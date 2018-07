Programas electorales

PROGRAMA DE PODEMOS, IU y demás



CURRO: yo no votare a podemos, pero si gobernara y llevara a cabo su programa seria un desastre, solo veo gasto por todo los sitios, ni una propuesta económica en nuestra comunidad con un 35% de paro y sin industria, ¿cuantos andaluces dejarían de pagar la hipoteca, luz o el agua?, si no me echan de mi casa, ni me cortan la luz o el agua, ¿quien va a pagar?, me parece de chiste, y ¿a quien perjudicaría esas medidas? Seguro que a los que pagan, ya que nos subirían la hipoteca, la luz o el agua.



DANIEL: Respecto al programa de PODEMOS o IU, lo malo no es todo lo que prometen, que no sólo es inviable o rosa lo ridículo y/o tomadura de pelo , lo malo es que hay gente que se lo CREE. En Andalucía tenemos tradición de escuchar tonterías. El PSOE de Chavez y Griñan ha prometido : Internet gratis, vacaciones para las amas de casa, unir todas las capitales con el AVE, PLENO EMPLEO, y ahora una oficina para combatir la corrupción.



JUANMA: La izquierda en este pais, efectivamente piensa que el dinero cae del cielo. El partido socialista, nos vende habitualmente su gran vocación social poniendo como ejemplo la aprobación de la Ley de Dependencia. Sin embargo, de que nos sirve tanta vocación social si luego nos dejan una economia incapaz de soportar las mínimas coberturas sociales. Ahora otro "iluminado" quiere acabar con el paro a base de crear empleo público, ¿de verdad que esto es serio? ¿Como es posible que esto lo piense un candidato a presidir un gobierno de España?

Javier: En Andalucía y Cataluña me comento un amigo que han nombrado este año como el año del trilero, tres elecciones, tres tenemos que soportar.

Con las propuestas que hacen éstos señores es lo que parecen, ¿ que diferencia a los políticos de los trileros de cualquier paseo maritimo?.¿Donde esta la bolita, donde esta, donde? La mano es mas rapida que el ojo.



CAMPAÑA EN ANDALUCÍA



GAVILÁN: como permites que cuando se dan noticias sobre el arranque de campaña, que se nombren a los partidos grandes y a los dos nuevos y NO SE NOMBRE SIQUIERA DONDE EMPEZARÁ SU CAMPAÑA EL PA. Con casi 500 concejales y 24 alcaldes, el Partido Andalucista, el PA, el único partido netamente andaluz, EXISTE, no traten de hacer que parezca que no se presenta.



PROPUESTAS SOBRE EL PARO



AGUSTÍN: Todos los que proponen solucionar el paro con empleo público son ellos mismos funcionarios. Nadie que venga del sector privado, autónomos o profesionales liberales haría semejante propuesta.



Cristóbal en general: el problema de españa y los españoles, es que durante los ultimos años, y me refiero al sistema desde los años 30, el estado ha sido activo y paternalista.

el problema de los españoles, es que lo queremos todo por nada, o al menos, cuanto menos nos calentemos la cabeza mejor. vivimos (o viviamos) en una zona de confort en la que preferimos apañarnos con lo que nos den en lugar de luchar por lo que queremos.

Luis: Es cierto que hoy en día mucha gente considera que el estado de bienestar esta obligado a garantizar o a dotar a los ciudadanos con todo tipo de bienes, servicios o prestaciones. El problema nace de la abstracción del concepto de estado. Como dijo la famosa ministra "•el dinero del estado no es de nadie". Creo que ha llegado la hora de propagar el concepto de que el estado no es mas que la comunidad organizada. Cuando pedimos algo al estado se lo estamos pidiendo a la comunidad, es decir a nuestros vecinos. La idea de que aumentando los impuestos a los ricos se puede financiar todo , es ridícula, y solo demuestra ignorancia económica. Por desgracia en España reducir significativamente la renta de los ricos mediante mas impuestos recaudaría muy poco a cambio de paralizar y hundir nuestra economía.



ANTONIO: Casi siempre estoy de acuerdo con Fidalgo, pero hoy no, la gente sí quiere vivir del estado, cree que el estado es ilimitado, como el Universo, ... de ahí el auge de Podemos y demás revolucionarios, independentistas radicales, etc. Se exige todo tipo de ayuda, subvención y vida parásita, ... es imposible, y los ricos se van si ven las orejas del lobo, y los currantes también, yo paso de subvencionar peonadas ...



SOBRE LA SANIDAD



MARÍA: En la sanidad navarra el año pasaron no acudieron a la cita concertada mas de 73.000 ciudadanos.. . y luego se quejan muchos de los recortes. Habria alguna manera de saber a cuantas citas faltan los españoles en toda España?

PACO: Fidalgo,Si la sanidad pública es tan buena ¿Por qué los funcionarios, que son los únicos que pueden elegir, optan por el sistema privado en un 85% en lugar del público? Se trata de 1.000 millones de euros que va a la sanidad privada en lugar de a la pública. ¿Por qué ellos tienen ese privilegio? Me refiero al de elegir entre el sistema público y privado



LEY DEPENDENCIA



VÍCTOR: UN EJEMPLO: Castilla y León primera comunidad en recibir un 10 en aplicación y financiación de Ley de Dependencia, con gobierno PP y en plena crisis.



Yolanda: Fidalgo tiene una vez más, como otras muchas veces, razón con respecto a la discapacidad. Han desaparecido los cuidadores no cualificados, el resto siguen trabajando en ello. Nosotros somos usuarios de este servicio en Castilla y León y no nos han bajado ni un minuto nuestra prestación. Estoy hablando de un discapacitado con un 95% de minusvalía

VENEZUELA:



JAVIER: El presidente de Venezuela el señor Maduro, ha dicho que la serie de Antena 3, AQUÍ NO HAY QUIEN VIVA es lo que mas le gusta de España, y me da que en Venezuela está muy de moda esa frase, ..aquí no hay quien viva....



Fracking:



María: Cada vez que alguien nos dice que algo no nos costará ni un duro a los ciudadanos me dá la risa. Ahora toca con el ''fracking''. No digo que no se tenga que tener en cuenta esta nueva técnica, pero está claro que no es oro todo lo que reluce, y al final, ya sabemos quien paga. A estas alturas que nadie nos quiera vender la moto que ya estamos escaldados.



Plan para impulsar las interconexiones energéticas



Ismael: Sería bueno para todos conocer por donde nos conectamos con Europa eléctricamente, por Cataluña?. Qué coste va a suponer para el Estado? Quien se va a beneficiar más directamente?