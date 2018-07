La lucha contra el terrorismo islámico

TERRORISMO ISLÁMICO



Ramón: No puede calificarse de ejecución, eso es lo que pretende esta gente. Eso ha sido un asesinato y así debe calificarse siempre que hagamos referencia a las muertes que esta gente provoca, sea en acciones de mal llamadas batallas, o en acciones en las que degüellan sin miramiento a personas indefensas o como en este caso, las queman vivas.

Tampoco podemos llamarles estado islámico, ya que eso les da un viso de legalidad. Hablemos claramente: Estado islámico NO. Grupo terrorista Isis: SI Ejecuciones: NO. Asesinatos/Masacres: SI. Batallas: NO. Atentados/Ataques terroristas: SI Y siempre con el adjetivo TERRORISTA. Es lo que son.



IRENE: No sé por qué he visto el vídeo en el que queman vivo al pobre jordano. Te escucho en el coche y cuando he llegado al despacho lo he visto. En qué hora... se me ha revuelto el estómago y hasta estoy mareada. ¿Cómo es posible tanta barbarie? Es la muerte más dolorosa,

Juan: Tienen razón en lo de que hay que ganar la guerra en Siria, pero... ¿Y los que tenemos aquí en Europa? ¿Que hacemos con ellos?

Juan: Tengo la teoría de que el precio del petróleo bajo se debe más que a una guerra comercial a un intento de Arabia Saudí y de EEUU de que el IS no tenga dinero para desarrollarse. Tengo entendido que se financian con petróleo que venden en negro a través de Turquía, suponiendo que el precio sea la mitad del petróleo legal, no es lo mismo vender a 60( la mitad de a lo que estaba en verano) que a 25. Qué opináis?



Martín: No estoy de acuerdo con el Sr. Martin Prieto. Jordania ejecutó a una terrorista condenada a muerte, no ha sido una venganza medieval. Unos terroristas capaces de hacer lo que hacen, quizá sólo teman a la muerte.

Luis: Dejémonos de "buenismos" y actuemos de una manera contundente y radical, de otra manera solo conseguiremos alargar esta guerra y continuar con el sufrimiento horrible de miles de personas.



Juan carlos: hay que entrar por tierra y arrasar con ellos, y dejemos los complejos aparte, nuestro ejercito no se financia y adiestra para apagar fuegos, escoltar transportes o dar chucherias a niños de zonas oprimidas. Hay que defender nuestros intereses y los de nuestros aliados, ya sea en casa o en el exterior, y si por desgracia mueren algunos, lo sentiremos muy mucho, pero por suerte o desgracia es su trabajo, puede sonar duro y cruel, pero las cosas son así, o acaso no muere gente en sus puestos de trabajo?



Fernando: Efectivamente, siempre habra un bobo tipo willy que diga que el video es falso y que es propaganda fascista.Pero ahora lo que viene son los partidos que no firmaron el pacto contra el yihadistas que expliquen el por que no lo quieren firmar ?? que razones son las que exponen ?? Eso tienen que explicarlo hoy mismo, mas tarde ya no vale, pierde validez.Entre los que no firmaron estan UPD , ciudadanos, Iu, podemos, amaiur y todos los nacionalistas.Que se expliquen ya.

En cuanto al video mejor no verlo, yo tengo imaginacion suficiente como para no necesitar verlo.



Pacto antiterrorista: Los políticos consideran que sólo se puede pactar para asuntos de terrorismo, sin tener en cuenta que otras causas, como la crisis o la pobreza, han causado más muertes en España que el terrorismo en los últimos años. Por eso los políticos deberían dejar de lado sus orgullos y estrategias de partido y pactar en política de empleo, de sanidad y de energía. En educación lo veo imposible, visto lo visto.



Al hilo del islamismo



Carlos: Mientras el islamismo radical avanza, como muestra de progresismo y buen rollo, aqui en cataluña Artur Mas y la comparsa independentista abre la puerta a la enseñanza del islam en las escuelas... eso si, la tercera hora de castellano va en contra de la "identitat catalana"... ¿Estan locos o qué?



REFORMA UNIVERSITARIA



Rosa: Sobre el tema de las universidades, dice el ministro que ninguna univ. está entre las primeras de Europa. Para esto puntúa mucho tener eminencias científicas , premios noveles, etc. en ellas. ¿Qué eminencia va a querer venir a España , según está? Si España es una fuga de cerebros, y ya también de mano de obra.... Que escuche a las partes implicadas , acaba de poner los muchos grados a 4 años y ahora ¿quiere volver otra vez a tres?



PSOE Y ESTADÍSTICAS

Josefina: ¿soy la única que se da cuenta de que cuánto más se "escora" el PSOE a la izquierda, más votos pierde? En este país, si no me equivoco, solo se han obtenido mayorías absolutas o buenos resultados, moviéndose al centro, tanto por parte del PP como del PSOE. Yo creo que somos MUCHOS los votantes, sin ideología definida, o sea de centro, que nos importa un pimiento sus "ideas políticas" y en qué "bando" militaban sus abuelos, y SOLO queremos que TRABAJEN por el bien de España, aliándose con quíen sea necesario, derecha o izquierda, y por eso hemos votando a unos u otros según el momento. Y cuando se niegan a hacer pactos, algo que desearíamos muchos votantes del PP del PSOE y de centro, no están ganando votos...

Manuel: Podemos se come a IU porque son lo mismo pero más modernos. El problema es que el PSOE desde ZP juega al extremismo de izq y con Sánchez no lo han corregido. La gente no es tonta del todo y para ver lo que hizo ZP prefieren creerse a “Pablo de los cuentos”. La izq está revuelta, hasta está saliendo Felipe de su descanso del guerrero



Precio del combustible:



Jesús: Cuando baja el crudo les cuesta aplicar la baja en los surtidores y alegan que si los impuestos que si el gobierno y una serie de majaderías que yo me tomo de la mejor manera poniendo cara de gilipollas, bueno no poniéndola, se me queda cara de gilipollas, ahora está subiendo el crudo, una semana, bueno pues ya han tenido tras subidas consecutivas. Yo me pregunto ¿qué tontería se van inventarán para justificarlo? Y el ministro Soria, ¿Qué va decir? Estará esperando que le contraten de asesor de algún distribuidor. Yo me siento incapacitado mentalmente, es decir, siento que me llaman idiota y no cobro por ello.