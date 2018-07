Asuntos varios

CAMBIO CLIMÁTICO por la cumbre que tiene lugar en Nueva York



MARIO: Si China se pasa el acuerdo de Kioto por el arco del triunfo porque tiene una demanda tremenda, no se podrían tomar medidas a nivel mundial para limitar las importaciones desde ese pais?

SALVADOR: Van a prohibir los 20.000 aviones diarios? Van a quitar las neveras obsoletas? Van a suprimir todos los aerosoles? Van a prohibir la circulación de los coches? Van a quitar las calefacciones? Fernando



GALLARDÓN Y La LEY DEL ABORTO



ELENA: No les entiendo... Para qué o para quién está legislando??? para la galería ???? Es un partido que ha sacado una mayoría absoluta y debería de poder hacer todos los cambios de leyes que se le antoja con o sin consenso. Quiere consenso ¿Para qué? La ley de justicia de Michavila, consensuada bajo la era Aznar, no duro ni un segundo cuando llegó Zapatero. Se cargó todas las consensuadas y las que no... No le convence la Ley de Gallardón? Pero si era lo que llevaba en su programa??? Rajoy ha llevado otras más o igual de polémica adelante y sin consenso como la de Wert.



Miguel: lo peor de todo son las justificaciones que se dan: 'falta de consenso', 'derogación inmediata por parte de la oposición',... Entonces ¿qué pasará con la reforma laboral o la nueva ley de educación? Ya han anunciado desde todo el arco opositor que acabarán con ellas no bien consigan el poder de nuevo.... Al menos si hubieran aprobado la 'ley de protección al no nacido y a la mujer embarazada' habría merecido la pena aunque hubiera estado poco tiempo en vigor. Quiero alabar la postura de Ruiz-Gallardón, ha tomado la única decisión posible que le ha dejado el presidente del gobierno. Estoy muy enfadado, indignado y decepcionado.



PEPE: Desde el primer momento Rajoy sabía que esta ley no iba a salir ,su única pretensión era mantenernos distraidos,



OTRO oyente: Una vez más el Partido Popular incumple su programa electoral, tal vez a algunos le extrañe pero estamos ya acostumbrados a que lo haga, lo que decía el programa electoral en 2011:"Cambiaremos el modelo de la actual regulación sobre el aborto para reforzar la protección del derecho a la vida, asi como de las menores".



Alejandra: El aborto no es progresista, progresista es que ninguna mujer se viera obligada a abortar porque existiera un estado del bienestar tal que todo fueran ayudas una vez nacido el bebé. Pero abortar progresismo, no. No nos equivoquemos...



SOBRE el NUEVO MINISTRO Rafael Catalá



ANTONIO: ¿puede preguntar a sus contertulios, qué opinan de las declaraciones del próximo ministro de Justicia en las que afirma que se puede reformar la Constitución, o hacer ajustes, para encajar la singularidad de Cataluña?



UNA ACLARACIÓN POR LA CONGELACIÓN DE LOS SUELDOS DE LOS FUNCIONARIOS



JAVIER: NO NOS COMPENSAN CON NADA; NOS DEVUELVEN POR IMPERATIVO LEGAL LO QUE SE APROPIARON INDEBIDAMENTE, que es esa paga extra suprimida en 2012.POR FAVOR REVISEN LAS MAS DE 200 sentencias que dicen que fue ilegal la apreciación de los 44 días que habíamos trabajado y devengado en el momento del decreto Ley, así como las dudas juridicas de la legalidad de la supresión del resto de la paga. Hasta ahora a recurrido al Trib. Constituucional dilatando la devolución.



GALA LEÓN



JAVIER: Independientemente de que Gala León pueda ser o no ser la persona idónea para ocupar el cargo de capitana de la Copa Davis de tenis, las palabras de Toni Nadal diciendo que no le apetece hacer pipi delante de una chica le descalifican bastante.

Los seleccionadores de balonmano o baloncesto femenino son hombres y que yo sepa jamás una mujer ha realizado declaraciones tipo Toni Nadal.