¿Falla la Justicia?

VIGILANCIA y JUECES



MANUEL: Hombre. La Guardia Civil VIGILA en las carreteras a posibles infractores.



FÉLIX: ACLARAR QUE el responsable de la oficina judicial no es el juez sino el Secretario judicial



Manuel: muy interesante el análisis realizado hoy sobre la "metedura de pata" del famoso trío de magistrados que dejaron libres con rapidez inusitada a unos deleznables terroristas. Pero yo me pregunto : Un médico, un ingeniero, un arquitecto, etc., etc., si tienen un error profesional se les lleva a los tribunales y pueden hasta acabar en la cárcel por su responsabilidad profesional en el error cometido, ¿ por qué los JUECES y MAGISTRADOS no tienen responsabilidad alguna sobre los errores que cometen en el ejercicio de su profesión ? Si queremos una DEMOCRACIA consolidada y madura, el PODER JUDICIAL tiene que responder de sus errores ante los ciudadanos, más en casos que supongan la "incomprensible libertad" de un terrorista o un violador.

Luis: Se supone que en los juzgados debe haber un sigilo profesional, pues como no es así, mientras no se persiga a los causantes de estas filtraciones se les juzgue y condene por falta de discreción y se les aparte de ese destino si no se les puede echar, no hay nada que hacer.



Fernando: y que decir del fiscal general que nunca tiene tiempo para acusar a nadie? hay que acabar de una vez con la justicia bananera que tenemos en este país , si queremos parecernos a los europeos en algo. Leyes pocas pero que se cumplan y no muchas y que no se cumpla ninguna.

José Luis: ¿ Es posible que se chivaran al entorno etarra los jueces de Audiencia que los pusieron en libertad ? Visto lo sucedido no es de extrañar.



VILLAREJO:



INMA: A mí lo que realmente me fascina de todo esto es por qué ahora Interior está tan interesado en investigar al comisario Villarejo mientras que cuando Ignacio González dijo clarísimamente que había sido extorsionado pasaron de él e hicieron la vista gorda. Ha tenido que llegar la prensa y empezar a sacar cositas para que empiecen a moverse



BANCO MADRID:



CHEMA: Resulta increíble que sea el Tesoro Americano, desde Washington, el que nos informe que el BANCO MADRID es una máquina de lavado de dinero de mafias rusas, narcos o dirigentes bolivarianos. Mi pregunta es ¿para qué sirve el BANCO DE ESPAÑA? Irónicamente, es una pena que el Tesoro Americano no nos informara en su día de la estafa de las Preferentes.

Podemos-GIRALDA

Daniel: Lo malo no son las barbaridades que dice Podemos. Lo malo es que hay gente que se lo cree. Además la gente que me confiesa que le votará, no presta atención en eso. Dice que hay que darle una oportunidad. ........Respecto a la expropiación de la Giralda, si la Junta se Andalucía quiere expropiar La Mezquita Catedral de Córdoba, Podemos no se va a quedar atrás. ...A ver quién dice la tontería más grande.