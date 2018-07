Autonomías y políticos

CRECIMIENTO ECONÓMICO

IGNACIO: Es desolador ver que vamos hacia una sociedad donde va a desaparecer la clase media y la llamada clase media-baja, para que una sociedad crezca en el sistema económico actual habrá dos clases: una minoría de clase alta y una gran mayoría de baja. Ya lo dijo un economista en ONDACERO y ya vemos que países están creciendo, China, Brasil EEUU con grandísimas desigualdades sociales. Avanzamos tecnológicamente, pero no humanamente.

PREVISIONES DEL FMI

JOSE MIGUEL: es normal que el fmi eche por tierra las previsiones del gobierno;la imagen que damos a diario es la de un país dividido , la de una trainera con 17 timoneles peleados entre sí en la que cada uno vira hacia donde le conviene en cada momento.

Una reflexión de Antonio: Una reflexión: Si Amancio Ortega se hubiera creído las previsiones del FMI, no hubiera invertido el pasado año la fortísima cantidad que apostó en numerosos países, y no huera ganado el 15% más que el ejercicio anterior. ¿O no?

REFORMA ESTRUCTURAL

ANTONIO: ¿ Una buena reforma estructural no sería eliminar el poder legislativo de las comunidades autónomas?, es decir los parlamentos autonómicos, y que solo tengan el poder ejecutivo (administración económica cercana al ciudadano)???. Sería poner las bases del mercado único nacional, eliminaríamos poco a poco el marasmo de leyes autonómicas diferentes y eliminaríamos una cantidad ingente de gasto público.

ANDALUCIA

JAVIER: cómo no vamos a estar enfadados con los político aquí en andalucía en almería cesan al delegado de salud y lo ponen en un despacho a trabajar de observador de la sanidad y nombran a un profesor de instituto delegado de salud y a su par a tres consejeros ya que el hombre no tiene ni idea de sanidad 5 puestos para un solo puesto y yo especialista en medicina con un contrato del 75%

MEDICAMENTAZO

Víctor: el otro día asistí con estupor en una farmacia a una conversación entre la farmacéutica y una clienta que venia a recoger un medicamento gelocatil (paracetamol) con una receta. la farmacéutica le dijo llévese este otro dolocatil (paracetamol) que resulta que este si que se lo paga el seguro. misma caja, mismo fabricante, pero nombre distinto... verlo para creerlo !!!¿cómo es posible que en el ministerio de sanidad sean tan inútiles y en lugar de cobrar materias activas hacen una lista de nombres de medicamentos? este país no tiene solución...

HACIENDA

ya que está de moda darle millones de euros a las comunidades autónomas para su derroche, despilfarro y desvíos a los bolsillo de unos cuantos, haber si tocan este tema en alguna de sus tertulias porque es vergonzoso que aún están pendiente devoluciones correspondiente al año 2011, que es dinero que ya hemos pagado, honradamente.

Pregunta a los tertulianos: de Bárbara: ¿qué pasaría si el gobierno bajara los impuestos incluyendo el IVA para atraer inversión extranjera? Podríamos crear un paraíso fiscal en nuestro país?

CREDIBILIDAD DE LOS POLÍTICOS:

Sagrario: ¿Un político puesto a dedo en una Administración tiene capacidad suficiente para valorar mi productividad y mi trabajo como funcionario/a? . Les aseguro que en 25 años de trabajo he conocido a muy pocos capaces de hacerlo.

Begoña: La clase política en estos momentos es el mayor problema que tenemos, porque ninguno de ellos asume sus errores y se dedican a decir “tú más”. Yo pienso que tenemos que trabajar más que nunca para salir de esto pero necesitamos unos dirigentes que sepan dirigir. La imagen que están dando es de irresponsabilidad.

Jose: Agradeceríamos muchos oyentes que pidiera a su compañero de tertulia que antes de hablar de la falta de productividad del trabajador medio español hiciera una división muy sencilla, PIB entre trabajadores activos en nuestro pais.

Olegario: El sr. Rodriguez ha dicho algo así como que "... queremos seguir como cuando éramos ricos..." ¿Hemos sido ricos o nos han hecho creer que lo éramos, a base de créditos, y así estamos?

Inés: hoy estoy totalmente de acuerdo con arcadi, la mayoria de las personas que conozco esta harta de los gastos que reportan las autonomias. no podemos quitarnos a tantos amiguitos que viven a costa de los que lo estamos pasando tan mal?

Otro para Miguel Angel: Raimundo: por la afirmación según la cual todos somos culpables de la situación en España. Yo me levanto para ir a trabajar desde hace 25 años a las 5.50 Horas. Igual que muchos españoles. No me gasto lo que no tengo. Igual que muchos españoles. Los que han despilfarrado son los políticos no los ciudadanos de a pie. Los que han gestionado mal han sido los políticos y los banqueros, no los ciudadanos de a pie. Los que están pagando la crisis son los ciudadanos, no los políticos ni los banqueros. Le recuerdo como ejemplo el tema de la tartera y el menú del día en los colegios a 3.80 y 4.80 Euros respectivamente. Mientras en la Asamblea de Madrid el menú con 5 primeros y 5 segundos vale 3.55 Euros. No me eche usted la culpa de algo de lo que no soy responsable pero que esta recayendo sobre mis espaldas y las de muchos españoles. Y lo mas sorprendente es que esta hecatombe no sea un delito y nadie sea responsable para que por lo menos se le juzgue.

AUTONOMÍAS

Oscar: Yo entiendo que las autonomías son un instrumento auxiliar del estado, pero cuando estas pierden esa funcionalidad y se vuelven en contra el estado no tiene sentido mantenerlos.

Críticas de los oyentes

Miguel: Oigo ojiplático las afirmaciones de Casado y Rodríguez, descalificando las corrientes de opinión de los españoles sobre la clase política y el Estado autonómico. Durante 5 años esa apreciada por ustedes clase política, se ha mostrado absolutamente incapaz, y las autonomías, un pozo sin fondo causante de muchos de los males económicos de España. Cualquier pringado que habite en este país llevaría las reformas a cabo con más efectividad. Dudo mucho que la mayoría esté equivocada frente a opiniones minoritarias que, de una u otra forma, están o han estado vinculadas con la política, léase Casado y Rodíguez.

Cristóbal: yo lo que creo en cuanto a la percepción de los políticos, es que el papel que juegan en esta crisis es que ni ayudan y además molestan. luego en cuanto a estructura se ve como cospedal deja sin sueldo a los diputados regionales (1 millon €) pero sigue con los asesores (3 millones y pico) por ultimo, si que es culpa de los politicos, sino, de que le echa la culpa Floriano al psoe y, por su parte cesar López al pp. estan dando la razon a la gente que dice que son unos INUTILES

JAVIER: CUPABLE LA SOCIEDAD, NO LOS POLÍTICOS

La sociedad española se ha ido infantilizando en los últimos 30 años a base de maleducarse en los derechos sin obligaciones y a base de maleducar a nuestros jóvenes en la falta de esfuerzo, en la Logse. Lógico que ahora ente las dificyultades en vez de autocriticarse culpen a los demás de sus males. En la transición había una sociedad generosa que generó buenos políticos, ahora esta sociedad caprichosa y débil genera malos políticos.

ENTREVISTA A URKULLU:

Antonio: En tiempo de elecciones se refiere al País Vasco como "comunidad Autónoma del País Vasco"?, ya no es Euskalherria ni este país ni País Vasco?. Qué raro

Rosa: Por lo menos este señor manifiesta más sensatez que muchos nacionalistas, pero estoy hasta las narices de lo que llaman "NACIONALIDADES HISTÓRICAS" y de que se consideren superiores a los demás con derechos para ellos solos. La culpa la tienen PP Y PSOE por haber ido cediendo cuando no tenian MAYORIA ABSOLUTA.

ROBERTO: Como hijo de emigrantes, que vive en Bilbao, trabaja en Navarra y no votante del PNV, me alegro muchísimo que el señor Urkullu tenga entre sus prioridades la creación de empleo, pero que también se centre en la formación. Me gustaría que se lo trasladaran, ya que verme como se encuentran los catalanes, con la que tenemos, desviando esfuerzo en otras cosas, me da autentica pereza.

Cataluña:

Juanjo: ¿qué ocurriría en el caso de que alguna de las provincias catalanas, por ejemplo Tarragona, la menos catalanista de las cuatro, optase en el referéndum por la independencia, que no desea precisamente esta?

RAFAEL: Si los gobernantes catalanes quieren que Cataluña ingrese en la UE y presumen de que serían uno de los países más ricos de la eurozona, acabarían siendo contribuyentes netos en el sistema de solidaridad europeo. En consecuencia pagarían a las regiones más pobres incluidas las españolas, que es lo que no quieren ahora y la razón fundamental que esgrimen para la independencia. Entonces la independencia ¿para que les sirve? ¿para echar unas lagrimitas en el desfile de apertura de los JJOO cada cuatro años?

Xavier: Desengáñense aquellos que quieran dejarse seducir por los cantos que pintan una hipotética Cataluña independiente, como algo así entre un pueblecito de película de Frank Capra y una Dinamarca mediterránea. Y les propongo mi reflexión para demostrar que no sería así en ningún caso. Si el domingo, en el Camp Nou una apreciable cantidad del público que cogió su cartulina, la levantó aborregadamente y gritó cuando le dijeron que había que gritar, hubieran roto la cartulina de marras, y hubiera empezado a pitar y a exigir cada uno a su modo que en qué consiste el 3%, que por qué hay la cantidad de imputados y condenados por corrupción entre altos cargos públicos de partidos independentistas, qué cuanto han costado las cartulinas y las “esteladas” regaladas a la entrada del estadio, etc, entonces sí me creería que, pese a que yo jamás seré independentista, dicha Cataluña independiente sería viable tal como nos la pintan, pero como nada de esto sucedió, dicha Cataluña, sería lo que es ahora mismo: una combinación de Sicilia, Kosovo y Zimbawue, eso sí independiente.