Variedad de temas

EL CORTE INGLÉS:



Margarida: No se olviden del tremendo éxito que ha tenido también El Corte Inglés en Portugal, en sus dos gigantescos centros, en Lisboa y Porto.



MARÍA: Admito que El Corte Inglés sea un buen gran almacén, pero no creo que deba ser comparado con Harrods. El Corte Inglés estaría entre Marks and Spencer y Selfridges. Harrods es único en el mundo. En El Corte Inglés hay que buscar a un dependiente para ser atendido y en muchas ocasiones los ves hablando entre ellos y hasta parece como si les molestara que les interrumpieras. En Harrods esto sería impensable. Y no hablemos de la calidad de los productos.



Manuel: Financia a sus clientes sin intereses durante 30, 60 y 90 días, pero no regala el dinero. El motivo de dicha financiación es porque paga a sus proveedores a 90 días o más. Por lo que si yo te vendo un televisor y te dejo que me lo pagues en 90 días, el proveedor que ha servido a El Corte Ingles esa televisión la va a cobrar a 120 días si ha hecho bien los tramites de su factura, como falte algún papel de esa facturación se lo retrasaran a 150 días. Y esto lo hace tanto con Proveedores enormes como con pequeños proveedores que hacen las obras para ellos, suelen contratar a empresas pequeñas para que las hagan.



ANDALUCÍA



ALFONSO: Susana Díaz, como sabemos ha cumplido un año de presidenta de la Junta. ¿Y en qué han cambiado las cosas en Andalucía? Pues en nada, los recortes en sanidad siguen igual, el parón de la inversión sigue igual, los niños deben llevar dos rollos de papel higiénico al cole, al igual que el año pasado. Tan solo ha cambiado una cosa, el discurso. Hemos descubierto que con esta presidenta el uso de frases como "no aceptaré la corrupción, venga de donde venga" o similares, repetidas muchas veces, como si el mismo hecho de repetir esas frases cambiasen físicamente las cosas sin hacer nada. Eso es lo que celebra esta señora que lleva un año embaucando a los andaluces con frasecitas huecas mientras no hace nada de nada. Espero que la gente despierte de la hipnosis.



PASIÓN DE CATALANES

José maría: no se repara lo suficiente en explicar que la convocatoria a las urnas en cataluña es antidemocrática y sectaria. es así porque “ellos” dictaminan quienes podrán votar y excluyen a los que no residen en cataluña que son la mayoría del resto de españoles que crearon el “milagro catalán” y, ahora, se quieren quedar con todas las riquezas incumplimendo las reglas democráticas mínimas.



ELECCIONES EN SUECIA



La oposición de izquierda ganó este domingo las elecciones suecas con el 43,6% frente al 39,3% de la Alianza de centroderecha. el ultraderechista Demócratas de Suecia (SD), que duplica sus votos hasta el 13% y se convierte en tercera fuerza. El primer ministro sueco, el conservador Fredrik Reinfeldt, presentará este lunes la dimisión de su gobierno.