Variedad de temas

PRECIO DEL DINERO

VÍCTOR: de qué nos vale que sigan bajando el precio del dinero y por consiguiente el euribor, si los que tenemos hipoteca con la simpática cláusula suelo nos impide aprovecharnos de dicha bajada, yo tengo 3.5 de suelo y sin techo, ahora pago 708 e. ¿cuánto pagaría de menos? Así no se ayuda a la recuperación y al consumo.

ROCÍO: también tiene una cláusula suelo que no la deja bajar su interés del 3,5 por ciento…Está esperando una resolución del banco de España, que lleva retraso en sus respuestas, porque tiene colapsado el servicio de reclamaciones por este tema…Me crea mucha impotencia saber que estas pagando más de 200 € más al mes de intereses de los que te corresponde, y que el euribor sigue bajando y sigues pagando lo mismo. ¿cuántas familias aliviarían su economía si retiraran esta cláusula de las hipotecas? , en las que han sido incluidas sin informar al usuario.

CONFERENCIA POLÍTICA DEL PSOE

ROBERTO: Además de la calificación de Rubalcaba a la Sra. Chacon, no perdamos de vista al calificativo de Felipe González al propio Rubalcaba: LA MEJOR CABEZA POLÍTICA. El término político anula todo lo demás. Es un termino impreciso, poco definitorio. Por ejemplo, ¿qué significa responsabilidades políticas? Parece como si González quisiera con sus palabras despedir a Rubalcaba; “eres muy bueno, pero…”

Pedro: Las medadas populistas que propone el Psoe como la de eximir del irpf a los más desfavorecidos, aparte de un engaño, contribuiría a elevar la presión Fiscal a las clases medias y a la desaparición del Estado del Bienestar, como pasó en Argentina. Cuando hundes a la clase media pasa lo que decía Churchill: El Socialismo se acaba cuando se acaba el dinero de los demás. En mi pueblo dicen que lo regalao, ni agradecío ni pagao.

Inma: Yo no creo que Rubalcaba tenga ni haya tenido nunca madera de líder, pero lo que no se puede discutir es su talla política. Lástima que haya pocos como él y que haya decidido inmolarse por el partido. Para mí está claro que se ofreció voluntario para aguantar el chaparrón del rechazo ciudadano postzapaterista, y que cuando llegue el momento de volver a ser alternativa dejará el paso a otra gente, probablemente mucho menos preparada que él y con mucha menos talla política pero menos quemada.

HUELGA DE BASURAS EN MADRID

Es una tomadura de pelo la huelga de limpieza de Madrid. Si no les interesaba a las empresas el contrato que no se hubieran presentado y no que ahora tienen que abaratar costes para sacar tajada. Qué asco! Y el Ayuntamiento amenazando a esas mismas empresas con penalizaciones por no cumplir los compromisos. Y los ciudadanos pagando la tasa se basuras y el pato, además.