El futuro del PSOE

POSIBLES CANDIDATOS EN EL PSOE



INMA: Creo que para cualquier votante socialista Madina es la opción ideal. Además cuanto más intenta denigrarlo la derecha, más convencimiento tendrá.



JAVIER: En una empresa se intenta poner en la dirección a la persona mas válida de la plantilla y mas cuando la empresa está en quiebra, en el PSOE no, se quiere poner a una cara y a una imagen, entre ellos Eduardo Madina, que ha pasado de las juventudes socialistas a casi candidato a presidir un gobierno, sin palmarés ni historial alguno, solo colocado en el congreso por quien lo puso y por lo que le puso.

Hombre un examen de validez quizás vendría bien, menos imagen y mas capacidad.



GODOFREDO: Mi apuesta es:

1. Secretaría General para Patxi López por casi unanimidad con promesa de primarias (para aplacar a los candidatos).

2. Se convocan Primarias para después de las elecciones autonómicas.

3. Guillermo Fdez-Vara obtiene uno de los mejores resultados del PSOE en las autonómicas, y se postula para las elecciones generales. IMPORTANTE: es un candidato que podría participar en un Gobierno de concentración PP+PSOE “exigido” por Bruselas tras las próximas generales ante la posibilidad de un Parlamento “colgado” (hung parliament); tiene experiencia de gobierno, es moderado, y hasta fue afiliado de Alianza Popular.





ENTREVISTA A SUSANA DÍAZ



CHEMA: Ojala Susana Diaz haya tomado esa decision pensando en arreglar los graves problemas que tiene Andalucia, incluidos los de la currupcion y no solo pensando en los votos para seguir los pasos de sus antecesores en el gobierno andaluz.Ojala que para ella lo importante sea Andalucia y no el PSOE.



JAVIER: Con su decisión, Susana Díaz ha aportado al PSOE el punto de cordura que hacía falta en estos momentos. Lleva pocos meses como presidenta y no era coherente empezar a gobernar Andalucía o el PSOE desde el teléfono. En el PSOE siempre han tenido predilección por los JASP, Jóvenes Aunque Sobradamente Preparados, pero Díaz ha demostrado con su decisión ser otro tipo de JASP: Joven Aunque Sobradamente Prudente.



LUIS: A mí me habría gustado saber QUÉ PLANES tiene, qué medidas va a tomar con los parad@s que están entre los 30 y 40 años, algún@s de ell@s con un currículum envidiable, con una vida laboral estupenda y que desestiman sólo y exclusiva mente por tener más de 30 años.

Qué pasa, no tienen derecho a acceder al mercado laboral porque las empresas no reciben subvenciones por contratarlos?. Las empresas prefieren contratar a personas sin experiencia con tal de " pillar" las ayudas y subvenciones que, a veces, tan alegremente dan.



JOSE: Sali de mi tierra en Granada en el año 1972 porque no habia forma de labrase un futuro. Llego la democracia y la autonomia con el PSOE en el poder desde entonces y veo con pesar que poco ha cambiado ecepto el regimen.

Antes se colocaban los allegados el regimen y ahora los que tiene carnet del PSOE. El resto emigracion, Per etc.



OTRO: Ha demostrado que lo que le importa es mantenerse en el poder y tener más votos en su comunidad que nadie….. le da igual el paro del 36%, le da igual ser una comunidad mantenida por el resto, le da igual la corrupción…….. alucinante



MANUEL: Vais a tener PSOE en Andalucía , como poco, otros 10 AÑOS . Con Dª SUSANA en la Comunidad Andaluza el PP no gobernará en Andalucía ni por asomo...¿ Por qué será que los andaluces no se fían de la derecha ?



SOBRE LA MONARQUÍA



Y el comentario que habéis hecho sobre el conocimiento de los jóvenes de la Monarquía: han llamado varias personas, entre ellas un abogado y un director de colegio para decir, en el caso de éste último, que sus alumnos saben perfectamente qué es la Monarquía y de hecho el día de la abdicación les reunieron a todos para ver el momento y analizarlo



ANTONIO: ¿Cómo dice Calleja que los jóvenes no saben lo que es la monarquía ni la apoyan cuando acaban de salir encuestas que dicen que los jóvenes menores de 30 años apoyan en abrumadora mayoría la monarquía frente a la república?



María: Por qué un referéndum? Los que quieren una república que ganen una elecciones y que lo cambien.



ENRIQUE: Cómo puede ser que los republicanos se abstengan al votar una ley que solamente acepta la abdicación de un Rey? Lo único que quieren son 3 minutos de telediario



Jose manuel sobre la figura del rey: Hace 38 años, un gobierno todavía no democrático, por decreto, y auspiciado por el rey, legalizo el hasta ese momento, ilegal partido comunista de España, sin necesidad de ningún referéndum, que por aquel entonces posiblemente hubiera imposibilitado su legalización, y su participación en las primeras elecciones democráticas.Es esa figura del rey, la que entonces nos garantizaba un futuro en el que todos los españoles teníamos cabida, esa es su misión en nuestra democracia, que siendo independiente de cualquier interés político, pueda perdurar el consenso entre las diferentes fuerzas políticas sin exclusión de ninguna.



HUELGA DE TAXIS EN MADRID



ANTONIO: Como siempre pagamos justos por pecadores. Es muy loable y justa la postura de los taxistas, pero los que salimos perdiendo somos los clientes habituales y encima hoy los piratas se están poniendo las botas.