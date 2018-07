De jueces y casos

Caso Urdangarín

Jose: su abogado comenta que las penas son muy altas como si fueran delitos de sangre. Él mismo admite que parecen resultar de las sumas de las penas de sus delitos, lo que hace pensar es que ó bien las penas por delitos de sangre son muy bajas o nuestro estado es muy garantista y no cumple ni el tato (con la cantidad de carreteras y montes que limpiar y arreglar...)



LUIS: dejen trabajar a los jueces y fiscales, permitánles ejercer su profesión sin presiones, los jueces de este País son magnificos (Ruz, Castro, Alaya, es verdad que alguno/as van de estrellas, pero no son ellos los que buscan el estrellato, son los medios de comunicación los que los elevan a esa dudosa categoría.



Enrique: Ese fiscal parece la defensa de la infanta. Esa no es su labor. Es una vergüenza.



EL SENADO DE EUU



CHEMA: A pesar de lo triste y deplorable que han sido las torturas de la CIA, los americanos pueden sentirse orgullosos de que su Senado no barra bajo las alfombras y saque a la luz los trapos sucios para que se aireen. Asi es como se afianza una Democracia.



UBER



DAVID: La decisión de UBER de seguir operando pese a la prohibición del juez demuestra hasta qué punto le importa el cumplimiento de la ley... La justicia debería tomar medidas contundentes contra esta declaración de intenciones



EL HOMBRE NIGERIANO Y LA CARTERA



Moisés: La mayoría de los españoles devolveríamos la cartera........lo de dentro no........



José Carlos: De acuerdo con Leguina Lo que ha hecho Peter es lo "normal" que se debe hacer en una sociedad sana. Magnificar lo normal significa que realmente es lo anormal. Luego nos asombramos de que exista alguien tan honrado, ya que no es normal



Jose: menudo ejemplo, no sólo devuelve el parné sino que rechaza la recompensa que tiene (desde época de los romanos) quien encuentra un tesoro (si no recuerdo mal cifrada en el 10%)Yo sé que habría actuado igual, pues mi primer impulso en una caja registradora que me devuelve mal el cambio siempre es decírselo a la cajera. Ese ejercicio simple despejará muchas dudas en como actuaríamos en el caso de Peter. Piensen en ello.