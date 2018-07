Impuestos sobre impuestos

Entrevista a Tomás Gómez



Paloma: una persona se levanta a las 5 de la mañana, trabaja 14 horas al día, viaja y ve muy poco a sus hijos. Hace todo esto para que su familia viva mejor. Y a la vez aporta un montón de dinero en impuestos, un 45%.

Está diciendo el Sr. Gómez que como gana 100.000€ al año, gracias a todo el esfuerzo que hace esta persona y su familia, le va a quitar el 50%?

Desde luego personas en esta situación dejarán de esforzarse por sacar empresas adelante y crear empleo.

Mucho mejor premiar a quien no se esfuerza.



Jose Carlos: ¿Quien pondrá la diferencia entre el palacio de Liria y el piso de Vallecas?.......Elite o no, esos 5 Millones ya pagaron

impuestos en su dia



J: O sea que una supuesta subida de impuestos a ese 3 % de ricos , riquísimos, daría suficiente para la felicidad de todos. Con esas tonterías, lo único que van a conseguir es ahuyentar a los posibles inversores.



MANUEL: Soy de clase media, poco mas de mileurista, y me aburre ya, y mucho, el discurso de la izquierda española de "rico malo, humilde bueno".

¿ cuántas veces hemos oído la frase "si le hago factura le tengo que cobrar el iva" ? ¿es que ese fontanero ( por poner un ejemplo ) también es hijo de la Duquesa de Alba ?¿ ese fraude también se va a perseguir ?



jose maría: El señor Sánchez opina que si uno hereda un dinero incrementa su patrimonio y debe pagar impuesto de sucesiones. Ergo, entiendo que luego no deberían pagar por el impuesto patrimonio... Porque ya ha pagado por ese patrimonio... O no?, o sólo se trata de recaudar sin enterarse de una vez que lo que tienen que hacer es gestionar bien lo que ya tienen, que no es poco. Que les sobran asesores, coches... Si necesitan asesores pa tó los que me sobran son los políticos. Me quedo con los técnicos.

Luego habla de elites sociales... Me va a perdonar el señor Sánchez. Hoy por hoy la mayor elite que conozco, con los mayores privilegios y prebendas es la elite política.

Darío: Lo que más gracia me hace es su visión sobre los impuestos.Dice que el peso de la Administración lo llevan las clases medias y que hay que gravar ( ó asaltar, más bien ) con el impuesto de sucesiones " a los ricos..." ¿ Porqué no se plantea reducir el peso de una Administración elefantiásica que se come una gran parte de nuestros impuestos ? No me imagino que sería con los de Podemos, que dicen doblar el número de funcionarios.



Ignacio: si el Sr. Gómez defiende la subida de impuestos, ¿Porque debería votarle al él?. Para eso ya tengo a Podemos



Luisma: Si la solución al PP en Madrid es el Sr. Tomás Gómez (PSOE) o el Sr. Pablo Iglesias (PODEMOS) empiezo a creer que en Cataluña tampoco tenemos tan mala suerte. Que manga de demagogos!!!!



PARLA: CHELO: soy vecina de Boadilla del Monte. Queria indicarles que, aun sin estar de acuerdo con el metro ligero de este municipio, no es exactamente igual que el tranvia de Parla. El tranvia de Parla va de Parla a Parla, pasando exclusivamente por Parla. El metro ligero de Boadilla; al igual que el de Pozuelo, unen los municipios con la red de metro de Madrid capital. El servicio obviamente no es el mismo.



CUBA-ESTADOS UNIDOS



CHEMA: Seria paradójico que los Castro recibieran de EEUU su ultimo balón de oxígeno para acabar sus días en sus poltronas dictatoriales. Esperemos que el Senado sea más sensato que Obama. De momento los bolivarianos andan gritando a los cuatro vientos que Cuba ha derrotado a USA.



Juan Francisco: a mí se me ocurre que el segundo beneficiado del acuerdo puede ser el pueblo de Venezuela, ya que a Maduro y sus secuaces se les tambalea el edificio del eterno enemigo imperialista y demás



Otro: Creo que hay que esperar para ver, de verdad, los resultados del acuerdo entre Cuba y EE.UU para restablecer relaciones. En principio Obama recupera a sus espías, y Castro afirma que ha vencido.



Inma: Enhorabuena a Cuba y a los cubanos. Y a Obama por su valentía. Y al Papa Francisco por su compromiso con el pueblo cubano. Sinceramente no me explico cómo nadie puede poner pegas a este acontecimiento que supone el reconocimiento de un gravísimo error político que ha llevado al empobrecimiento masivo del pueblo cubano y que no ha conseguido en la práctica absolutamente nada.



Excarcelación de etarras



Juan: Para comprobar la efectividad en Europa de esa maldita directiva europea sobre las penas de cárcel, que pone a asesinos en la calle -casi- sin pagar, como esa etarra de Hipercor ahora liberada, deberíamos llevarlos hasta la frontera francesa y decirle a los franceses: "Ahí los tenéis, que ya han pagado en España y aunque tenga cuentas pendientes en Francia, dice Europa que ya es libre"



Creo que las carcajadas de los amigos franchutes llegarían hasta la Luna y vuelta.