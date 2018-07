Variedad de temas

PODEMOS/CHAVEZ



CHEMA: Hubo una época en la que "los Podemos" vivieron "full time" en el palacio de Miraflores. Cualquiera que diera coba al Comandante Galáctico, y en eso "los Podemos" son maestros, salían de Miraflores con maletines repletos de Dólares. En cualquier momento saldrán a la palestra otros trapicheos de Monedero y Cia.

PACO: cuando nos enteremos de la verdad de los trapicheos, Bárcenas va a ser un aprendiz.



COMISIONES PARLAMENTARIAS



Ya puestos a jugar a detectives, los políticos deberían implantar en sus comisiones parlamentarias una máquina de la verdad, para así detectar a esos políticos con especial maestría para engañar a todo el mundo sin que se les note.



ENTREVISTA A ROSA DÍEZ



Xavier desde Barcelona: Está claro que Rosa Diez sólo es capaz de pactar… con Rosa Díez, ni siquiera con su propio partido. Que es muy crítica con todos los partidos, salvo con el suyo propio, es decir… con ella misma. Me parece completamente irresponsable.

VLADIMIRO: UPD estaba a la izquierda del PSOE, y a su izquierda estaba IU y ahora Podemos ha salido más a la izquierda de IU. No cree Rosa Díez que alguien en la zona de la Izquierda va a desaparecer?



Carmen: la postura de Rosa Díez es cómoda porque ha hecho un partido por y para ella. A ver quien es capaz de decir cuatro nombres en UPYD aparte del suyo; cuando alguien discrepa lo aparta.

Otra cosa que no me gusta es que fue profundamente desleal con el PSOE (al cual no voto); Arcadi recordará cómo Rosa Díez estuvo en la presentación de Ciudadanos en el teatro Victoria de Madrid cuando aún era eurodiputada por el PSOE.

Su postura es muy cómoda, porque tiene un partido para NO GOBERNAR y poder decir lo que quiera.



Suiza



Iván: a mi modo de entender Suiza es un país que con el "secreto bancario" avala muchos casos de corrupción, esto en España es un delito de receptación debido a que sin la complicidad de Suiza no se podrían realizar muchos de estos delitos. Digo Suiza como Andorra, Gibraltar y muchos más. El que haya gente que tenga dinero en estos paraísos no significa que sean todos corruptos, pero cuando sale una lista de Suiza siempre hay evasores fiscales. El que no le guste salir en la lista él sabrá por qué es. He visto algún reportaje sobre el tema en el que gente decía al reportero que cuanto es el dinero que quería legalizar o regularizar, no lo recuerdo bien y eso lo decía tranquilamente en una parte que no parecía ser una zona de delincuencia de ese país. Algo no me cuadra

Mikel: Deberían explicar de donde sale este banco a los oyentes porque se esta desviando el tema hacia lo malos que son los clientes que tienen el dinero en un banco, en vez de centrarse en el tema de que el HSBC es el banco que da cobijo a todos los negocios fraudulentos que existen el mundo. Deberían explicar cuando y porque se fundo ese banco. Para muestra lo que sale en la wiki que el banco no se molesta en eliminar En el año 1865 se crea la banca HSBC (The Hongkong and Shanghai Banking Corporation) con el fin de administrar las enormes ganancias generadas por el tráfico de opio como resultado de las Guerras del Opio

PEPE: mi dinero ganado limpiamente y todo legalizado me lo podré llevar donde quiera sobre todo si ves que van a venir los de podemos y se lo van a quedar para dárselo a sus amiguetes

Juan Ignacio: Increíble: El número de sinvergüenzas supera al de tontos y botellines. La mayoría de los que tienen dinero en Suiza son sinvergüenzas evasores fiscales. El que regularicen no cambia ese hecho.

SOBRE FERNANDO ALONSO: DANIEL: Una persona que se juega la vida cada vez que va a trabajar debería poder hacer con su dinero lo que le de la gana, fijar su domicilio donde quiera, y aun así sentirse español, o no? Me parece injusto que se dude de su "españolidad" tan frívolamente



SOBRE BOTIN: jose maría: La presencia de Botín en la lista del HSBC es curiosa por dos motivos: En primer lugar por tener dinero fuera de su país quien siempre defendió la marca España. En segundo lugar, más paradójico, tener dinero en otro banco siendo el principal responsable y accionista del Santander. ¿Cómo quedan los empleados del banco que se esfuerzan por convencernos en que invirtamos en su entidad?



Asuntos económicos



Fina: Cómo tener unos saldos "adecuados" sin perder dinerito? Es tan fácil que parece mentira que nos quieran tomar por tontos. Ejemplo:

Yo tengo un banco A con 100.000€

Y tengo un banco B con otros 100.000€



Y quiero que mis saldos sean de 50.000 en cada uno...

Hago transferencia de A a B.... por 50.000€

Hago transferencia de B a A.... por otros 50.000€.



Las transferencias entre entidades diferentes, tardan un mínimo de 24 horas... suponiendo que no coincida con el fin de semana... que tardan más. Durante esas horas... el dinero está... "de viaje". En ese momento el saldo de mis cuentas será de 50.000€ respectivamente. Puedo imprimir el saldo... y me han desaparecido 100.000€... y no estoy haciendo nada malo, ni sospechoso. Eso sí... mañana será de 100.000 cada una!!!



Estos se piensan que somos tontos de remate!!!



PREGUNTA ECONÓMICA



Jesús: Soy comercial y vendo bienes de equipo Trabajo en una empresa pequeña que no puede financiar sus ventas y dependemos de los bancos, pero dan crédito a cuentagotas. Sin embargo, a mi, que veo reducidos mis ingresos por ello de forma bestial, me estan ofreciendo todos los días créditos al consumo. ¿Me puede explicar alguien esto? Y sobre todo, ¿como esperan que lo pague si no gano dinero con mi trabajo, porque a mi empresa le niegan el crédito?