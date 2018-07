A vueltas con el terrorismo

Decisión del Supremo sobre las penas de los etarras

David: Pagarán los tres jueces de sala que han liberado a los etarras con una "pena ejemplarizante?" O seguiremos en la España del cachondeo donde aquí hace cada uno lo que quiere y nadie paga por sus errores?

Mario desde Bilbao: ustedes dicen con razón que el señor que dijo que hay que dar "jaque mate a la Guardia Civil" debería ser encauzado por sus declaraciones. Estoy completamente de acuerdo, pero teniendo jueces como los de la Audiencia Nacional y un gobierno que ha traicionado los compromisos que defendía cuando estaba en la oposición (caso Bolinaga por ejemplo), me temo que no va a ver ninguna coincidencia y lo peor es que otras personas verán que se puede hacer las declaraciones que quiera que no va a ver consecuencias.

Isabel: Que digo yo, que si un enfermo terminal como el asesino en serie Bolinaga sigue vivo tres años después, el txikiteo en Mondragón es milagrosamente curativo.

Mariano: si a un País le falla la Justicia y sus políticos ¿que le queda a los ciudadanos?

PEPE: Aún no he escuchado a nadie decir la verdad sobre el porqué de la excarcelación de los etarras,. O acaso solo yo me acuerdo de los años en los que el PNV chantajeaba a los distintos gobiernos, mientras no se avanzaba en la legislación antiterrorista porque se necesitaban los votos de los nacionalistas para otras cosas, - Nacionalistas que por otra parte, han estado viviendo literalmente de la sangre derramada por eta durante mas de 30 años - ¿y ahora nos hacemos CRUCES, porque, la ley nos obliga a excarcelarlos?,

Concejales en el País Vasco:

PABLO: La situación política en el País Vasco me recuerda a la de Alemania hace algunos años. Que un partido haya sido elegidos por una mayoría de la población no lo legitima para abusar del que no tiene la mayoría.

ACUERDO CONTRA EL YIHADISMO

David: Me gustaría saber cual es la sensibilidad que impide a algunos grupos políticos no apoyar unánimemente a las medidas del gobierno contra el terrorismo yijadista. Seguro que la mayoría de españoles entendemos la necesidad de estas leyes...a quien defienden los partidos que no apoyan esta ley? a los ciudadanos de los que viven y pagan sus facturas o a los yijadistas?

COMPARATIVA CON EL 11-M

ANGELES: Algunos periodistas creen que no hemos vivido aquel momento.. Pero como iban a venir algunos dirigentes extranjeros cuando los llamados progres a indicación de algunos medios se dedicaron a llamar a Aznar asesino y a organizar manifestaciones para ganar unas elecciones? Aquello fue vergonzoso y lo seguirá siendo para cualquier sensato

BEATRIZ: Envidia de la ciudadanía francesa. En la masacre de Madrid, siendo, sin duda la peor después de las Torres Gemelas, se orquestó un sinfín de maldades. Se llamó asesino al Presidente, se le acusó de mentir, la información de ciertos medios eran engañosa. Cómo iban a venir quien fuera con este espectáculo!

FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO



JAVIER: Estos países árabes que le dan una mano de amistad a occidente y con la otra sueltan pasta a los terroristas asesinos, no estarán pagando para que los islamistas no les toquen a ellos? De todas formas si es así - cría cuervos....