Las comparaciones son odiosas

Islamismo:



Francisco: Hay que reforzar la lucha contra el terrorismo islámico, mejorar la vigilancia, hacer un esfuerzo más para intentar una mejor integración, intentar acabar con los guetos de los que salen algunos de los terroristas. Contestar cómo se hace todo esto es difícil. Lo que creo que es rídiculo es intentar evitar que un francés que vive en Francia atente en Francia poniendo más frenos a la inmigración, o amenazar a un terrorista suicida con la pena de muerte. Y hay desde luego que separar cada cosa en su sitio. Una cosa es inmigración, otra cosa es ser musulman y otra cosa es ser un terrorista.



Miguel: Yo lo tengo muy claro. ¿Qué libertad hay si no hay seguridad? Hay que establer unas preferencias, porque a veces todo no se puede tener.



Unidad ante el terrorismo y comparativa con el 11-M:



Un oyente: habéis dicho una verdad como un templo. Después de ver la unidad ante los atentados de París! tanto interno como a nivel Europeo, aún hoy siento vergüenza de nuestro comportamiento ante los atentados de Atocha del 11M. ? Cómo es posible que a día de hoy el Sr Pablo iglesias y el PSOE se disputen la vergüenza de la convocatoria del día de reflexión?



María: Quizá hubo torpeza por parte del Gobierno el 11-M, pero la unidad que ha habido en Francia, ni por soñaciòn lo hay aquí, por desgracia



MAITE: estoy de acuerdo en que lo que ocurrió después del 11M fue lamentable. Comparado con el resto de los países, EEUU, Reino Unido y ahora Francia, la reacción en España fue dudosamente demócrata. Se puede acusar al gobierno de torpe, pero en ningún país se ha sometido al mismo a semejante acoso en demanda de información en los primeros días después del atentado. Se ha respetado, igual que ha sucedido en Francia, actuando todo el mundo unido. Nadie critica, casi una semana más tarde, la actuación preventiva de los servicios de seguridad. No se puede olvidar que habíamos sido atacados, independientemente de quién hubiera sido. Por supuesto, aprovechar todo ello en la jornada de reflexión es algo impensable en cualquier país medianamente democrático.



En el juicio del 11M comparecieron todos los responsables de la investigación y quedó acreditadísimo que muchas horas, muchísimas horas después de que la policia investigaba casi al completo en la hipótesis islamista y casi descartó la hipótesis ETA comparecía Acebes y continuaba diciendo que la primera línea de investigación era ETA.



Jose: Me dejo impactado el otro dia las declaraciones de la oposición , el Sr Sarkozy, el mismo dia del atentado. Le brindo todo su apoyo incondicional al sr Hollande. No se dedico a revolver en el cubo de la basura. Las comparaciones son odiosas pero es dificil olvidar el espectáculo del 11M . Tenemos un serio problema en es pais. Algunos deberían de pensar que el fin que persiguen como politicos es el bienestar de su pueblo y no los réditos cortoplazistas de un política de paños menores. Quizá el problema de las viejas formaciones con las nuevas, es que la gente ya estamos cansados del y tu más, y queremos que se piense más en el beneficio de la colectividad.



Jose maría: ¿Que politico de izquierdas o de derechas se atreve a decir ¡VIVA ESPAÑA!?. Hemos perdido el concepto de patriotismo y un pais que pierde esto pierde por completo su identidad.



DETENCIONES DE ETA



MARIANO: ha sido detener por la Guardia Civil a los abogados relacionados con ETA y confiscarles información y salir el Gobierno Vasco ha censurar lo hechos y no digamos de los Bildu y compañía ¿ esto es normal en un País que lucha contra el terrorismo? ¿O solo depende de quien venga?.



De la protección de datos



Alberto: Carlos soy Ingeniero me llamo Alberto, creo que os estáis calentando mucho con el tema de procesar los datos que recogen los aeropuertos y compañías aéreas, ahora mismo sin que los políticos tengan que meter sus "manazas", pueden procesarse toda la información que se desee, ésto puede hacerse desligándo los datos a estudiar, de los datos personales, en general de los datos protegidos por la LOPD, (ley organica de protección de datos), esto se realiza obteniendo un Hash de los datos sensibles/protegidos, entonces quedan ocultos o ilegibles, y procesando el resto. Una vez obtenido el conjunto deseado de datos sospechosos, judicialmente se puede solicitar el acceso al resto de los datos (sensibles y reservados). Un Hash es una firma o huella única de un dato o de un conjunto de datos.