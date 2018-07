Asuntos varios

PASIÓN DE CATALANES



soy un ciudadano corriente de Catalunya, que trato de mantener la calma con toda esta marea 9N, pero para muestra un boton.

Luego dicen que las administraciones publicas en Catalunya no tienen nada que temer pues no hacen nada ni han organizado nada en relación la 9N. Nada más entrar en muchas páginas web de ayuntamientos nos encontramos lindezas como esta de www.calella.cat en la cual se publicita que todos los ciudadanos que quieran ir a votar tendrán transporte gratuito. Fenomenal. Eso por no hablar de quien paga todas las banderolas independentistas que hay por los pueblos, etc, etc, ... y como eso un montón de cosas mas. Esta claro quien alimenta toda esta vorágine



SENTENCIA A ISABEL PANTOJA



AURORA: La Audiencia de Málaga se ha cubierto de gloria....Pretender cargar en la espalda de la tonadillera, todos los errores de la nefasta instrucción y sentencia del caso malaya, que todavía no han devuelto un duro, que se sepa, y es a eso a lo que se debería de poner todo su empeño. Encima la Audiencia exhibe impúdicamente su arbitrariedad adjudicándole a la cantante una ejemplaridad que no le pide a Fabra, por ejemplo, que sería un gran ejemplo

CORRUPCIÓN Y ECONOMÍA SUMERGIDA:

JUAN CARLOS: Puntualizar 2 cosas, ¿ a cuántos fontaneros tenemos q inspeccionar para recaudar lo de Messi?. ¿ a cuántas señoras de la limpieza hay q controlar para recaudar lo q han robado los Pujoles?. Por favor no perdamos el foco y dejemos de culpabilizar a la gente. La sociedad en su conjunto está enferma y la curación comenzará cuándo nuestros dirigentes muestren signos de enmienda y empiecen a ser honrados. Sólo así comenzaremos a tejer una correcta moral

JAVIER: Yo sé que lo más llamativo y más impactante son esas personas que se lo llevan a grandes manos, políticos, banqueros, empresarios que da dolor de cabeza ver las rebanadas que pegan a la economía del país, pero de los miles y miles de ciudadanos anónimos que se lo llevan con empleo sumergido, subvenciones fraudulentas, bajas laborales inexistentes, fraudes al IVA, patrimonios ocultos, alquileres sin declarar y un largo etcétera, esto parece normal y excusable. O sea, los corruptos son los otros y nosotros no, y el problema es que en el país abundan de los dos tipos, anónimos y de portada.



MARIO: Soy un transportista autónomo. Saben ustedes lo que cuesta contratar a un trabajador: sueldo 1400€ segun convenio, mas de 600 de S.S mas el IRPF. COMO SE VA CONTRATAR? TERMINO ECHANDO MAS HORAS QUE UN SERENO.

QUE VAJEN LAS COTIZACIONES SOCIALES. No puede ser que paguen lo mismo las empresas del Ibex que una Pyme o un autonomo por contratar a un trabajador.



Luis: Conozco a muchos pequeños empresarios, todos autónomos, que ante la desesperada situacion por la que pasan, se dan de baja en autónomos porque no llegan a fin de mes, y claro, si tienes que decidir entre pagar la seguridad social ó que te llegue para los gastos básicos (comida, calefaccion, etc) creo que la decision está clara. Estas personas desde el momento en que se dan de baja, lo poco que trabajan, logicamente es en B. A todos los que ganais 4.000 ó 6.000 € al mes, yo os pregunto si creeis que esta gente que deja de cotizar, teniendo en muchos casos 50 ó 55 años, lo hace porque le gusta ser un defraudador. Claro que hay que luchar contra la economia sumergida, pero antes de dar palos a los de siempre, habria que buscar paralelamente otras soluciones.



PALOMA: Si.. la fama la tienen los fontaneros y albañiles, pero personalmente estoy harta de ver como fisioterapeutas, dentistas o psicólogos me cobran sin ningún tipo de factura de por medio...... seamos ecuánimes por favor...



PEDRO: Hay sectores como calzado y juguete que funcionan en su mayor parte con economía sumergida, costureras de trajes de muñecas, etc. etc.



Otro: la mayor parte de los autónomos (que somos la mayor parte de la economía) facturamos poco más de mil euros por mes ! Somos millones así, de eso le damos 300 a cuota de autónomos, 200 a retenciones o es y 200 a iva y nosotros nos queda 300 !!!! eso es la mayoria !!!



DECLARACIONES DE COSPEDAL



INOCENCIO: "... no podemos hacer más" María Dolores de Cospedal dixit. ¿Por qué a los ciudadanos se nos ocurren muchas maneras de "hacer más" para atacar a la corrupción y a nuestros políticos poco o nada? Me da por sospechar...A modo de ejemplo de cosas que se podrían hacer al respecto: Que los imputados no puedan entrar en una lista electoral.



PODEMOS



CHEMA: No hace falta ir a Salamanca para entender la subida vertiginosa de PODEMOS. Nos va a dar un sueldo aunque no trabajemos, nos va a dar una pension aunque no cotizemos, un pisito a los que no tenemos y educacion y sanidad de primera. Lo extrano es que no tengan ya una intencion de voto del 99%. Los pueblos estan condenados a tener lo que se merecen.



SOBRE LOS 600 EUROS: Pues calcula.... 1.8 millones trabajando en b.... si se apuntan todos a los 600 euros/mes de PODEMOS.... 13.000 millones de euros/año!!! Jajaja Pero es que sus votantes no saben multiplicar?? O es que a sus votantes esto les puede interesar?