Variedad de temas

CARNAVAL DE SOLSONA:

LUIS: creo que es un error proyectar las ideologías o los sentimientos, que pueden ser legitimos, a unas fiestas que son de todos los habitantes de una localidad, el Carnaval es sátira y divertimento, pero hay ciertos límites que deben respetar y que, en este caso, deben ser investigados por la fiscalia.



Mariano: Cataluña sigue la estrategia de provocar al resto del Estado Español, en las redes sociales y en la calle, es continua esa provocación e ir de víctimas ¿es normal esta falta de reacción por parte de nuestros políticos y el resto de los ciudadanos españoles?

ENTREVISTA a SIMANCAS:

Angel pregunta para el profesor: Como muy bien ha dicho en su pregunta al Sr. Simancas, en la política española hay numerosos representantes de la enseñanza, en sus diferentes niveles. La enseñanza, en España, esta a niveles ínfimos como lo demuestran los rankings que, periódicamente, emiten diferentes instituciones internacionales, y una parte fundamental de la enseñanza es el profesorado. ¿No cree el profesor que, al final, ésos numerosos profesores con presencia en la política, y en cargos de primer nivel, trasladan al terreno político los desastrosos resultados que tienen en la enseñanza?



El ir a votar: María: El ir a votar visceralmente es tan legitimo que el ir a votar con el carnet en la boca. Ya estoy harta de que digan quien son los buenos votantes y los malos votantes. La culpa la tiene la mentira y la corrupción.



GABILONDO

Mario: Con todos mis respetos, el nuevo candidato del PSOE, en sus primeras declaraciones, me ha parecido muy muy aburrido.¿Ese es el candidato que creen que va a ganar? Al menos ayer demostró que no tiene cualidades para dar un buen mitin, que es lo mínimo que se le debe pedir a un candidato.

CIUDADANOS

AURORA: el nuevo ideólogo economista de Ciudadanos, era el que quería para los españoles, que nos recortaran el desempleo a la mitad, las pensiones a la mitad, echar a la mitad de los funcionarios, que el copago sanitario fuera pago , mayores impuestos, ... etc, etc. En fin que la troika económica se hiciera cargo del país y asifixiarnos a todos los españoles, y esto invalidad la critica de Ciudadanos contra los recortes del PP, porque Garicano quería no recortes sino cortar del todo las ayudas sociales,

Sobre las críticas de PP al partido de Ribera: JAVIER: Me parece que la estrategia de buscarse ahora un enemigo sin necesidad de ello, les va a suponer el efecto contrario, tratar de volcarse en una campaña para atacar a Ciudadanos puede volcarse en lo contrario, porque se nota mucho, que de buenas a primeras y asustados por las encuestas, busquen enemigos donde posiblemente no los hay, y es que los linces analistas de los partidos parecer subvencionados por los adversarios.

GRECIA

Martín: Los griegos deberían pensar que Samaras tal vez tenga razón cuando afirma que su acuerdo con la UE era mejor que el actual, porque entonces el margen de confianza en Grecia era mayor que el actual. La frase del Ministro de Finanzas alemán: "gobernar es darse de bruces con la realidad", es lo primero que deberían aprender los partidos populistas, si quieren gobernar más de una legislatura.

DE EVASIÓN DE IMPUESTOS

ROSA: Yo llevo 30 años acudiendo a un dentista y jamás he visto una factura, como mucho, con las intervenciones más gordas (aparatos, desvitalizaciones....) un recibí en copiativo, a mano, sin firmar ni nada. Tampoco en una peluquería jamás me han dado ni un triste ticket de caja..Y asi, tantos y tantos. Mi nómina o mi trabajo como autónoma sí está controlado.... Tengo que pasar por colegio oficial absolutamente todo lo que hago.

VLADIMIRO que en españa se defrauda tanto como en grecia. el viernes pasado en un reportaje en televisión sobre la compraventa de pisos, se ve perfectamente a una persona entregando en mano a un comercial inmobiliario, 17.000 euros como fianza de una compra, y creo que las transacciones de más 2500 euros están obligadas a realizarse por transferencia bancaria.

DESBORDAMIENTO DEL EBRO

ANTONIO: Si el último plan hidrológico nacional, aprobado por el gobierno Aznar y cofinanciado por la U E hubiera estado ejecutado, no habría inundaciones, pérdidas materiales importantes e incluso muertos. El agua sobrante estaría encauzada y allí donde hace falta y no en un mar, al que nunca podrán endulzar.