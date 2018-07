De federalismos y constituciones

FEDERALISMO



Un oyente El Sr. Baron ha hecho, en mi opinión, una exposición formal, tal vez teórica, sobre el estado federal. Pero creo que es imprescindible analizar conjuntamente los aspectos sociales y políticos. Es decir, cuáll sería la reacción de las diferentes autonomías ante la proclamación de ese estado federal. Me temo que la respuesta sería la de desmantelamiento de la nación, por ello, al margen de la teoría, creo que no es conveniente llegar más allá del actual estado autonómico.



PEDRO: Durante la II República, Ortega y Gasset explicaba en el Congreso de los Diputados sobre la inconveniencia del federalimo que no era lo mismo coger un puñado de cristales para hacer un espejo que romper un espejo para luego pegar los cachos y tener un espejo roto. ¿En esas estamos todavía?.



Martín: El federalismo que propone el Sr. Sánchez, en mi opinión, está a mitad de camino entre las ideas de Zapatero y la "bula progresina" (que conoce bien el Sr. Arias) Es pura propaganda, sólo sirve para que aparezca el Sr. Sánchez en los medios.



Juan: Considero que hacer propuestas a sabiendas de que no solucionan el problema, con el único objetivo de ganar votos, además de electoralista, es claramante populista. Si a esto se le añade que abrir el melón de la constitución en un momento en el que existen tantas fuerzas que les gustaría romper ese melón, es, además de populista, el tipo irresponsabilidad que caracterizó al Sr. Zapatero. Por tanto, con el Señor Sánchez, otro Zapatero acaba de nacer. Atención PELIGRO



SONIA sobre el discruso de PEDRO SANCHEZ: Derecho a un trabajo, derecho a una vivienda..., esto queda muy bonito y viene de muyyyy atrás, pero esto se consigue trabajando para ello y por ello no en la televisión. Menos televisión y más despacho, la escalera se demuestra subiendo escalón a escalón, demostrar los hechos realidades, y menos escaparates.



REFORMA DE LA CONSTITUCIÓN



MARÍA: EL PNV no aceptará ninguna constitución si no le permite meter mano a Navarra, es decir, anexionársela.



Segundo: Entre los temas que ponen sobre la mesa para pedir la reforma de la constitución es el tiempo transcurrido, que se ha quedado obsoleta y que ya ha cumplido su objetivo... ¿En tal supuesto, creen los contertulios que se admitiría por los partidos vascos y navarros reconsiderar sus conciertos económicos con idénticos argumentos?



PASIÓN DE CATALANES



IGNACIO: sólo recordar que en el estatuto valenciano hay una cláusula, la Camps que supone que toda mejora que se dé al estatuto catalán automáticamente se aplicará a la Comunidad Valenciana



Vladimiro: y si Artur Mas, para saltarse la prohibición de la consulta hace una pregunta trampa, por ejemplo ¿considera usted que las provincias barcelona, tarragona, lleida y girona, son el pais catalan?, y vincular el resultado con la pregunta prohibida, para conocer el resultado de su aceptación.



OTRO: Los diputados independentistas del Parlament catalán tienen la actitud de jugadores de Monopoly que se creen que van a ganar pero que, al final, no ganan. Y no van a ganar porque quieren hacer trampas para conseguirlo, y porque no tienen de su lado el Derecho y la Justicia. Y no se van a dar cuenta hasta el 9 de noviembre.



ANTONIO: ¿Qué pasaría si el renombrado Sr. Mas retrasase malintencionadamente, por supuesto, la firma y la publicación en su Boletín Oficial de la resolución de su Parlamento, hasta uno o dos días antes del 9 impidiendo moverse al gobierno? Con esta maniobra, más o menos dilatada ¿tendría el Constitucional tiempo suficiente para una contra medida? ¿Qué se haría en ese supuesto?



Pepe: los referenduns cuestan dinero.al que pierde se le deberia cobrar parte de lo que cueste como las costas de los juicios. aparte de obligarseles a pedir la dimision,se lo pensarian 2 veces el convocarlos



ASUNTOS COTIDIANOS

JOSE: Alguno sabría explicar por qué está el barril de brent a 98 dólares, 28 menos que hace un mes, y en la gasolinera sigue con el mismo precio?