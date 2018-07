Variedad de temas

EMIGRANTES



CHEMA: Existe una gran diferencia entre los emigrantes españoles del siglo pasado y los que están saliendo hoy día, al menos en EEUU. Los del siglo pasado solo traíamos en "la mochila" la idea de trabajar, trabajar, ahorrar y prosperar y afortunadamente la inmensa mayoría conseguimos los objetivos. Los jóvenes emigrantes que están llegando ahora vienen con "la mochila" cargada de diplomas, derechos y más derechos y muy pocas ganas de trabajar duro y sacrificarse lo cual es un inmenso hándicap para triunfar.



SENTENCIA SOBRE LA CONSULTA EN CATALUÑA.

MARIANO: ¿ y ahora qué? ¿Ha llegado la hora de anular la Autonomía de Cataluña? ¿O todo va seguir igual, aguantar provocaciones y desobediencias constitucionales graves al Estado Español?



MIGUEL:; Y ahora que el Tribunal Constitucional ha declarado ilegal la convocatoria de referéndum en Cataluña, substituida posteriormente por la pantomima del 9 de noviembre ¿para cuándo la fiscalía y el Tribunal Superior de Cataluña van a tomar medidas contra Arturo por prevaricar y malversar los fondos públicos? Ya es hora de que le encausen, juzguen y, en su caso, le inhabiliten para cargo público.

MARTIN: Estoy de acuerdo con el Sr. Fidalgo. Hay que castigar a los responsables, y si es posible antes de la fecha marcada para las elecciones.

Agustín: Sí los independentistas llevasen en su programa la declaración unilateral de independencia se anularía su candidatura pues sería ilegal.

FERNANDO: Le propone a Artur Mas lo siguiente: Todos aquellos municipios catalanes, donde el total de votos independentistas no consigan el 51% . Se entiende que sus ciudadanos no quieren la independencia de Catalunya. ¿Cierto, Sr. Mas? Si usted pone en cuestión, que la soberanía resida en el pueblo español Supongo que también permitirá a otras zonas de Catalunya que cuestionen la del pueblo catalán ¿Coherente verdad?



ENTREVISTA A RIVERA



AMPARO: Cada vez me gusta más escuchar a Albert Rivera. A día de hoy pienso votarlo pero espero que no se deje llevar por la dinámica del resto de partidos, cuyo objetivo es meterse con el resto de partidos, como hacen PP, PSOE y sobre todo Podemos., en vez de hablar de sus propuestas. Conozco a mucha gente que votará a Ciudadanos precisamente por hablar de sus propuestas, de ellos, no contra el resto. Si siguen así, sumara muchísimos votos.

Otro: creo que Ciudadanos representa a un centro derecha moderno y actual



GONZALO: Es la primera vez que oigo a un político decir públicamente lo que mucha gente pensamos: ya está bien de estar atracados permanentemente por partidos minoritarios que se presentan sólo en una comunidad y luego participan en el congreso decidiendo leyes que nos afectan a todos.

Mensajes para PABLO IGLESIAS



Pepe: al Sr. Iglesias le diría que cuando saque un escaño en el parlamento tendrá su debate con Rajoy. De momento que les suelte el royo a los telespectadores



Miguel: ¡¡cómo se puede ser tan arrogante y chulo como para auto proclamarse el "auténtico" jefe de la oposición sin haber sido siquiera elegido para el congreso!! desde luego vamos de cráneo si votamos a un individuo totalitario para dirigirnos. no obstante confío todavía en el sentido común de los españoles.

Daniel: ¿el sr pablo iglesias no es eurodiputado?. trabajará desde su casa, porque lo veo siempre aquí.



Dolors: el gobierno venezolano está encarcelando y acusando de conspiración a sus opositores políticos; ahora le ha tocado al alcalde de caracas y han muerto varios estudiantes en las manifestaciones contra el régimen. Al líder de podemos debería avergonzarle haber asesorado y tener como modelo un gobierno que ha empobrecido y está reprimiendo a su país con tintes propios de Stalin.



DEBATE:



FERNANDO: Este es el resultado del debate : Ganaron : Los de siempre, los políticos, que siguen viviendo de la mamandurria. Perdieron : Todos los españoles, que ven como los problemas ciudadanos no se resuelven, porque a los políticos lo que realmente les preocupa y ocupa son sus propios problemas. Basta con ver a Villalobos jugando con la tablet mientras el presidente esta bla, bla, bla y ella a lo suyo, a jugar para pasar el tiempo.



ABEL: Entonces, que yo me entere. El ganador no fue quien habló sobre el estado de la nación (de una forma más o menos optimista) y quien informó de las próximas medidas que se van a adoptar para tratar de mejorar la situación del país, sino el que no hizo ni una sola propuesta, el que únicamente se limitó a criticar y responsabilizar al Gobierno de todos los males que afectan a España (olvidando deliberadamente su cuota de culpabilidad), ¿no? Y todo ello porque el primero hizo un duro comentario (por otro lado, tergiversado y amplificado por los medios), impropio en él, y porque de forma partidista olvidamos todos los insultos que, previamente, habían vertido sobre él (siendo, "mentiroso", el más leve), ¿verdad? Todo muy lógico, sí.



ENEKO: El sr Rajoy nos dice que España va a todo tren y que esto se va a solucionar de aquí en adelante. El día anterior la ministra de educación nos dice que la universidad vamos a tener que pagárnosla (el que pueda claro). En fin... Mi pregunta es, ?donde vemos la mejoría?



MULTAS PETROLERAS



MANUEL: Quien va a pagar la multa a las petroleras? !! Los de siempre, los ciudadanos!! No dejan de tomarnos por idiotas.