con la monarquía de lo que están siendo los monárquicos ahora con nosotros.Todos los intentos de demonizarnos o ridiculizarnos no conseguirán más que reafirmarnos en nuestra postura. Y no, no queremos una república como la del siglo pasado, igual que los que defienden la monarquía no quieren una monarquía del siglo XIX. Lo que queremos es una república moderna al estilo de la francesa, la italiana o la alemana, no volver al año 31.



MÁS

PEPE: La semana pasada visité el pueblo de Ondarribia (Guipúzcoa) y me encontré con algo difícil de valorar: en una casa había un balcón con un banderín en el que se pedía la vuelta de presos etarras al País Vasco, se podía uno imaginar la tendencia política del inquilino. En el mismo balcón había colgada una bandera republicana. Esto me hizo pensar si era independentista, o era republicano, o era las dos cosas al mismo tiempo lo cual es bastante difícil querer independizarse de un país para el que se desea un cambio de gobierno. O finalmente la explicación más sencilla que suele ser la más cierta: era un toca narices que deduce que todo aquello que pueda fastidiar a su supuesto opresor será bienvenido aunque le lleve a ser dos cosas contradictorias al mismo tiempo. Le daba igual ser un incoherente con tal de fastidiar.



EL RESCATE DE LOS BANCOS



PACO: en E.E.U.U. los bancos que fueron rescatados hasta que no devolvieron el dinero y los intereses a la Reserva Federal tuvieron observadores del gobierno en los consejos de administración. ¿Por qué aquí los bancos rescatados no tienen observadores del Banco de España?.



INSPECTORES DE HACIENDA



JOSE: Los inspectores de hacienda son muy imaginativos para no molestar a los poderosos. Como a los autonomos, pymes, porfesionales, trabajadores ya no nos puedadn sacar mas pues a las prostitutas y drogas blandas. Asi no tocan a los grandes e intentan aumentar la recaudación. ¿Por qué no miran el fraude fiscal y a la seguridad social por las horas y jornadas extras que no les pagan los bancos a sus empleados? Es sólo un ejemplo de muchos.



Alfonso: Si quieren recaudar el dinero que se gana con la droga es tan sencillo como cruzar datos, y ver si una persona que no tiene ingresos tiene un vehículo de 40000 euros, que justifique de donde ha sacado el dinero, y, si no lo justifica, se le embarga, igual para pisos, casas, etc.



Jose: Cuando voy al restaurante, pago con mi dinero, me dan una factura y no me piden el nombre ni me hacen firmar nada. Cuando uso los servicios de una prostituta tampoco. En el primer caso he pagado IVA y el restaurante debe pagar sus impuestos, en el segundo no. Estoy a favor de que la prostitución sea legal y pague sus impuestos como cualquier otro sector de servicios. No se clama siempre en las tertulias en contra de la economía sumergida???



TAXISTAS



JUAN: 1.- ¿Por qué son solo los taxistas los que tienen que adaptarse a las nuevas tecnologías mientras que la Administración no cambiará NADA?

2.- Si yo fuera taxista me daría inmediatamente de alta en las nuevas tecnologías, junto con todos los compañeros, para que mueran de "éxito"