Variedad de temas

PSOE



JAVIER: Este fin de semana en Barakaldo, Pedro Sánchez ha estado en un acto del partido y la frase mas repetida por el es que está limpiando el partido y que los corruptos no tienen sitio en el partido. ¿se dará alguien por aludido?

MARTIN: La Sra. Valcarce, en referencia a los asuntos internos del PSOE, ha citado tantas veces la palabra votar que parece propugnar una democracia asamblearia, que no se practica ni en PODEMOS. Un oyente normal, como yo, seguramente interpretará esta maniobra como la lucha por el poder dentro del PSM.

ENRIQUE sobre VALCARCE: Como las listas elijan a esta piedra, apañados van

MARICARMEN: que pasa que sigue el "MAS NEFASTO PERSONAJE SOCIALISTA" metiendo la mano donde no debe?. No ha hecho bastante MAL ya a España?. No se contenta con estar cobrando una pila de miles de euros al año por estar sentado en una instituciòn nacional que pagamos todos?. Que pena dan los socialista de bien que hay en España, solamente quieren estar en la poltrona. Esa señora de lo que la han preguntado solamente lo CLARITO ha sido que no pactarà con el PP, pues peor para ella.

OTRO oyente: Los políticos siempre llegan con tres respuestas listas y no se van a salir de ahí, le pregunte Vd. lo que le pregunte, ya sea por las primarias, por la crisis o por la llegada de Mel al Betis. Mejor pídales medio folio con esas respuestas, Vd. las lee y pasa al siguiente tema.

PODEMOS



MARIA: La representante en Navarra de Podemos recientemente elegida, ademas de chavista, ha afirmado que no tiene ningun inconveniente en pactar con Bildu en esta Comunidad "Porque es un partido legitimo".



Inmaculada: Me parece increíble que después de todos los trapos sucios que están sacándoles a los dirigentes de Podemos, todavía haya quien los defienda. ¿Qué ocurre en este país? Da igual que seas simpatizante de un dictador, que te caigan bien los Etarras, que defraudes al fisco y un largo etcétera. Parece que hay a quien se le justifica todo. Y nosotros que los dejamos.

CIRO: Sería ideal que consiguierais que algún representante cualificado de Podemos se manifestara en antena, respecto a las presiones del Gobierno de Venezuela a las empresas españolas.



Asuntos económicos



JORGE: Noestoy de acuerdo con la deuda del mundo y la teoría del economista entrevistado: Yo, pido prestados 100€, presto 90€. La persona que recibe esos 90€, presta 60€ y aquella, a su vez, presta 30€. La deuda total es de 280€. Pero la realidad es 100. Además, cada cual puede estar amortizando su propia deuda logrando un crecimiento de la riqueza.



SOBRE la pobreza: dice Francisco que no está de acuerdo con la duda de Inocencio de las cifras de pobreza en España porque no se ve esa pobreza. El problema es que a la mayoría de los nuevos pobres no se les ve. Es gente que pasa muchas horas en casa, pasando frio en invierno, malcomiendo todo el año y deprimida mirando a sus hijos también pobres. De estos hay millones. Hay incluso nuevos trabajadores que siguen siendo pobres. Que no sean muy visibles porque aún no tienen que ir a pedir a la calle o a buscar en los contenedores no quiere decir que no existan.



Barbarie de Estado Islámico



Miguel: Echa de menos algún comentario sobre el degüello de 21 cristianos coptos en Libia. Estos monstruos siguen con su brutalidad, la misma que han demostrado desde hace siglos, y Libia está muy cerca de Europa...