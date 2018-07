Aires electorales en España

CITA DEL PSOE EN VALENCIA



JUAN: Hasta hace pocas semanas el Estado Federal era la solución para un montón de problemas según todos los del PSOE. Ya no hablan de ello; ¿ qué ha pasado?



Ricardo: Pedro Sanchez dijo en su mitin que ellos eran el partido mas feminista de todos. ¿Se imaginan que hubiera pasado si hubiera dicho que son el partido mas machista?.

Creo que, por muy aceptado que esté socialmente, no se puede hacer favoritismos hacia un prnsamiento radical, me da igual machismo o feminismo, cualquier extremo es malo



CITA DE PODEMOS EN MADRID

FERNANDO: Pudieron contar uds. las banderas de la España constitucional en el mitin de Podemos? Yo no vi ninguna, todas republicanas. A LO QUE MIGUEL, OTRO OYENTE, AÑADE: Hablarán de la patria los de Podemos, pero sólo llevaban banderas republicanas y no la española

María: mucha gente sí, pero en Fitur 250.000 personas

MARTIN: Afirma el Sr. Juliana que la concentración de PODEMOS en Madrid. confirma la existencia de un "pueblo" de ese partido. Me pregunto si SÓLO hay un pueblo de podemos, un único partido, ó hay tantos pueblos como causas de descontento; o mejor, tantos pueblos como asambleas locales. En algunos sitios hay hasta tres facciones, todas con origen en PODEMOS, y esperando que Iglesias elija una de ellas como oficial. Sin duda la falta de programa provoca tal pluralidad.

XAVI: Esa alusión de Pablo Iglesias al levantamiento 2 de Mayo de 1808… En boca de áquel que le trae al pairo que España se pueda dividir… La verdad, me chirría mucho.

KATI: A mí me ha impresionado menos de lo que esperaba. Y sinceramente creo que los Pablos & cia también debían esperar más. En Madrid se han visto concentraciones de todo pelaje con el doble y el triple de los reunidos ayer. Sin ir más lejos en las diferentes visitas papales y a nadie se le ha pasado por la cabeza que modifiquemos la Constitución y nos convirtamos en un estado confesional. Y también sufro el desencanto de la situación en la que estamos y ante la que los ciudadanos también somos responsables cuando nos dejamos engañar por aquellos que nos dicen lo que queremos oir, pero para castigar a los que tanto nos han defraudado en el sentido más amplio del término no pienso autolesionar mis intereses y los de mi país con un tiro que acabará dando en mi propio pie.



GRECIA

Carlos: qué graciosos los socialistas franceses!, como siempre condescendientes con los que rompen las reglas del juego, en este caso devolver el dinero que te han prestado. me parece perfecto, si se refieren únicamente a la parte de la deuda que a ellos les corresponde. lo que, por otro lado supondría: 1. que se lo tuviesen que explicar a sus conciudadanos. 2. y sobre todo que el resto de deudores nos ponemos a la cola (de no pagar porque consideramos que las deudas contraídas son incuestionablemente injustas)



Inma: no podemos condonar una parte de la deuda griega, que además no la pueden pagar de ninguna de las maneras, y sí podemos perdonarle toda la pasta que les hemos prestado a los bancos, las eléctricas y las autopistas?



Sobre la TROIKA: HÉCTOR: La troika es una catástrofe, sólo se ha preocupado de aumentar los impuestos para asegurar los pagos de la deuda, a costa de destruir un país si fuera necesario. Por ejemplo: en Portugal han subido el iva de hostelería al 23%. ¿Se imaginan lo que es eso? 1 de cada 4 euros en IVA, más impuestos, salarios, gastos del negocio... Suben los precios, disminuye el consumo y elimina puestos de trabajo en un sector vital para los portugueses. Si la troika, tuviera una acción de búsqueda de normalizar y disminuir gasto publico, de adelgazar los estados, tendría sentido, pero las recetas de la troika han sido subir impuestos y reducir inversión útil. Tampoco entiendo pq nos extraña que la UE recompense a los estados no cumplidores, es lo que ha hecho aquí Montoro con las autonomías.



Más

Juan José: Sugiero que se hable de las inundaciones del río Ebro y de que se podrían evitar, entre otras cosas, aprovechando esos caudales para el sureste español. Herrera, como almeriense, me entenderá perfectamente.



Más

JUAN: Por favor que no se os olvide comentar la nueva reforma educativa y sobretodo destacar como se ha podido hacer sin consenso entre las diferentes partes amen de la confusión que crea a los estudiantes y profesores. Se trata solo de dinero o es que Bolonia estaba mal planteada desde el principio?



MÁS

CHEMA: Que tal si por un dia pasamos de Syriza, PODEMOS, Pasion de Catalanes y elecciones a todas horas, por que no hablamos del Super Bowl de infarto que se jugó anoche? No hay duda, una vez que conoces sus reglas, que el Futbol Americano es el deporte rey. Esto lo dice un fanatico de nuestro futbol.