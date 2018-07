Corrupción non stop

UGT



Martín: Al margen de algunas actuaciones sindicales que recuerdan películas de la mafia, es evidente que los sindicatos tienen que reformarse urgentemente, y no sólo cambiar de caras, sino de ideología. El pensamiento sindical del siglo XIX, considerando al empresario el enemigo del obrero hace tiempo que no es real. Hoy predomina la empresa pequeña y mediana, dirigida por lo que llamamos emprendedor, que lo que necesita no es conflicto laboral sino la colaboración con sus empleados. Por otro lado creo que los sindicatos, al igual que la Administración del Estado, precisa de un adelgazamiento, sobran representantes.

Antonio. Estoy de acuerdo en que los sindicatos tienen que refundarse, pero antes de eso es imprescindible que hagan una limpia de la cantidad de corruptos, chupatintas y vividores que hay dentro porque de lo contrario, seguirán gastándose el dinero en cosas que no son el objetivo del sindicato. Han dicho que durante la crisis han sido muy responsables. No lo dudo, pero sí tengo serias dudas de que haya sido por conciencia. Más bien creo que ha sido por miedo a lo que se les puede venir encima



Juan Antonio: Bueno, ¿y UGT ha pagado todas las sanciones que le impuso la Junta de Andalucía por los cursos no impartidos y otras subvenciones? ¿A que tampoco? Esto de UGT-BANKIA y lo de la Junta es un cachondeo.



Otro: U.G.T. es BENEFICIARIA DIRECTA, por lo tanto hay que aplicarle la misma justicia, no debe solo devolver el dinero, sino que tiene que DIMITIR (Cándido Méndez)



JAVIER: No es por justificar a UGT, pero prefiero que se gasten el dinero en pagar gastos de imprenta, octavillas y pancartas, que por lo menos intentan defender al comun de trabajadores a que se lo gaste el asesor del rey en ir a masajes sin final feliz, o no se que directivo en lenceria, otro en condones en farmacia y otro el helados,

PARA ANABEL: si la ética y la estética del sindicalista de las tarjetas Black, pagando cosas del Sindicato, se diferencia del caso de los que compran compras o lencería, ¿Cómo es la ética y la Estética de UGT andalucía y el Psoe "distrayendo" el dinero a los parados Andaluces con los ERES y cursos de deformación? ¿Se puede dar un caso más grave de corrupción?



PODEMOS



Xavier, desde Barcelona: Esto de la candidata a la Junta por Podemos, de “lo importante es no moverse por moverse”, igual es que quiere prohibir el baile…

OTRO: Desde hace unos meses los ciudadanos y fututos votantes, a poco que estén atentos, pueden observar cómo es en realidad Podemos. Ayer votaron en contra de la condena europea a las detenciones políticas de Venezuela, por aquello de "no morderás la mano que te da de comer". Pero lo malo es que muchos de sus futuros votantes obvien estas actitudes pensando ingenuamente que Podemos les va a solucionar sus problemas. Allá ellos. Y allá los demás, me temo...



ZP en el Sáhara



Carlos: Alquien de su cuerda debiera afearle estas tonteriitas. (parece un adolescente muy despistado, de los de con muy pocas luces).

Luis: ¿Debemos seguir pagando con dinero de nuestros impuestos a quién por lo visto desea ir por libre ? ¿No está previsto la figura del indeseable?



Antonio: Los viajes de Zapatero y Moratinos a Cuba, Bolivia, Sáhara, y Marruecos interfieren gravemente con los planes y líneas de acción de política exterior del Estado español. No se puede alegar la excusa de que se trata de viajes privados cuando se es miembro del Consejo de Estado español. Si antepone intereses privados incompatibles con los intereses nacionales, por decencia lo primero que debe hacer es renunciar a sus cargos y a seguir cobrando del Estado.

COPA DEL REY



CARLOS: Entiendo que suspender/desalojar un campo con tanto energúmeno dentro puede resultar complicado. Opción: suspender con posterioridad: si ha habido tales pitos: se anula el partido celebrado, se expulsa a el/os clubes para el año siguiente (si es reincidente pena superior, 3 años por ejemplo). y se celebra una nueva final con los semifinalistas.