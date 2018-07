Adiós Alvite

ALVITE

Sergio: Carlos, gracias por arrancar hoy así el programa. ya llegó a la estación donde no esperaba bajarse. A la vez, he sentido una gran alegría y agradecimiento a la vida por haberlo escuchado y seguido todos estos años. Sin conocerlo, siempre lo sentí cercano, amigo, quizá porque sabía hacerme él sentir en el Savoy junto a él y su mirada peculiar tras el humo de su cigarro. Qué manera de escribir! No habrá otro igual



Víctor: solo espero que allá donde vaya vuelva abrir el Savoy y nos espere con las puertas abiertas para servirnos unos tragos cortos. Un abrazo para todos los que lo echaremos de menos como a un hermano o un padre

Herminio: Emocionante hasta en su despedida, descanse en paz.



OTRO FALLECIMIENTO BIEN DISTINTO, EL DE BOLINAGA

FERNANDO: Se ha muerto Bolinaga...........tanta paz deja como lleva.

Pelayo: Si murió este personaje, murió. Merece la pena tratarlo en tu programa? A un asesino? Creo que hay temas más interesantes.



DE OTRO ETARRA

Xavier: Respecto del “¡Te voy a partir la cara, cabrón!”, de “Santi Potros en Lasarte a un fotógrafo, no nos extrañe que algunos nos lo pongan como ejemplo de que se ha reinsertado…

RAMÓN: Sr. Redondo, no puedo estar de acuerdo con lo que acaba de comentar hablando de la muerte del carcelero Bolinaga, de que “hemos VENCIDO A ETA”. Vd. sabe que Zapatero negoció el que dejaran las armas a cambio de muchas concesiones, están en muchos ayuntamientos, diputaciones, etc.. Vaya Vd. por Echarri Aranaz en Navarra, verá como viven allí, y por toda Guipuzcoa que Vd. lo sabe, BILDU y los otros, hacen los que les da la gana, mangonean a sus anchas, por esto, cuide sus palabras que hoy y saliendo de Vd, me han dolido a mi y seguro que a más gente.

CON RESPECTO AL TERRORISMO EN GENERAL

Aurora: Incluso si se relega la misericordia a última instancia, y aunque sólo sea por egoísmo , como dices, este comportamiento escrupulosamente democrático, nos asegura la victoria sobre el terrorismo - para todos - Sin esta misericorida, seríamos más vulnerables , esta es nuestra fortaleza y nuestra victoria, precisamente, frente a las soflamas viscerales de los extremistas de uno y otro lado, que sólo llevarían a la destrucción de la sociedad

OTRO: A mi me parece, que se puede controlar a los terroristas que por lo menos salen de nuestros países occidentales para entrenarse fuera. Se sabe quién tiene un sello en su pasaporte de todos aquéllos que han ido a países sospechosos de entrenamiento, y es más, todos aquéllos que viajen allí pueden ser considerados sospechosos por defecto - no creo que vayan por turismo -, y los que lo hagan por otro motivo legítimo que se presenten en la embajada occidental correspondiente con todos sus contactos allí, y los sacamos de la lista de sospechosos, No creo que sean muchos los que viajen a Yemen o a Siria como para tenerlos a todos controlados

JESÚS: ¿Que pasaría si en España le pegaran 40 tiros a un yihadista? Pues que la izquierda y los medios progresistas estarían contando los tiros de más que le dieron al individuo, y como no, se rasgarían las vestiduras por el sufrimiento innecesario causado al terrorista. Incluso dirían que le podrían haber disparado en una pierna, para posteriormente detenerlo y darle un juicio justo.



Pasión de Catalanes

Pilar: No habiendo tenido suficiente con un año de campaña para el 9 N, nos queda un parto de 9 meses hasta las siguientes elecciones autonómicas, o como las quieran llamar en Catalunya. Es que no existe legislación que regule que no tengamos porqué padecer meses y meses de campaña, sin espacio para nada mas?

Le diría al Sr Mas que para tanto que habla de autoritarismo y falta de democracia, 3 elecciones en 5 años no está nada mal. Además todo milimétricamente calculado, elecciones el día 27 y apertura de campaña con la Diada...!!, pensaba que con la del 14 terminábamos, pero nos queda la traca final!!!!



De VOTAR habla Fernando:

Ya que Podemos, quiere que votemos si queremos semana santa, debería también proponer que votemos cuándo queremos que sean las municipales.. Y esa votación también tendría que consensuarse con otra votación con lo que conseguiríamos un bucle infinito del el cual no podríamos salir, jajja Éstos muy bien no están.