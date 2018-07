El auge de Podemos

PODEMOS y PASIÓN DE CATALANES



MARIO: soy de los que piensa que un gobierno de Podemos sería una ruina para España. Pero también que debe gobernar la lista más votada y teniendo en cuenta las últimas encuestas de intención de voto, si Podemos es la lista más votada ¿sería aceptable una coalición de PP y PSOE? Ojalá no gane, espero que ni siquiera tenga una representación significativa, pero me parece bien que haya un llamado de atención a los partidos tradicionales ya que me parece escandaloso el inmovilismo y el cierre de filas que muestran hacía la corrupción.



SOBRE CATALUÑA: me pregunto si ¿es rentable que Cataluña siga en España? lo digo porque cada año hay que transferirles miles de millones de euros para financiarlos por la gestión caótica que tienen, ya sea a través del Fondo de Liquidez Autonómica, ya sea porque reclaman deuda histórica etc. Creo que para el resto de españoles sería más económico que se independicen que seguir aguantándolos y encima seguir pagándoles sus delirios.



DESDE MATARÓ: MÓNICA: dado que Artur Mas pretende que todos los españoles paguen ese “piquito” que descuadra en su Presupuesto..2.200.000 ...en concepto de Deuda Histórica (menudo cuajo),.yo le propongo que se lo reclame a Pujol e hijos, que se estiren y lo pongan ellos..porque robos más históricos que éstos no se han visto.



OTRO: ¿Es posible que estos presupuestos que incluyen de antemano el sacrificio de otros españoles, los haya hecho la familia Pujol?



DEBATE SOBRE LA CONSTITUCIÓN



JAVIER: quisiera decir a Martín Prieto que tengo 44 años. No voté la constitución del 78 al tener 7 años. Pero me siento totalmente identificado con ella y con su espíritu. No me considero ningún anacrónico.



JUAN: Enhorabuena por los comentarios de los Sres Tamames y Leguina: “Todos hablan de cambiar la Constitución pero nadie dice cómo se cambia”. ¿Siguiendo los cauces legales? ¿Con una revolución? ¿Con un golpe de estado? Ese es el debate que debería interesar. Lo demás es hablar por hablar. Y…, como me temo que no hay propuestas mejores de momento, pues al final todo esto se quedará en nada. Exactamente igual que la independencia de Cataluña. En nada de nada.



PARA el PSOE: PACO: por qué todas sus ideas para salvar España no la ponen en marcha en Andalucía



Cristóbal: como almeriense soy testigo de como la junta se preocupa por expandir la industria agroalimentaria y sus exportaciones dejandonos completamente aislados del resto de andalucia y del levante español. cuanto cuesta el tren a almeria? y un billete de avion?...porque para ir en tren de almeria a barcelona hay que subir a alcazar de san juan (toledo).



FÚTBOL:



EVA: Me parece peligrosa y pusilánime la actitud del depor con el "durísimo castigo de cerrar la grada sólo dos partidos a los energúmenos de Riazor blues.como igual de irresponsable es prestarse a rendirle homenaje al fallecido haciendo el funeral en Riazor contribuyendo a ensalzar la figura de un tipo tan indeseable como sus asesinos.mia felicitaciones al Atlético por expulsar al frente Atlético



LUIS: como se puede permitir que el Depor tenga programado un minuto de silencio por la muerte de una persona que ha venido a Madrid a pegarse o matarse, creo que si se hace es una clara incitación a la violencia y deberían intervenir la fiscalía, antiviolencia e incluso interior,