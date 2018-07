El pueblo no perdona

OPERACIÓN PÚNICA



ANTONIO: siento una profunda decepción con la justicia al comprobar que ya empiezan a salir bajo fianza algunos imputados de la operación "púnica", como el Alcalde de Parla. Creo que primero debieran devolver las cantidades supuestamente robadas al erario (una vez acreditadas vía judicial) y pasar una temporada a la sombra tal vez les hacía reflexionar de sus modos de proceder.



DAVID: estoy cansado de tanta corrupción, de ver únicamente cada día un caso nuevo, pero más cansado estoy de ver políticos corruptos, empresarios que pagan mordidas, funcionarios que han mirado para otro sitio, particulares que dicen yo no lo haría y en cuantas conversaciones de bar decían, "yo quiero ser político para llevármelas a casa". Que se den medios al Tribunal de Cuentas, que la adjudicación de contratos sea más eficaz, y si, que salgan todos los casos y que paguen, soy de Aragón, más de 200 millones de euros han robado en Plaza Imperial, que salga también a nivel nacional y que investiguen



OTRO DAVID: El debate del congreso mas de lo mismo...esto ya es el mismo truco. Bronca en el congreso, comisión de investigación y pelillos a la mar. El viejo PSOE corrupto y el PP corrupto van por el mismo camino cogidos de la mano y están tan tranquilos.. la crisis ha renovado a la España vieja y desmemoriada y ellos solo quieren mirar a otro lado...es el fin del bipartidismo



GLORIA: Los árboles no nos dejan ver el bosque. Como dice ARCADI, Rajoy se ha encontrado una situación caótica en España y se está enfrentando a todo con inteligencia y determinación, aunque no esté exento de algunos errores. Parece que ya nadie se acuerda, por ejemplo, de la hazaña que ha supuesto evitar el rescate de España. Y pocos valoran la importancia de que los casos de corrupción, que son muchos y casi todos del pasado, estén aflorando y siendo investigados, lo que es una muestra de salud democrática en nuestro país, al frente del cual está Rajoy.



CARLOS: ¡¡ Arcadi Brillante !! Totalmente de acuerdo en su definición de ESPAÑOLADA. Y no olvidemos que vivimos en un país que en 2008? votaron 11 millones de personas a ZP, que ahora probamos con Podemos, ¡Pues ale, probamos, pero luego nos quejaremos de los recoretes por culpa de la crisis, del intento de secesión catalana o la que sea (caja de pandora abierta por el ZP elegido por dos veces por los españolas), etc. etc.



Raquel: Gracias FIDALGO por darle entrada a la realidad simple de este país. Los padres de familia y la gente NORMAL que es la inmensa mayoría, nos levantamos todos los días a las seis de la mañana para enfrentarnos a la realidad, salir adelante y luchar. Es una pena que haya otra gente que no vea esa realidad y crea que el maná cae de ese cielo que quiere conquistar Podemos, porque es irreal y se tendrán que enfrentar como todo hijo de vecino a su día a día con su esfuerzo y trabajo, nadie da nada a cambio de nada, y esa otra gente se está perdiendo con cantos de siren@s.

Renovación absoluta frente a la corrupción, pero todos juntos, haciendo frente y no lo que vimos ayer, porque todos tienen mucho que callar. Y la fiesta no ha hecho más que empezar, menos mal, ya era hora.



CRISTINA: Soy ingeniera y trabajo en obras de construcción.. Si un señor se accidenta o decide suicidarse en alguna de mis obras, llega la policía judicial junto con el juez y deciden imputarme porq tengo el deber de "ir vigilando".. Y estos señores como Rajoy, Aguirre.. No tienen el deber de vigilar a su equipo? Un equipo q han puesto ellos y q además gestionan un capital q no es suyo? No hay responsabilidades?



PODEMOS



ANA: Podemos parece que no para de crecer y yo les diría a los que se acercan a este partido motivado por el hartazgo de los casos de corrupción de los partidos habituales que por mucho que roben los corruptos, ese dinero será una minucia con respecto al dinero que va a perder España si Podemos llegase al poder. Porque esto es lo que pasa con los partidos Jauja. Muy bonito sobre el papel, y un desastre en la realidad.



JOSE: Yo no se si Podemos será bueno o malo, pero creo que será sin duda será un punto de inflexión que hará que se renueve la clase política podrida de este país y entren en todos los partidos gente nueva cuya premisa principal sea que el ciudadano es lo primero y nuestros hijos puedan hablar bien de ellos.



Juan Carlos: Sobre el comentario de Podemos, de que son las teles las que le están dando bola, yo creo que no, que es la actitud de los dos grandes partidos por no ser tajantes ante la corrupción y el futuro de España…Eso sin aprovechar para reprochar a Iglesias no querer presentarse a las regionales y municipales para guardarse el éxito para las generales y que no podamos valorar cómo se maneja en el día a día



INMACULADA: A esas tertulias van también representantes de todos los demás partidos. Por qué Podemos convence y los demás no? Por qué los otros no han sabido aprovechar su presencia constante en los medios? Eso es lo que deberían preguntarse en lugar de atacar a tontas y a locas.



OTRO: Frenar el populismo? Que es populismo? Prometer bajar los impuestos y subirlos al día siguiente? El cheque bebé? Los 400€?

A mi me da igual, si son populistas, si son bolivarianos o medio pensionistas, tengo claro que no quiero ser gobernado por Alibabás iluminados y sus pandas de ladrones, y por las asfixiantes noticias diarias, es la que parece. Hay que meter el palo en el avispero para removerlo y expulsar a los zánganos.



Reflexión DE AURORA: Susana Díaz es un jabata, es la única que puede sacar al PSOE de su indecencia electoral frente a Sánchez, que es todo nadería, propaganda y demagogía a rebufo de Podemos…Díaz ha puesto con 4 frases a Podemos en su sitio, un partido sin ideología, ni programa, salvo expropiarnos a todos el apartamento en la playa, como decís, no para el pueblo, sino para ellos, como todos los Maduros de la tierra. NO sé la gente, - del barrio de Salamanca también que dice que va con Podemos - sabe que lo primero que hará será quitarle los 9 pisos que tienen todas las viudas arrendados en Jorge Juan



DE LA ENTREVISTA A AGUIRRE



Adelaida: no doy crédito cuando le oigo reivindicar las subastas, cuando todos sabemos que se las lleva el que tira los precios con la peor calidad y en el convencimiento real de que cuando sea imposible cumplir ya le suben el importe o "le pagan de otra manera"



JUAN: HAbla como si ella fuera una recien llegada a la politica , y lleva 30 años con la sarten por el mango. ¿Acaso no sabia que los ayuntamientos fraccionan los contratos publicos para que no tengan que salir a subasta? ¡Y se hace ahora la sorprendida!!



ALBERTO: cuando tu diriges una organización (como hizo ella) y tienes un garbanzo negro, vale, se te puede colar. Pero cuando tienes muchos... no puedes eludir tu responsabilidad. No solo tienen que gobernar, sino gestionar a su gente. Hagan el símil en una empresa privada: si tienes un cargo de responsabilidad y tu gente la caga, es tuya la responsabilidad. Se piensan que no va con ellos. Yo es que no sabía... Es que una de tus responsabilidades es SABER.



CARLOS: La señora Aguirre en vez de coger los bártulos e irse a casa dice que

tiene ideas para arreglar ésto. Ideas por parte de alguien que ha sido

la que ha hecho lo que ha querido en el partido en la comunidad de

Madrid y es donde más corruptos han salido.



No se dan cuenta, ni del PP ni del PSOE. Que se vayan todos y que entre

la sabia nueva, pero antes de irse, dotar la judicatura con medios

técnicos y humanos. El Consejo general del poder judicial elegido como

dice la constitución y la elección del fiscal general del estado por las

2/3 partes de la cámara baja.



PASIÓN DE CATALANES



Jorge: Lo que va buscando Artur Mas y sus amigotes es que al final el Gobierno de España tenga que actuar con la fuerza, es decir, con los cuerpos y fuerzas de Seguridad del Estado. Eso les daría la imagen de represión que siempre van buscando. Ante eso, el Gobierno de Rajoy se encuentra atado de pies y manos y sólo puede esperar que desde Cataluña se asume el cumplimiento de la Justicia, algo que a todas luces no va a ocurrir.



TEO: Otra lectura, el triunfo de Podemos abre un nuevo escenario con respecto a Catalunya. Si por desgracia estos marxistas llegan al poder, den por hecho que la independencia de Catalunya será un hecho. El líder bolivariano ya ha advertido, en la línea de Zapatero, que Catalunya será lo que los catalanes quieran que sea, es decir, de manera unilateral y prescindiendo de la opinión del resto de españoles.