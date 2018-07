Hartazgo ciudadano

Encuestas



Jose Luis: Vaya encuesta la de “El País”. Cuando ese periodismo insensato e irreflexivo eleva a los altares a unos charlatanes de feria se acaba, como ya pasó con las gracietas de Buenafuente, llevando a un friki a Eurovisión. Ahí están los resultados de dar cancha gratuita y reverenciada a unos que forman la casta alternativa.

MARIANO: no nos puede sorprender lo de las encuestas, todos estamos cabreados, indignados con lo que nos despertamos a diario, ya hay mucha gente que no tiene nada que perder y sí estamos preocupados, los que todavía sí tenemos algo que perder si gobernara Podemos, de todas formas ¿qué esperamos de un País donde el programa más visto en TV es el cotilleo y el futbol.



Esther: La gente está idiotizada por Podemos. Si no quieren PP ni PSOE hay muchos más partidos, UPyD, VOX, CIUDADANOS,......No hay por qué hacerse el harakiri con Podemos



GABRIEL: en España no hay nadie que le expliqué a Iglesias de una vez toda la realidad de los países como Venezuela, cuba, etc. Que deje de engañar a la gente con esas historias y si de verdad quiere que la gente le vote, que de soluciones reales al paro, a la corrupción y que se deje de amenazar a las grandes empresas españolas, que lo son por sus méritos y trabajo de muchos años, y son el auténtico motor de la economía española.



JAVIER: lo único que pararía a Podemos serían las elecciones municipales y autonómicas. Cuando ganaran en alguna capital o autonomía y tuvieran que empezar a tomar medidas y vieran que es imposible realizar lo que proponen.



TONO: Si vale. Los de Podemos son muy hábiles en tertulias de TV aunque sus propuestas sean bonitas pero inaplicables. Pero todavía no he oído a ningún político de PP o PSOE teniendo un debate de ideas con Pablo Iglesias (pero debatiendo ideas de verdad, propuestas concretas, nada d tirarse los trastos a la cabeza). Quizás sea porque los políticos "de la casta" no saben hacer nada más allá de la riña de gatos, el famoso "y tú más".



Francisco: Desde hace muchos años PP y PSOE nos vienen engañando. Nos engañaron cuando decían que España iba bien y todo era un espejismo basado en la burbuja inmobiliaria. Nos mintieron cuando negaron que venía la crisis, cuando dicen que estamos saliendo de la misma, cuando se corrompen e intentan tapar sus corrupciones, cuando ponen zancadillas a la justicia. Podemos sólo tiene que sentarse y mirar cómo se hunden estos dos partidos. Y ni la culpa ni el mérito es de Podemos. Ahora que cada palo aguante su vela. Aunque las consecuencias, para variar, las pagaremos los demás.



AURORA: LA GRAN PREGUNTA ES: qué propone Podemos para gobernar? Porque vaya! ... A mi me invitan a la 6 cada sábado y soy capaz de repetir el diagnótico y el cabreo sin pestañear y además como es todos los sábados lo mismo pues me sale niquelado y convincente ... y luego qué ...



MÁS:

IGNACIO: Esta claro que hay sinvergüenzas, pero yo creo que todos tenemos que ser autocríticos. No tenemos el sentimiento de lo público como algo propio y a veces nos indignamos más que por justicia por una malsana envidia. Quizás nuestros políticos no sean más que una representación de una sociedad sin suficiente ética social. No quiero decir que todos seamos ladrones, que no se me malinterprete pero no podemos echar todos los balones fuera.



Miguel SOBRE CORRUPCION: Por qué tienen que embrollarse los partidos en un pacto de mínimos? por qué no compiten entre ellos a ver quién es el más duro de verdad con la corrupción? Creo que está claro; para poder echarse la culpa el uno al otro de no llegar a un acuerdo y seguir igual que estamos.



EMILIO: Hay gente, como yo, que tengo 48 años y sigo viendo las mismas caras en los partidos, desde hace mas de 20. Eso cansa. Y luego hay una cosa muy simple, el aparato que han compuesto el PP y el PSOE, con IU de invitado de tercera, ¿como lo van a desmontar ellos?. ¿Conocen algun caso de corrupción, denunciado por un compañero de partido?. ¿Como puedes pasar de no tener nada a tener viviendas, relojes caros y Mercedes, al poco de ser nombrado Alcalde?. Esto hay que cambiarlo de raiz.



MANUEL: No queremos ningún político de lo que hay ahora, por muy bien que lo hayan hecho. La corrupción ha llegado a todo el mundo, si el sistema de tuberias falla, hay que cambiarlo entero, no se pueden usar las que ya había, eso es una chapuza.



PASIÓN DE CATALANES:



PAU: En la publicidad con la que el ANC ha empapelado toda Cataluña se habla de un futurible país nuevo que está más cerca de Disneylandia que de la cruda realidad. Y yo me pregunto, un país nuevo dirigido y gestionado por los mismos del 3% y la sede embargada o por los que dejaron 50.000 millones de euros de agujero en las finanzas de la Generalitat con el Tripartito?