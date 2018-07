Medidas insuficientes

PROGRAMA DE PODEMOS



Josefina: Si la propuestas llegaran a materializarse, yo ya puedo pensar en irme al paro...Acabo de calcular que para que en la empresa que trabajo se hagan 35h, cobrando más encima, hace falta 1 o 2 personas más que cubra el resto de horas que no se hacen...1-2 sueldos más + seg.social = mismo trabajo con más gasto .Con los márgenes que ya son justitos de por si, se cargaría el poco beneficio que da la empresa. Qué haría mi jefe? CERRAR!!! Si ya se lo plantea con la rentabilidad actual!!!

Eso supone 13 personas al paro = más gasto social Genial!!! Que les den el Nobel!!!



DE REGENERACIÓN DEMOCRÁTICA HABLA CÁNDIDO: una verdadera medida sería limitar los mandatos a ocho años o dos legislaturas para todos los cargos de representación política de los ciudadanos. Esto sí que sería una verdadera regeneración democrática,



Medidas contra la corrupción



Nicolás: No aplican medidas auténticamente duras y vía urgencias porque los dos grandes partidos tienen las manos manchadas hasta los hombros



María: Las medidas de Rajoy llegan tarde y mal, forzadas por las últimas encuestas. Yo creo que no solucionan el problema fundamental: el dinero no declarado. ¿Como evitaremos que una empresa tenga dinero B y se lo pague a un político que, por supuesto, nunca lo sacará a la luz? Yo no lo veo, ¿y ustedes?



Isabel: El problema es que nosotros tenemos 17 centros de poder, además del gobierno central. Por ende, hay diecisiete posibilidades de corromperse: bien aprovechadas hasta ahora, por lo que se ve.



Otro problema, no resuelto: las leyes que regulan la financiación de los Ayuntamientos. Si fueran sensatas, posiblemente los alcaldes no tendrían que recurrir a chanchullos para financiarse.



ENTREVISTA A HERNANDO: Me da mucha pena oir hablar a este sr.hernando. Que pasa que la corrupción es del PP?, ellos los "socialistos"son inmaculados y limpios. Que vergüenza la mayor corrupción habida en España y ellos no saben nada. Y los sres. chaves y griñan, tampoco? Asi es que menos lecciones de moral porque no la tienen.



Héctor: El PSOE va cuesta abajo y sin frenos, a poco que Podemos se atempere, se los va a comer. No entienden que la percepción de la sociedad no es que el PP se corrupto, sino que ambos lo son. Y la actitud del PSOE atacando con este tema como si ellos fueran doncellas inmaculadas....., lo que transmite no es pureza, es la sensación de que se creen que somos tontos y que no nos acordamos de sus propios escándalos.



PEDRO: Según los políticos no hay que generalizar cuando se habla de corrupción , ¿Cuantos casos de corrupción se debe de dar para que se considere en democracia CORRUPCION GENERALIZADA ?



Debate en el Congreso:



Arturo: Lamentable espectáculo de nuevo en el parlamento, con unos políticos miopes y cortoplacistas, empeñados en la estrategia del ‘tú más’, negándose a consensos, buscando la yugular del adversario, para precipitar presuntos acontecimientos favorables a sus egoístas intereses particulares. ¿Cuando se pondrán a trabajar en lo nuestro, en vez de pensar solo en lo suyo?



CATALUÑA



ARTURO: Los catalanes debieran tomar conciencia del rechazo que están ganándose a pulso de la inmensa mayoría del resto de España, que es su mejor cliente y quien ha colaborado a esa Cataluña próspera, muy a pesar se sus pésimos gobernantes, egoístas, falsos y cortoplacistas, que con sus ínfulas de superioridad diferencial, nos ofenden y nos cabrean a los ‘vulgares’ españoles.



XAVI: Estoy en Estrasburgo y he escuchado que había varias emisoras que serían sancionadas por la Generalitat por no emitir propaganda gratuita sobre el 9N. También, que en Tarragona prohibirían la venta de productos folclóricos españoles. Y que en Cataluña se le hacía boicot a Freixenet (cava)por discrepar con los nacionalistas. Esto, en tiempos de Hitler, lo encontraba mal, pero en la actualidad,,,,,, no tiene palabras.



Ricardo: Recuerdo que en un viaje a Nueva York, en muchos establecimientos de Chinatown, el vendedor te pasaba casi a escondidas por otra puerta que conducia a una estancia donde te ofrecía todo tipo de artículos de imitación logicamente prohibida su venta. ¿Se imaginan la misma situación con un tipo con barretina intentando vender toros y sevillanas de extraperlo? ¡Que paletada!